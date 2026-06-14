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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 14 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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The image shows the rising Sun along with the 12 zodiac signs and the daily horoscope message
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Sun, 14 Jun 2026 (07:02 IST) Updated Date: Sat, 13 Jun 2026 (14:58 IST)
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मेष (Aries)

 
Today 14 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।
लव: पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। 
स्वास्थ्य: आज पर्याप्त आराम करें।
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें।ALSO READ: Somvati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्या पर इन 5 शुभ उपायों से चमकेगी आपकी किस्मत
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: मेहनत का फल मिलने का दिन है। 
लव: विवाह की बात आगे बढ़ सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, निवेश के योग हैं।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: नए प्रोजेक्ट या इंटरव्यू के योग बन रहे हैं।
लव: प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा। 
धन: अचानक खर्च बढ़ सकता है। 
स्वास्थ्य: तनाव से बचें, योग और ध्यान लाभकारी रहेगा।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।ALSO READ: Weekly Numerology Horoscope: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा नया सप्ताह, जानें 15 से 21 जून 2026 का सटीक भविष्यफल
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना होगी।
लव: परिवार का सहयोग मिलेगा।
धन: आज रुका हुआ पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: नींद की कमी हो सकती है, दिनचर्या सुधारें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: प्रमोशन या मान-सम्मान मिलने के योग हैं।
लव: अहंकार से बचें, तभी रिश्ता मजबूत रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन अधिक मेहनत से बचें।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: काम में एकाग्रता बढ़ेगी, लक्ष्य पूरे होंगे।
लव: पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं।
धन: धन संचय का अच्छा समय है।
स्वास्थ्य: त्वचा या एलर्जी की समस्या हो सकती है।
उपाय: तुलसी को जल दें।
 

तुला (Libra)

 
करियर: साझेदारी के काम में लाभ होगा।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।
धन: आय-व्यय संतुलित रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: मां दुर्गा की आराधना करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: गोपनीय योजनाएं सफल होंगी।
लव: रिश्तों में गहराई आएगी।
धन: अचानक धन लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर या तनाव पर ध्यान दें।
उपाय: शिव मंत्र का जाप करें।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: यात्रा या विदेश से जुड़े काम सफल होंगे।
लव: नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है।
धन: खर्च बढ़ सकता है, सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: फिटनेस पर ध्यान दें।
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: धैर्य से काम लें, सफलता धीरे-धीरे मिलेगी।
लव: रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा।
धन: निवेश से लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द हो सकता है।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: कार्यस्थल पर इनोवेटिव आइडिया से पहचान बनेगी।
लव: दोस्ती प्यार में बदल सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: पानी अधिक पिएं।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 

मीन (Pisces)

 
करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: भावनाओं में बहने से बचें।
धन: आय के नए अवसर मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है।
उपाय: जरूरतमंद को खाने की चीजें दान करें।ALSO READ: गुरु बदलेंगे चाल, शनि के पुष्य नक्षत्र में होगा प्रवेश; 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 3 को लग सकता है झटका

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