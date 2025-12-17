Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 दिसंबर, 2025)
1. मेष (Aries)
Today 17 December horoscope in Hindi 2025 :करियर: आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। उच्च अधिकारियों से सराहना प्राप्त हो सकती है।
लव: आज आप अपने लव पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताएंगे।
धन: कारोबार की आर्थिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आएगा।
स्वास्थ्य: यदि किसी परेशानी से गुजर रहे हैं मानसिक शांति के लिए ध्यान या योग करें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: आज आपके कार्यों में उन्नति की संभावना है।
लव: प्रेम संबंधों में सावधानी से काम लें और किसी भी बहस से बचें।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: मन की शांति के लिए ध्यान लगाएं।
उपाय:गौ माता को हरा चारा खिलाएं, इससे घर में सुख-शांति बनी रहेगी।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: आज कार्यस्थल पर आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी। टीमवर्क में अच्छा सहयोग मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में प्यार और समझ बढ़ेगी। पार्टनर के साथ समय बिताएं।
धन: आज निवेश से लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक थकावट से बचने के लिए आराम करें।
उपाय: पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी।
4. कर्क (Cancer)
करियर: आज कार्यस्थल पर कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताने का अवसर मिलेगा।
धन: महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय से बचें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें और लड्डू चढ़ाएं, इससे समृद्धि बढ़ेगी।
5. सिंह (Leo)
करियर: व्यापारी वर्ग को कार्यों में सफलता की संभावना है। नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। ध्यान दें कि खर्च पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए कुछ समय अपने लिए निकालें।
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें, जीवन में सकारात्मकता आएगी।
6. कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। सफलता प्राप्त होगी।
लव: आज आपके प्रयासों से प्रेम संबंधों में प्यार बढ़ेगा।
धन: छोटे निवेश से धनलाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: आज थकान महसूस हो सकती है। आराम करें।
उपाय: भगवान नारायण को पीले रंग के फूल चढ़ाएं।
7. तुला (Libra)
करियर: कार्यस्थल पर आपसी सामंजस्य बना रहेगा। सफलता मिलने की संभावना है।
लव: प्रेम संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी। जीवन में स्थिरता बनी रहेगी।
धन: धन निवेश से लाभ मिल सकता है, लेकिन सतर्क रहें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आज कार्यस्थल पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।
लव: प्रेम संबंधों में आपके प्रयासों का परिणाम अच्छा मिलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति का समझदारी से हल करें।
स्वास्थ्य: माता की सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: नीले रंग के वस्त्र पहनें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: आज कार्यस्थल पर किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिलने की संभावना है।
लव: लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं।
धन: कारोबार में कुछ अतिरिक्त आय के स्रोत मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक फिटनेस के लिए ध्यान और योग करें।
उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: आपके काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, आप इसे सुलझा सकते हैं।
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी सी नोक-झोंक हो सकती है।
धन: भविष्य के लिए धन की बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्थिति सामान्य रहेगी।
उपाय: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: आज आपको कोई नया अवसर सामने आ सकता है।
लव: प्रेम जीवन में अच्छा परिणाम मिल सकता है।
धन: कारोबार से कुछ अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: शिवजी की पूजा करें, इससे आपके जीवन में समृद्धि आएगी।
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर मेहनत से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।
लव: प्रेम रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ेगी।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार, कुछ नई आय के स्रोत मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान का सहारा लें।