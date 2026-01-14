Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 14 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, बुधवार, 14 जनवरी 2026 (07:02 IST)

मेष (Aries) Today 14 January horoscope in Hindi 2026 : करियर: मकर संक्रांति पर पदोन्नति के योग हैं और कार्यस्थल पर आपकी पहचान बनेगी।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना ज़रूरी है। धन: कारोबार से आय में वृद्धि के संकेत हैं।

वृषभ (Taurus) करियर: उच्च शिक्षा, विदेश या धार्मिक कार्यों से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ लंबी दूरी की यात्रा की योजना बन सकती है। धन: अप्रत्याशित आर्थिक लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उपाय: आज के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं।

मिथुन (Gemini) करियर: आज कार्यस्थल पर किसी बड़े बदलाव की योजना बन सकती है। लव: पार्टनर के साथ भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों पर चर्चा करेंगे।

धन: कमीशन या अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ संभव है। स्वास्थ्य: नियमित ध्यान और योग करना फायदेमंद रहेगा।

उपाय: आज के दिन किसी को पैसे दान करें। कर्क (Cancer) करियर: नए व्यावसायिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने का अवसर मिल सकता है।

लव: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। धन: संयुक्त निवेश या साझेदारी के माध्यम से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: दिनचर्या को संतुलित रखने पर ध्यान दें। उपाय: आज घर में दीपक या मोमबत्ती जलाकर पूजा करें।

सिंह (Leo) करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपकी दक्षता बढ़ेगी।

लव: जीवनसाथी के साथ वाद-विवाद से बचें। धन: ऋण या पुराने कर्ज चुकाने में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मंत्र का जाप करें।

कन्या (Virgo) करियर: रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्रों में बड़ी सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों के लिए यह उत्तम महीना है। धन: सट्टा या शेयर बाजार से लाभ हो सकता है।

तुला (Libra) करियर: घर या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित रहेगा।

लव: परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे। धन: संपत्ति में निवेश या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखना आवश्यक है। उपाय: सफेद मिठाई का भोग भगवान को अर्पित करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: संचार, लेखन और मीडिया से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: भाई-बहनों और पार्टनर के साथ छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। धन: आकस्मिक धनलाभ के भरपूर योग हैं।

स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: आज रात को अपनी तकिये के नीचे एक नीले रंग का रूमाल रखें।

धनु (Sagittarius) करियर: नए साल के लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने पर जोर रहेगा।

लव: परिवार और पार्टनर के साथ खुशनुमा माहौल रहेगा। धन: धन संचय करने के लिए अच्छा समय है।

स्वास्थ्य: स्वयं को ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे। उपाय: आज सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें।

मकर (Capricorn) करियर: आप नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। लव: आपका आत्मविश्वास प्रेम संबंधों में सकारात्मकता लाएगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उपाय: शनि देव की उपासना करें।

कुंभ (Aquarius) करियर: सामाजिक और पेशेवर नेटवर्क का लाभ मिलेगा। लव: दोस्तों के साथ पार्टनर को समय देना अच्छा रहेगा।

धन: आज से आय के नए स्रोत खुलेंगे। स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन पर ध्यान दें।

उपाय: किसी छोटे बच्चे को मिठाई दें। मीन (Pisces) करियर: सामाजिक नेटवर्क और दोस्तों के सहयोग से कोई बड़ा काम बन सकता है।

लव: प्रेम संबंधों में खुशी और स्थिरता रहेगी। धन: आय में वृद्धि के अच्छे संकेत हैं।