Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 17 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries) Today 17 April horoscope in Hindi 2026 :करियर: कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा, नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी।

वृषभ (Taurus) करियर: नौकरी में स्थिरता आने से लाभ होगा। लव: रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा।

धन: धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।

मिथुन (Gemini) करियर: करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। लव: आपसी संवाद से रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है। उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।

कर्क (Cancer) करियर: नौकरी के क्षेत्र में कार्य में धैर्य जरूरी है। लव: प्रेम तथा पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।

धन: धन आगमन के योग हैं। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। उपाय: हरे वस्त्र दान करें।

सिंह (Leo) करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

धन: कारोबार से आय में वृद्धि संभव है। स्वास्थ्य: स्वयं स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo) करियर: छात्रों को आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। लव: प्रेमी रिश्तों में संतुलन बनाए रखें।

तुला (Libra) करियर: किसी प्रोजेक्ट में साझेदारी से लाभ होगा। लव: प्रेम जीवन स्थिर बना रहेगा।

धन: आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उपाय: मां लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: ऑफिस के गोपनीय योजनाओं में सफलता मिलेगी। लव: प्रेमीसंग भावनाओं पर नियंत्रण रखें।

धन: अचानक धन लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। उपाय: शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें।

धनु (Sagittarius) करियर: शिक्षा, करियर और विदेश से जुड़े कार्य सफल होंगे। लव: प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा।

धन: कारोबार से धन संचय के योग हैं। स्वास्थ्य: खुद की फिटनेस पर ध्यान दें। उपाय: पीले वस्त्र धारण करें।

मकर (Capricorn) करियर: नौकरी में कार्य में दबाव रहेगा। थकान महसूस करेंगे। लव: लव रिश्तों में संवाद जरूरी है।

धन: कारोबारी अपना आय-व्यय संतुलित रखें। स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द हो सकता है। उपाय: शनि देव को काले तिल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius) करियर: नौकरी में कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। लव: प्रेम जीवन में नयापन आएगा।

धन: बिजनेस से आर्थिक लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: आप नींद पूरी लें। उपाय: जरूरतमंद को कंबल दान करें।

मीन (Pisces) करियर: मान-सम्मान में वृद्धि होगी। लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।