Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 जनवरी, 2026)
दैनिक राशिफल: 16 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
1. मेष (Aries)
Today 16 January 2026 horoscope in Hindi: करियर: आज आपके कामकाजी जीवन में नई दिशा मिल सकती है।
लव: प्रेम में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं।
धन: धन का आगमन हो सकता है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: किसी नये काम की शुरुआत के लिए आज का दिन अच्छा है।
लव: प्रेमी एक-दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश करें।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत
स्वास्थ्य: हल्का-फुल्का व्यायाम दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: ऑफिस के काम में आज अचानक अड़चनें आ सकती हैं।
लव: प्रेमी एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करें।
धन: आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है।
उपाय: गाय के भोजन का दान करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: नौकरीपेशा को आज करियर में सफलता मिल सकती है।
लव: अपने साथी के साथ विशेष समय बिताएं।
धन: कारोबार में अच्छे धन में वृद्धि के योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा।
उपाय: भगवान शिव की पूजा करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: कार्य में आपकी मेहनत का फल मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति में थोड़ी कठिनाई हो सकती है।
स्वास्थ्य: आज ज्यादा काम करने से बचें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: कामकाजी जीवन में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है।
लव: प्रेम जीवन में नयापन आएगा।
धन: वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लें।
स्वास्थ्य: सेहत में कोई समस्या नहीं होगी।
उपाय: तुलसी के पौधे की पूजा करें।
7. तुला (Libra)
करियर: कार्य में आई कठिनाई को आपका आत्मविश्वास हल कर देगा।
लव: प्रेम जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं।
धन: धन के मामले में दिन सामान्य रहेगा।
स्वास्थ्य: आराम करें और खानपान का ध्यान रखें।
उपाय: पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: व्यापारिक कार्य में नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां होंगी।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
स्वास्थ्य: आज नींद की कमी की शिकायत हो सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: आज कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएगा।
लव: प्रेमियों की आपसी बातचीत से सारे मतभेद हल होंगे।
धन: धन के मामले में स्थिति स्थिर रहेगी। बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: आज अत्यधिक तनाव से बचें।
उपाय: मंगलवार को बजरंग बली की पूजा करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: करियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और प्यार रहेगा।
धन: कारोबार की आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: काले तिल का दान करें।
11. कुम्भ (Aquarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन में कुछ तनाव हो सकता है।
धन: वित्तीय मामलों में स्थिरता बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: आज थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: किसी गरीब को वस्त्र दान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: आज के दिन करियर में नई दिशा मिल सकती है।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी।
धन: धन लाभ के योग बनते हैं।
स्वास्थ्य: आज हल्का व्यायाम और ध्यान करें।