Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 14 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, रविवार, 14 सितम्बर 2025 (07:04 IST)
मेष (Aries) 
Today 14 September horoscope in Hindi 2025 : करियर: जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी, समय प्रबंधन ज़रूरी।
लव: किसी पुराने मित्र से भावनात्मक जुड़ाव संभव।
धन: खर्च बढ़ सकता है, सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द से परेशानी।
उपाय: तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दें।
 
वृषभ (Taurus) 
 
करियर: आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा रहेगा। ऑफिस में किसी नई भूमिका की संभावना।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: गले में खराश या थकान की संभावना।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 
मिथुन (Gemini) 
 
करियर: सफलता का दिन, विशेष रूप से व्यापार में।
लव: साथी से मुलाकात हो सकती है, बात बढ़ सकती है।
धन: आय के नए स्रोत मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जा में वृद्धि, लेकिन अधिक न थकें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer) 
 
करियर: नए काम की शुरुआत में सावधानी रखें। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें।
लव: भावनात्मक असंतुलन, बातचीत से समाधान पाएं।
धन: खर्च अधिक, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधित समस्या हो सकती है।
उपाय: जल में कच्चा दूध मिलाकर स्नान करें।
 
सिंह (Leo) 
 
करियर: टीमवर्क से लाभ मिलेगा, नेतृत्व में निखार। आज आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। 
लव: आकर्षण बढ़ेगा, नए संबंध बन सकते हैं।
धन: धन प्राप्ति के योग। निवेश संभव है। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों में थकान संभव।
उपाय: सूर्य मंत्र का जाप करें।
 
कन्या (Virgo) 
 
करियर: परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा का समय ठीक रहेगा।
लव: प्रेमी से सरप्राइज मिल सकता है। घूमने का प्लान करेंगे।
धन: धन का निवेश फायदेमंद बना रहेगा।
स्वास्थ्य: नींद पूरी लें, थकान से बचें।
उपाय: तुलसी में जल चढ़ाएं।
 
तुला (Libra) 
 
करियर: कठिन निर्णय लेने का दिन, आत्मविश्वास रखें। कार्य पूर्ण होंगे।
लव: रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी।
धन: खर्च पर नियंत्रण आवश्यक।
स्वास्थ्य: स्किन एलर्जी या पित्त दोष की संभावना।
उपाय: मां दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाएं।
 
वृश्चिक (Scorpio) 
 
करियर: व्यवसाय में अच्छा लाभ, नौकरी में पदोन्नति होगी।।
लव: पुराने झगड़े सुलझ सकते हैं।
धन: लाभ के अच्छे संकेत।
स्वास्थ्य: जॉइंट पेन की शिकायत हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 
धनु (Sagittarius) 
 
करियर: आपको भाग्य का साथ, नौकरी में प्रमोशन के योग।
लव: रोमांटिक समय, शादी की बात संभव।
धन: आय में बढ़ोतरी होने से मन प्रसन्न रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी।
उपाय: केले के पौधे की पूजा करें।
 
मकर (Capricorn) 
 
करियर: नई नौकरी के योग, परिश्रम का फल मिलेगा।
लव: पुराने साथी से मनमुटाव की संभावना।
धन: रुका हुआ पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: पीठ या कमर दर्द संभव।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

कुम्भ (Aquarius) 
 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में सम्मान और पहचान मिलेगी।
लव: जीवनसाथी का साथ मिलेगा। प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: धन का निवेश लाभकारी रहेगा।
स्वास्थ्य: अत्याधिक थकान से बचें।
उपाय: काली उड़द का दान करें।
 
मीन (Pisces) 
 
करियर: आपको नए ऑफर मिल सकते हैं, सतर्क रहें।
लव: आकर्षण बढ़ेगा, प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है।
धन: अतिरिक्त आय की संभावना बन रही है।
स्वास्थ्य: मौसमी रोगों से सतर्क रहें।
उपाय: पीले वस्त्र दान करें।

