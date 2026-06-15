Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 15 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today 15 June horoscope in Hindi 2026: करियर: आज ऑफिस में चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, धैर्य बनाए रखें।

लव: रिश्तों में मधुरता आएगी। धन: निवेश से लाभ संभव है, पर जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य: हल्की थकान या सिरदर्द हो सकता है।

2. वृषभ (Taurus) करियर: सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। लव: प्रेम जीवन में स्थिरता और समझ बढ़ेगी।

धन: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, पर खर्चों में संयम रखें। स्वास्थ्य: पाचन या हल्की गैस की समस्या हो सकती है।

उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें। 3. मिथुन (Gemini) करियर: नए प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियां मिलने की संभावना।

लव: साथी के साथ संवाद से संबंध मजबूत होंगे। धन: धन लाभ संभव है, पर निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचें।

उपाय: आज धार्मिक ग्रंथ पढ़ें। 4. कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से सराहना मिल सकती है।

लव: साथी के साथ तालमेल और समझ बढ़ेगी। धन: अचानक खर्च से बचें। स्वास्थ्य: हल्की सर्दी या एलर्जी की संभावना।

उपाय: दूध का दान करें। 5. सिंह (Leo) करियर: पदोन्नति या सम्मान मिलने की संभावना।

लव: प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांस बढ़ेगा। धन: आय में वृद्धि संभव है। स्वास्थ्य: ऊर्जा और उत्साह बनाए रखें।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें। 6. कन्या (Virgo) करियर: मेहनत का फल मिलेगा। टीम वर्क अच्छा रहेगा।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। धन: निवेश लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य: सिरदर्द या माइग्रेन की संभावना।

7. तुला (Libra) करियर: कामकाज में स्थिरता और संतुलन बना रहेगा। लव: संबंधों में सामंजस्य अच्छा रहेगा।

धन: खर्च नियंत्रित रखें। स्वास्थ्य: जोड़ों और हड्डियों का ध्यान रखें। उपाय: आज गायत्री मंत्र का जाप करें।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: जोखिम उठाने का समय अच्छा है। लव: रोमांटिक जीवन में उत्साह बढ़ेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य: खान-पान पर ध्यान दें। उपाय: नीले या काले कपड़े पहनें।

9. धनु (Sagittarius) करियर: पेशेवर जीवन में उन्नति की संभावना। लव: संबंधों में समझ और मधुरता बढ़ेगी।

धन: निवेश से लाभ होगा। स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचें। उपाय: पीले चने का दान करें।

10. मकर (Capricorn) करियर: मेहनत का परिणाम मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा। लव: सिंगल लोगों के लिए नए प्रेम संबंध बन सकते हैं।

धन: वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य, हल्का व्यायाम लाभकारी।

उपाय: काले तिल का दान करें। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: स्थिरता और संतुलन बना रहेगा।

लव: साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी। धन: खर्च नियंत्रित रखें। स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: चावल का दान करें। 12. मीन (Pisces) करियर: नए अवसर मिलेंगे, ध्यान केंद्रित रखें।

लव: भावनात्मक समझ बढ़ेगी। धन: आर्थिक लाभ संभव है। स्वास्थ्य: आंखों और दृष्टि का ध्यान रखें।