Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 15 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today 15 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है।

लव: पार्टनर के साथ चल रहे पुराने विवाद सुलझेंगे, रिश्ता मजबूत होगा। धन: नए निवेश से लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।

2. वृषभ (Taurus) करियर: व्यापार में टारगेट पूरा करने में कामयाब रहेंगे। लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।

धन: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। कर्ज चुकाने में आसानी होगी। स्वास्थ्य: आंखों में जलन या थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा दान करें। Gemini (मिथुन) करियर: आईटी और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है।

लव: लव लाइफ में किसी तीसरे का हस्तक्षेप परेशानी बढ़ा सकता है, संवाद स्पष्ट रखें। धन: खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, वरना बजट बिगड़ सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम करने के लिए योग का सहारा लें। उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

4. कर्क (Cancer) करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी। लव: सिंगल लोगों को कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है।

धन: संपत्ति से जुड़े मामलों में फायदा होगा। शेयर मार्केट में लाभ की उम्मीद है। स्वास्थ्य: पुराने रोगों से राहत मिलेगी, दिन ऊर्जावान रहेगा।

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें। 5. सिंह (Leo) करियर: राजनीति या प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए दिन सफलता भरा रहेगा।

लव: प्रेमी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, आपसी विश्वास बढ़ेगा। धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है, लेकिन आय बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: एसिडिटी की समस्या हो सकती है, भरपूर पानी पिएं। उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें।

6. कन्या (Virgo) करियर: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छी खबर मिलेगी। लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, छोटी बातों पर बहस से बचें।

धन: रुका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं। स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है।

7. तुला (Libra) करियर: कार्यक्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने में सफल रहेंगे। लव: जीवनसाथी के साथ डिनर का प्लान बन सकता है।

धन: बैंकिंग और निवेश के लिए दिन उत्तम है। बचत पर ध्यान दें। स्वास्थ्य: दिन सामान्य रहेगा, लेकिन देर रात तक जागने से बचें।

उपाय: किसी जरूरतमंद को चावल का दान करें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: नए व्यापारिक सौदे लाभदायक रहेंगे।

लव: पुराने प्रेमी से मुलाकात हो सकती है। धन: पैतृक संपत्ति के विवाद सुलझने से धन लाभ होगा।

स्वास्थ्य: रक्तचाप (BP) के मरीज अपना विशेष ध्यान रखें। उपाय: मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius) करियर: उच्च शिक्षा और रिसर्च से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। लव: पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, धैर्य रखें।

धन: यात्रा पर खर्च अधिक हो सकता है, सोच-समझकर खर्च करें। स्वास्थ्य: मानसिक रूप से खुद को शांत महसूस करेंगे।

उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं। 10. मकर (Capricorn) करियर: नौकरीपेशा को काम का दबाव अधिक रहेगा।

लव: लव पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग करेंगे। धन: आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य: पीठ या कमर में दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: नई तकनीक सीखने का मौका मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में शादी की बात आगे बढ़ सकती है। धन: आय के पुराने स्रोतों से अच्छा रिटर्न मिलेगा।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव रखें। उपाय: पक्षियों को दाना डालें। 12. मीन (Pisces) करियर: शिक्षा क्षेत्र में उन्नति होगी।

लव: पार्टनर के साथ सुकून के पल बिताएंगे। धन: निवेश के लिए आज का दिन भाग्यशाली है। स्वास्थ्य: खानपान पर ध्यान दें, हल्का भोजन लें।