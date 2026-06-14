Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 जून, 2026)
दैनिक राशिफल: 14 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Sun, 14 Jun 2026 (07:02 IST)
Updated Date: Sat, 13 Jun 2026 (14:58 IST)
मेष (Aries)
Today 14 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।
लव: पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: आज पर्याप्त आराम करें।
वृषभ (Taurus)
करियर: मेहनत का फल मिलने का दिन है।
लव: विवाह की बात आगे बढ़ सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, निवेश के योग हैं।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: नए प्रोजेक्ट या इंटरव्यू के योग बन रहे हैं।
लव: प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: तनाव से बचें, योग और ध्यान लाभकारी रहेगा।
कर्क (Cancer)
करियर: ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना होगी।
लव: परिवार का सहयोग मिलेगा।
धन: आज रुका हुआ पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: नींद की कमी हो सकती है, दिनचर्या सुधारें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं।
सिंह (Leo)
करियर: प्रमोशन या मान-सम्मान मिलने के योग हैं।
लव: अहंकार से बचें, तभी रिश्ता मजबूत रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन अधिक मेहनत से बचें।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: काम में एकाग्रता बढ़ेगी, लक्ष्य पूरे होंगे।
लव: पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं।
धन: धन संचय का अच्छा समय है।
स्वास्थ्य: त्वचा या एलर्जी की समस्या हो सकती है।
उपाय: तुलसी को जल दें।
तुला (Libra)
करियर: साझेदारी के काम में लाभ होगा।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।
धन: आय-व्यय संतुलित रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: मां दुर्गा की आराधना करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: गोपनीय योजनाएं सफल होंगी।
लव: रिश्तों में गहराई आएगी।
धन: अचानक धन लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर या तनाव पर ध्यान दें।
उपाय: शिव मंत्र का जाप करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: यात्रा या विदेश से जुड़े काम सफल होंगे।
लव: नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है।
धन: खर्च बढ़ सकता है, सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: फिटनेस पर ध्यान दें।
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।
मकर (Capricorn)
करियर: धैर्य से काम लें, सफलता धीरे-धीरे मिलेगी।
लव: रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा।
धन: निवेश से लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द हो सकता है।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यस्थल पर इनोवेटिव आइडिया से पहचान बनेगी।
लव: दोस्ती प्यार में बदल सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: पानी अधिक पिएं।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
मीन (Pisces)
करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: भावनाओं में बहने से बचें।
धन: आय के नए अवसर मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है।
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