Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 17 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, बुधवार, 17 दिसंबर 2025 (07:05 IST)

1. मेष (Aries) Today 17 December horoscope in Hindi 2025 :करियर: आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। उच्च अधिकारियों से सराहना प्राप्त हो सकती है।

लव: आज आप अपने लव पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताएंगे। धन: कारोबार की आर्थिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आएगा।

2. वृषभ (Taurus) करियर: आज आपके कार्यों में उन्नति की संभावना है। लव: प्रेम संबंधों में सावधानी से काम लें और किसी भी बहस से बचें।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य: मन की शांति के लिए ध्यान लगाएं।

उपाय:गौ माता को हरा चारा खिलाएं, इससे घर में सुख-शांति बनी रहेगी। 3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज कार्यस्थल पर आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी। टीमवर्क में अच्छा सहयोग मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में प्यार और समझ बढ़ेगी। पार्टनर के साथ समय बिताएं। धन: आज निवेश से लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: मानसिक थकावट से बचने के लिए आराम करें। उपाय: पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी।

4. कर्क (Cancer) करियर: आज कार्यस्थल पर कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताने का अवसर मिलेगा। धन: महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय से बचें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। उपाय: गणेश जी की पूजा करें और लड्डू चढ़ाएं, इससे समृद्धि बढ़ेगी।

5. सिंह (Leo) करियर: व्यापारी वर्ग को कार्यों में सफलता की संभावना है। नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।

लव: प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे। धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। ध्यान दें कि खर्च पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए कुछ समय अपने लिए निकालें। उपाय: हनुमान जी की पूजा करें, जीवन में सकारात्मकता आएगी।

6. कन्या (Virgo) करियर: कार्यस्थल पर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। सफलता प्राप्त होगी।

लव: आज आपके प्रयासों से प्रेम संबंधों में प्यार बढ़ेगा। धन: छोटे निवेश से धनलाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: आज थकान महसूस हो सकती है। आराम करें। उपाय: भगवान नारायण को पीले रंग के फूल चढ़ाएं।

7. तुला (Libra) करियर: कार्यस्थल पर आपसी सामंजस्य बना रहेगा। सफलता मिलने की संभावना है।

लव: प्रेम संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी। जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। धन: धन निवेश से लाभ मिल सकता है, लेकिन सतर्क रहें।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: आज कार्यस्थल पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।

लव: प्रेम संबंधों में आपके प्रयासों का परिणाम अच्छा मिलेगा। धन: आर्थिक स्थिति का समझदारी से हल करें।

स्वास्थ्य: माता की सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: नीले रंग के वस्त्र पहनें। 9. धनु (Sagittarius)

करियर: आज कार्यस्थल पर किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिलने की संभावना है। लव: लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं।

धन: कारोबार में कुछ अतिरिक्त आय के स्रोत मिल सकते हैं। स्वास्थ्य: शारीरिक फिटनेस के लिए ध्यान और योग करें।

उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें। 10. मकर (Capricorn) करियर: आपके काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, आप इसे सुलझा सकते हैं।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी सी नोक-झोंक हो सकती है।

धन: भविष्य के लिए धन की बचत पर ध्यान दें। स्वास्थ्य: शारीरिक स्थिति सामान्य रहेगी। उपाय: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: आज आपको कोई नया अवसर सामने आ सकता है। लव: प्रेम जीवन में अच्छा परिणाम मिल सकता है।

धन: कारोबार से कुछ अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय: शिवजी की पूजा करें, इससे आपके जीवन में समृद्धि आएगी। 12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर मेहनत से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लव: प्रेम रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ेगी।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार, कुछ नई आय के स्रोत मिल सकते हैं। स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान का सहारा लें।