Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 जून, 2026)
दैनिक राशिफल: 15 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Mon, 15 Jun 2026 (07:03 IST)
Updated Date: Sat, 13 Jun 2026 (15:08 IST)
1. मेष (Aries)
Today 15 June horoscope in Hindi 2026: करियर: आज ऑफिस में चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, धैर्य बनाए रखें।
लव: रिश्तों में मधुरता आएगी।
धन: निवेश से लाभ संभव है, पर जल्दबाजी न करें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान या सिरदर्द हो सकता है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में स्थिरता और समझ बढ़ेगी।
धन: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, पर खर्चों में संयम रखें।
स्वास्थ्य: पाचन या हल्की गैस की समस्या हो सकती है।
उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: नए प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियां मिलने की संभावना।
लव: साथी के साथ संवाद से संबंध मजबूत होंगे।
धन: धन लाभ संभव है, पर निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचें।
उपाय: आज धार्मिक ग्रंथ पढ़ें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से सराहना मिल सकती है।
लव: साथी के साथ तालमेल और समझ बढ़ेगी।
धन: अचानक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: हल्की सर्दी या एलर्जी की संभावना।
उपाय: दूध का दान करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: पदोन्नति या सम्मान मिलने की संभावना।
लव: प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांस बढ़ेगा।
धन: आय में वृद्धि संभव है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा और उत्साह बनाए रखें।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: मेहनत का फल मिलेगा। टीम वर्क अच्छा रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: निवेश लाभकारी रहेगा।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या माइग्रेन की संभावना।
7. तुला (Libra)
करियर: कामकाज में स्थिरता और संतुलन बना रहेगा।
लव: संबंधों में सामंजस्य अच्छा रहेगा।
धन: खर्च नियंत्रित रखें।
स्वास्थ्य: जोड़ों और हड्डियों का ध्यान रखें।
उपाय: आज गायत्री मंत्र का जाप करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: जोखिम उठाने का समय अच्छा है।
लव: रोमांटिक जीवन में उत्साह बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: खान-पान पर ध्यान दें।
उपाय: नीले या काले कपड़े पहनें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: पेशेवर जीवन में उन्नति की संभावना।
लव: संबंधों में समझ और मधुरता बढ़ेगी।
धन: निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचें।
उपाय: पीले चने का दान करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: मेहनत का परिणाम मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा।
लव: सिंगल लोगों के लिए नए प्रेम संबंध बन सकते हैं।
धन: वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य, हल्का व्यायाम लाभकारी।
उपाय: काले तिल का दान करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: स्थिरता और संतुलन बना रहेगा।
लव: साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी।
धन: खर्च नियंत्रित रखें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: चावल का दान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: नए अवसर मिलेंगे, ध्यान केंद्रित रखें।
लव: भावनात्मक समझ बढ़ेगी।
धन: आर्थिक लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: आंखों और दृष्टि का ध्यान रखें।
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