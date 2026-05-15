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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 15 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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Attractive Daily Horoscope 2026 giving information about 12 zodiac signs through images
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Fri, 15 May 2026 (07:03 IST) Updated Date: Thu, 14 May 2026 (15:22 IST)
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1. मेष (Aries)

Today 15 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है। 
लव: पार्टनर के साथ चल रहे पुराने विवाद सुलझेंगे, रिश्ता मजबूत होगा।
धन: नए निवेश से लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
स्वास्थ्य: दिन भर स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन बाहर के खाने से बचें।
उपाय: हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं।ALSO READ: Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें, हर महिला को जानना हैं जरूरी
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में टारगेट पूरा करने में कामयाब रहेंगे।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। 
धन: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। कर्ज चुकाने में आसानी होगी।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा दान करें।
 

Gemini (मिथुन)

करियर: आईटी और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है।
लव: लव लाइफ में किसी तीसरे का हस्तक्षेप परेशानी बढ़ा सकता है, संवाद स्पष्ट रखें।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, वरना बजट बिगड़ सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम करने के लिए योग का सहारा लें।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी।
लव: सिंगल लोगों को कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है।
धन: संपत्ति से जुड़े मामलों में फायदा होगा। शेयर मार्केट में लाभ की उम्मीद है।
स्वास्थ्य: पुराने रोगों से राहत मिलेगी, दिन ऊर्जावान रहेगा।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: राजनीति या प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए दिन सफलता भरा रहेगा।
लव: प्रेमी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, आपसी विश्वास बढ़ेगा।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है, लेकिन आय बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: एसिडिटी की समस्या हो सकती है, भरपूर पानी पिएं।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छी खबर मिलेगी।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, छोटी बातों पर बहस से बचें।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है।
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें।ALSO READ: वृषभ संक्रांति 2026: सूर्य के राशि परिवर्तन से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा फायदा
 

7. तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने में सफल रहेंगे।
लव: जीवनसाथी के साथ डिनर का प्लान बन सकता है।
धन: बैंकिंग और निवेश के लिए दिन उत्तम है। बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: दिन सामान्य रहेगा, लेकिन देर रात तक जागने से बचें।
उपाय: किसी जरूरतमंद को चावल का दान करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नए व्यापारिक सौदे लाभदायक रहेंगे। 
लव: पुराने प्रेमी से मुलाकात हो सकती है।
धन: पैतृक संपत्ति के विवाद सुलझने से धन लाभ होगा।
स्वास्थ्य: रक्तचाप (BP) के मरीज अपना विशेष ध्यान रखें।
उपाय: मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: उच्च शिक्षा और रिसर्च से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। 
लव: पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, धैर्य रखें।
धन: यात्रा पर खर्च अधिक हो सकता है, सोच-समझकर खर्च करें।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से खुद को शांत महसूस करेंगे।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: नौकरीपेशा को काम का दबाव अधिक रहेगा।
लव: लव पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग करेंगे।
धन: आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है।
स्वास्थ्य: पीठ या कमर में दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नई तकनीक सीखने का मौका मिलेगा। 
लव: प्रेम संबंधों में शादी की बात आगे बढ़ सकती है।
धन: आय के पुराने स्रोतों से अच्छा रिटर्न मिलेगा।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव रखें।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: शिक्षा क्षेत्र में उन्नति होगी।
लव: पार्टनर के साथ सुकून के पल बिताएंगे। 
धन: निवेश के लिए आज का दिन भाग्यशाली है। 
स्वास्थ्य: खानपान पर ध्यान दें, हल्का भोजन लें।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।ALSO READ: शनि जयंती 2026: शनिदेव की कृपा प्राप्ति हेतु 6 अनिवार्य अनुष्ठान

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