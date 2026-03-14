Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 14 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today 14 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्य योजना बनाने के लिए श्रेष्ठ दिन है। लव: पार्टनर के साथ किसी सामाजिक समारोह में जा सकते हैं।

2. वृषभ (Taurus) करियर: व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य है। लव: प्रेम संबंधों में कुछ नयापन महसूस करेंगे।

धन: प्रॉपर्टी से संबंधित रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। स्वास्थ्य: पेट में भारीपन महसूस हो सकता है।

उपाय: किसी मंदिर में सफेद मिठाई का दान करें। 3. मिथुन (Gemini) करियर: आज का दिन अपनी हॉबी को करियर में बदलने के बारे में सोचने का है।

लव: पार्टनर से अपनी बातें साझा करें, आपसी समझ बढ़ेगी। धन: आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: मोबाइल का प्रयोग कम करें। उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं। 4. कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र की समस्याओं को घर न लाएं।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है।

स्वास्थ्य: डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। उपाय: शिवलिंग पर जल और अक्षत (चावल) चढ़ाएं।

5. सिंह (Leo) करियर: करियर में उन्नति के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति से सलाह मिल सकती है।

लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा। धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य: हृदय संबंधी सावधानी बरतें।

उपाय: सूर्य चालीसा का पाठ करें। 6. कन्या (Virgo) करियर: अधूरे कामों को पूरा करने के लिए आज का दिन सही है।

लव: जीवनसाथी के साथ संबंधों में सुधार होगा। धन: कारोबार में धन निवेश के लिए समय अच्छा है।

स्वास्थ्य: अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। उपाय: पक्षियों को सात प्रकार का अनाज डालें।

7. तुला (Libra) करियर: आज ऑफिस की चिंता छोड़कर कुछ दिन विश्राम करें। लव: रोमांटिक लाइफ के लिए दिन बेहतरीन है।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: प्रतिद्वंद्वी आपके काम में बाधा डाल सकते हैं। लव: पुरानी बातों को याद कर पार्टनर के साथ विवाद न करें।

धन: शेयर मार्केट में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य:गहरी सांस लेने वाले व्यायाम करें। उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

9. धनु (Sagittarius) करियर: करियर को लेकर कोई शुभ समाचार मिल सकता है। लव: परिवार के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा।

धन: लॉटरी या पैतृक संपत्ति से लाभ संभव है। स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी।

उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। 10. मकर (Capricorn) करियर: काम और निजी जीवन में संतुलन बनाने में मुश्किल हो सकती है।

लव: पार्टनर की किसी बात से मन उदास हो सकता है। धन: पुराने कर्ज चुकाने में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य: आज सक्रिय रहने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उपाय: आज आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: नेटवर्किंग से करियर में नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: प्रेमियों के बीच तालमेल शानदार रहेगा। धन: नई खरीदारी के लिए दिन शुभ है। स्वास्थ्य: पर्याप्त पानी पिएं और धूप से बचें।

उपाय: मंदिर के बाहर गरीबों को अन्न दान करें। 12. मीन (Pisces) करियर: विदेश से जुड़े काम में सफलता मिलेगी।

लव: इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगी। धन: खर्चे अधिक होंगे, लेकिन मानसिक संतुष्टि बनी रहेगी। स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या दर्द हो सकता है।