Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 16 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 (07:04 IST)

1. मेष (Aries)

Today 16 January 2026 horoscope in Hindi: करियर: आज आपके कामकाजी जीवन में नई दिशा मिल सकती है।

लव: प्रेम में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। धन: धन का आगमन हो सकता है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें।

2. वृषभ (Taurus) करियर: किसी नये काम की शुरुआत के लिए आज का दिन अच्छा है।

लव: प्रेमी एक-दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश करें। धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत

स्वास्थ्य: हल्का-फुल्का व्यायाम दिनचर्या में शामिल करें। उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं।

3. मिथुन (Gemini) करियर: ऑफिस के काम में आज अचानक अड़चनें आ सकती हैं। लव: प्रेमी एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करें।

धन: आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है। उपाय: गाय के भोजन का दान करें।

4. कर्क (Cancer) करियर: नौकरीपेशा को आज करियर में सफलता मिल सकती है। लव: अपने साथी के साथ विशेष समय बिताएं।

धन: कारोबार में अच्छे धन में वृद्धि के योग हैं। स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा। उपाय: भगवान शिव की पूजा करें।

5. सिंह (Leo) करियर: कार्य में आपकी मेहनत का फल मिलेगा। लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है।

6. कन्या (Virgo) करियर: कामकाजी जीवन में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। लव: प्रेम जीवन में नयापन आएगा।

धन: वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लें। स्वास्थ्य: सेहत में कोई समस्या नहीं होगी।

उपाय: तुलसी के पौधे की पूजा करें। 7. तुला (Libra) करियर: कार्य में आई कठिनाई को आपका आत्मविश्वास हल कर देगा।

लव: प्रेम जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। धन: धन के मामले में दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य: आराम करें और खानपान का ध्यान रखें।

उपाय: पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: व्यापारिक कार्य में नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: प्रेम जीवन में खुशियां होंगी। धन: आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। स्वास्थ्य: आज नींद की कमी की शिकायत हो सकती है।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: आज कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएगा।

लव: प्रेमियों की आपसी बातचीत से सारे मतभेद हल होंगे। धन: धन के मामले में स्थिति स्थिर रहेगी। बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: आज अत्यधिक तनाव से बचें। उपाय: मंगलवार को बजरंग बली की पूजा करें। 10. मकर (Capricorn)

करियर: करियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और प्यार रहेगा।

धन: कारोबार की आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है। स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय: काले तिल का दान करें। 11. कुम्भ (Aquarius) करियर: कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। धन: वित्तीय मामलों में स्थिरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य: आज थकावट महसूस हो सकती है।

उपाय: किसी गरीब को वस्त्र दान करें। 12. मीन (Pisces) करियर: आज के दिन करियर में नई दिशा मिल सकती है।

लव: प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी। धन: धन लाभ के योग बनते हैं। स्वास्थ्य: आज हल्का व्यायाम और ध्यान करें।