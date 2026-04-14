Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 अप्रैल, 2026)
दैनिक राशिफल: 14 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Tue, 14 Apr 2026 (07:03 IST)
Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 (14:08 IST)
मेष (Aries)
Today 14 April horoscope in Hindi 2026 :
करियर: आज कारोबार में नए काम की शुरुआत कर सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यक्षेत्र में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।
धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: सफेद चीजों का दान करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचें।
लव: किसी खास महिला से मुलाकात संभव है।
धन: धन निवेश में आज सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें।
कर्क (Cancer)
करियर: नौकरीपेशा को आज नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: प्रेमीसंग दिन ताजगी भरा रहेगा।
धन: कारोबार के आय में बेहतरीन धनवृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।
उपाय: आज दूध का दान करें।
सिंह (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता से सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां दौड़ी चली आएंगी।
धन: आज अपार धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: स्वयं को फिट और ऊर्जावान रहेंगे।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: काम का दबाव बढ़ सकता है।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में धैर्य रखें।
धन: बाहरी बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: तुलसी में जल चढ़ाएं।
तुला (Libra)
करियर: ऑफिस में सहयोगियों का विशेष साथ मिलेगा।
लव: लव जोड़े के लिये रोमांटिक दिन रहेगा।
धन: आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत के हिसाब से सामान्य रहेगा।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कारोबार या करियर में सफलता के नए अवसर मिलेंगे।
लव: प्रेमी संग रिश्तों में सुधार होगा।
धन: कहीं से अचानक धन लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: स्वयं की सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: कारोबार की नई योजनाएं सफल होंगी।
लव: शीघ्र विवाह संबंधी फैसले में पार्टनर का सहयोग मिलेगा।
धन: आपकी आर्थिक स्थिति अब पहले से बेहतर होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
मकर (Capricorn)
करियर: नौकरीपेशा को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।
लव: प्रेम रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: घर-बाहर के खर्च कम होंगे।
स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से यह समय अच्छा रहेगा।
उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं।
कुंभ (Aquarius)
करियर: जॉब कर रहे जातक को नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: लव बर्ड्स के रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहेगा।
धन: धन निवेश में अतिरिक्त सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: पीले वस्त्र पहनें।
मीन (Pisces)
करियर: नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन सुखद तथा संयमित बना रहेगा।
धन: अपार धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: आपकी सेहत अच्छी रहेगी।