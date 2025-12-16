rashifal-2026

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 16 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

WD Feature Desk

, मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (07:03 IST)
1. मेष (Aries)
 
Today 16 December horoscope in Hindi 2025 :करियर कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता को सराहा जाएगा।
लव प्रेम संबंधों में विश्वास और मजबूती रहेगी। 
धन पहले किया गया निवेश भविष्य में लाभ देगा।
स्वास्थ्य ऊर्जावान महसूस करेंगे। 
उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
2. वृषभ (Taurus)
 
करियर व्यापारियों के लिए डील फाइनल होने का अच्छा दिन है। 
लव पारिवारिक जीवन में खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा। 
धन संपत्ति संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है।
स्वास्थ्य स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही से बचें।
उपाय लाल वस्तु का दान करें।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर करियर में प्रगति के योग हैं। स्थिरता से काम करें। 
लव आज प्यार के मामले में गलतफहमी हो सकती है। 
धन कारोबार की नई योजनाएं अच्छी आमदनी का ज़रिया बनेंगी। 
स्वास्थ्य मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे।
उपाय गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर रुके हुए काम पूरे होंगे। धैर्य से स्थिति संभालें।
लव साथी के साथ भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। 
धन आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है। 
स्वास्थ्य मानसिक चिंता बढ़ सकती है। 
उपाय भगवान शिव को जल चढ़ाएं।
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर आज आपके प्रयासों की सराहना होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा।
लव जीवनसाथी के साथ समय बिताना शुभ रहेगा।
धन निवेश शुभ रहेगा और आय के नए स्रोत मिलेंगे।
स्वास्थ्य आंखों में थकावट हो सकती है, आराम करें।
उपाय सूर्य देव को जल चढ़ाएं।
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर छात्रों को रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव प्रेम की स्थिति सामान्य बनी रहेगी।
धन आज भाग्य से धन लाभ संभव है। 
स्वास्थ्य त्वचा संबंधित छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है।
उपाय तुलसी को जल चढ़ाएं।
 
7. तुला (Libra)
 
करियर कार्यक्षेत्र में आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं। 
लव परिवार की समस्या दूर होगी और संतुलन बना रहेगा।
धन धन लाभ होगा, काम की रुकावटें दूर होंगी। 
स्वास्थ्य पैरों में थकान हो सकती है, आराम करें। 
उपाय माता लक्ष्मी की पूजा करें।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर कार्यकुशलता से कठिन परिस्थितियों पर नियंत्रण पाएंगे।
लव पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा। 
स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए दिन अच्छा रहेगा।
उपाय शिव चालीसा का पाठ करें।
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर भाग्य का साथ मिलेगा। लंबे समय से अटका काम पूरा होगा। 
लव प्रेम-प्रसंग में जल्दबाजी न करें। स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है।
धन आज धन लाभ के योग हैं। निवेश से फायदा होगा।
स्वास्थ्य मानसिक तनाव से दूर रहें। सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय विष्णु सहस्त्रनाम या हनुमान मंत्रों का पाठ करें।
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर नई ऊर्जा के साथ लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। बड़े लाभ की संभावना है। 
धन निवेश शुभ रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। 
लव दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। परिवार में खुशहाली आएगी।
धन रुका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी।
स्वास्थ्य स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत रहें। 
उपाय शनिदेव को तेल चढ़ाएं।
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
करियर कार्यक्षेत्र में नई शुरुआत हो सकती है।
लव जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। 
धन आज निवेश के लिए अनुकूल दिन है।
स्वास्थ्य तनाव से दूर रहने की कोशिश करें।
उपाय गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करें।
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर कारोबार में भाग्य से धन लाभ संभव है। 
लव भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। 
धन आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य मानसिक तनाव से दूर रहें। 
उपाय तुलसी को जल चढ़ाएं।

