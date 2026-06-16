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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 16 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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Images related to the daily horoscope 2026, which gives information about the 12 zodiac signs along with the planets and stars
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Tue, 16 Jun 2026 (07:04 IST) Updated Date: Mon, 15 Jun 2026 (15:32 IST)
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1. मेष (Aries)

 
Today 16 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज काम में धैर्य और मेहनत से सफलता मिलेगी।
लव: प्यार में गलतफहमी से बचें।
धन: आज अनावश्यक खर्चों से बचें। 
स्वास्थ्य: हल्का भोजन करें।
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें।ALSO READ: देवगुरु बृहस्पति का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश, 3 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान, करियर-धन पर पड़ सकता है असर

 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: नए प्रोजेक्ट की शुरुआत लाभकारी होगी।
लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द और तनाव की संभावना है। 
उपाय: रविवार को सूर्य देव की पूजा करें।

 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: आज आपकी रचनात्मकता काम आएगी। 
लव: प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा। 
धन: अचानक आय के योग हैं। 
स्वास्थ्य: गले से संबंधित समस्या हो सकती है। 
उपाय: बुधवार को बुध देव की पूजा करें।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: काम में स्थिरता रहेगी। 
लव: पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। 
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: नींद कम आने की समस्या संभव है।
उपाय: सोमवार को चंद्रमा की पूजा करें।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: प्रमोशन और सराहना मिलने के योग हैं। 
लव: प्यार में रोमांस और उत्साह बना रहेगा। 
धन: पैसों में वृद्धि की संभावना दिख रही है।
स्वास्थ्य: व्यायाम और संतुलित भोजन करें।
उपाय: रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें।

 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: आज दस्तावेज़ और रिपोर्ट में गलती न करें।
लव: रिश्तों में समझौता जरूरी है। 
धन: व्यय बढ़ सकता है। बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: आज आप हल्का भोजन करें।
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी का ध्यान करें।ALSO READ: मिथुन संक्रांति 2026: करें ये 5 विशेष दान, आर्थिक तंगी और जीवन के संकटों से मिल सकती है राहत
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 
लव: प्रेम में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: धन का निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: थकान और मानसिक तनाव हो सकता है। 
उपाय: सफेद रंग पहनें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: कार्य में वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा।
लव: प्यार में उत्साह और समझ बढ़ेगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत। 
स्वास्थ्य: आज ध्यान और योग लाभकारी रहेगा।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: नई योजनाएँ सफल होंगी। 
लव: साथी के साथ समझदारी बनाए रखें। 
धन: निवेश में लाभ मिलेगा। अनावश्यक खर्च न करें।
स्वास्थ्य: जोड़ों और हड्डियों में हल्का दर्द हो सकता है।
उपाय: बृहस्पति देव की पूजा करें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: आज का दिन मेहनत का प्रतिफल देगा। 
लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: आर्थिक लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। 
उपाय: काले रंग का उपयोग कम करें।
 

11. कुम्भ (Aquarius)

 
करियर: आज आपकी बुद्धिमानी से नए अवसर मिलेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में विश्वास और सहयोग बढ़ेगा।
धन: आय में वृद्धि के योग हैं। निवेश पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: बाहरी तनाव कम करें। 
उपाय: शनिवार को शनिदेव का ध्यान करें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: कार्यस्थल पर स्थिरता रहेगी। पुराने प्रोजेक्ट पूरे होंगे।
लव: अकेले लोगों के लिए नए संबंध के योग हैं।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: शरीर और मानसिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। 
उपाय: सोमवार को चंद्रमा की पूजा करें।ALSO READ: गुरु का पुष्य नक्षत्र में गोचर, करें ये 5 अचूक उपाय, धन, सुख और अच्छी सेहत का मिलेगा आशीर्वाद
 

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