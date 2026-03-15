Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 15 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries) Today 15 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज आपके कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। लव: प्रेमीसंग कुछ रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा।

वृषभ (Taurus) करियर: कार्य में आपके प्रयासों का फल मिलेगा। लव: लव रिश्ते में थोड़ा ध्यान और प्यार देने की जरूरत है।

धन: धन के मामले में उतार-चढ़ाव हो सकता है। स्वास्थ्य: पेट संबंधित समस्याओं से बचने के लिए संतुलित आहार लें।

उपाय: भगवान शिव की पूजा करें। मिथुन (Gemini) करियर: आज आपको कार्य में कुछ बदलाव करना पड़ सकता है।

लव: प्रेम रिश्तों में छोटी-मोटी गलतफहमियों से बचें। धन: कारोबारियों की वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान लगाएं। उपाय: तुलसी के पौधे में पानी डालें।

कर्क (Cancer) करियर: नौकरी में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। लव: प्रेम संबंधों में नयापन और रोमांच रहेगा।

धन: कारोबार से आमदनी बढ़ने के संकेत हैं। स्वास्थ्य: आज मानसिक शांति बनाए रखें। उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें।

सिंह (Leo) करियर: काम में सफलता के बड़े अवसर मिल सकते हैं। लव: रिश्ते में कुछ भावनात्मक उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।

धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर: आज आपके लिए पेशेवर जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। लव: रिश्ते में विश्वास और समझ बढ़ेगी।

तुला (Libra) करियर: काम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। लव: रिश्ते में सामंजस्य और समझ बढ़ेगी।

धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा। स्वास्थ्य: गले की समस्याएं हो सकती हैं। उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा में सफेद पुष्प अर्पित करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: आपको खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। लव: रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी।

धन: वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें। उपाय: आज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना लाभ देगा।

धनु (Sagittarius) करियर: आज आपके पास प्रोजेक्ट हेतु कई नए विचार होंगे। लव: प्रेम संबंधों में आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा।

धन: आज बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। उपाय: पीपल के पेड़ की पूजा करें।

मकर (Capricorn) करियर: कार्यस्थल पर सफलता हेतु अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है। लव: आप दोनों के बीच समझ बेहतर होगी।

धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें। उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius) करियर: आज आपके कार्य में सकारात्मक बदलाव हो सकता है। लव: प्रेमीसंग रिश्ते में थोड़ी दूरियां बन सकती हैं।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य: आज ध्यान और योग करें। उपाय: आज चंद्र देव की पूजा करें।

मीन (Pisces) करियर: कार्य में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। लव: प्रेम संबंधों में गहरी भावनात्मक समझ बढ़ेगी।

धन: वित्तीय स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है। स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए खुद का ध्यान रखें।