Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 16 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today 16 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: सोमवार को काम का जोश हाई रहेगा। लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी।

धन: आज पुराना फंसा हुआ पैसा मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य: आंखों में थकान महसूस हो सकती है।

2. वृषभ (Taurus) करियर: ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी। लव: प्रेमी छोटी बातों पर बहस करने से बचें।

धन: आज खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। स्वास्थ्य: गले से जुड़ी समस्या हो सकती है। उपाय: दूध और चावल का दान करें।

3. मिथुन (Gemini) करियर: मल्टीटास्किंग के कारण तनाव हो सकता है। लव: लव पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे।

धन: बड़े सामान की खरीदारी करते समय बजट का ध्यान रखें। स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन हो सकता है।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। 4. कर्क (Cancer) करियर: सोमवार आपके लिए सफलता भरा रहेगा।

लव: पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। धन: कारोबार तथा संपत्ति संबंधी कार्यों में फायदा होगा।

स्वास्थ्य: पेट खराब होने की सकता हो सकती है। उपाय: 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें।

5. सिंह (Leo) करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की परीक्षा हो सकती है। लव: ईगो के कारण लव लाइफ में दरार आ सकती है।

धन: जोखिम भरे सौदों के लिए दिन सही नहीं है। स्वास्थ्य: खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें। 6. कन्या (Virgo) करियर: रिसर्च और एनालिसिस से जुड़े लोगों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है।

लव: सिंगल लोगों के जीवन में बदलाव होगा। धन: आकस्मिक धन लाभ की संभावना है। स्वास्थ्य: नाक या त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।

7. तुला (Libra) करियर: आपके टीम वर्क से प्रोजेक्ट के लक्ष्य समय पर पूरे होंगे। लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।

धन: आर्थिक रूप से दिन मध्यम है। स्वास्थ्य: पीठ अथवा पेट दर्द की समस्या हो सकती है। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: सहकर्मियों के साथ कार्यस्थल पर राजनीति का शिकार हो सकते हैं।

लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। धन: रुका हुआ पैसा मिलने में समय लगेगा। स्वास्थ्य: पाचन संबंधी शिकायत हो सकती है।

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: दिन प्रगतिशील है। आय के नए स्रोत बनेंगे।

लव: लव लाइफ में मधुरता रहेगी। धन: निवेश के लिए नए अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी।

उपाय: गरीबों को काला कंबल या वस्त्र दान करें। 10. मकर (Capricorn) करियर: सोमवार को काम का बोझ अधिक रहेगा।

लव: दांपत्य जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। धन: अचानक खर्च आने से बजट बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण कमजोरी महसूस हो सकती है।

उपाय: भगवान शिव को सफेद फूल चढ़ाएं। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: कार्यप्रणाली में सुधार से आपकी मेहनत रंग लाएगी।

लव: पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत होगा। धन: नया व्यापार शुरू करने के लिए समय शुभ है। स्वास्थ्य: अपनी आंखों का खास ध्यान रखें।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं। 12. मीन (Pisces) करियर: ऑफिस में आपकी नई पहचान बनेगी।

लव: लव लाइफ में नया उत्साह महसूस करेंगे। धन: कारोबार में रुका हुआ धन वापस मिलेगा। स्वास्थ्य: माइग्रेन हो तो स्क्रीन टाइम कम करें।