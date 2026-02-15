Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 15 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, रविवार, 15 फ़रवरी 2026 (07:03 IST)

मेष (Aries) Today 15 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: नया काम या प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है।

लव: प्रेम जीवन में साथी से नजदीकी बढ़ेगी। धन: धन लाभ के अच्छे संकेत हैं। स्वास्थ्य: आज आराम करने की आवश्यकता है।

वृषभ (Taurus) करियर: कार्यस्थल पर आज आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा। लव: दांपत्य जीवन में समझदारी से काम लें।

धन: आर्थिक स्थिति में बनाकर चलें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें, आराम करें। उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।

मिथुन (Gemini) करियर: कार्यस्थल की थोड़ी समस्याएं देर-सबेर समस्याएं हल होंगी। लव: रिश्तों में थोड़ी सी उलझन हो सकती है।

धन: आज खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर थोड़ा कम हो सकता है। उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।

कर्क (Cancer) करियर: आज कार्यस्थल पर काम को लेकर संघर्ष करना पड़ सकता है। लव: प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी।

धन: खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य: मानसिक स्थिति ठीक रहेगी। उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।

सिंह (Leo) करियर: आज आपको मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। लव: प्रेम जीवन में रोमांस बना रहेगा।

धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य:मानसिक शांति बनाए रखें। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर: कार्य में सफल होंगे, आपके प्रयास रंग लाएंगे। लव: रिश्तों में भावनाओं को साझा करें।

तुला (Libra) करियर: साझेदारी के कार्य में नए अवसर आ सकते हैं। लव: प्रेम जीवन में रोमांसभरा समय रहेगा।

धन: आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य: आज आराम करें, सेहत में सुधार होगा। उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यस्थल पर विरोधियों से सावधान रहें। लव: परिवार में कोई आपके खिलाफ साजिश रच सकता है।

धन: धन संचय करने में सफल होंगे। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम करने का प्रयास करेंगे। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius) करियर: करियर में उन्नति के योग हैं। लव: प्रेमियों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।

धन: आज व्यापार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य: आज पेट दर्द हो सकता है। उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

10. मकर (Capricorn) करियर: व्यापारिक मामलों में काम का बोझ बढ़ सकता है। लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी।

धन: खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य: गले में संक्रमण के प्रति सावधान रहें।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: सोशल मीडिया, तकनीकी क्षेत्र के लोगों के लिए दिन उत्तम है।

लव: लव पार्टनर के साथ किसी विषय पर चर्चा होगी। धन: अचानक धन लाभ होने के योग हैं। स्वास्थ्य: पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: आज केसर का तिलक माथे पर लगाएं। 12. मीन (Pisces) करियर: कला से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे।

लव: प्रेमी आज रोमांटिक मूड में रहेंगे। धन: कारोबार तथा आर्थिक पक्ष स्थिर रहेगा। स्वास्थ्य: मानसिक थकान महसूस हो सकती है।