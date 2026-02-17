Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 फरवरी, 2026)
दैनिक राशिफल: 17 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
1. मेष (Aries)
Today 17 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज कार्यस्थल पर कोई नई चुनौती सामने आ सकती है।
लव: रोमांटिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकते हैं।
धन: आय में वृद्धि का योग है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ी-बहुत थकावट महसूस हो सकती है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं।
लव: आप अपने साथी के साथ अच्छे वक्त बिता सकते हैं।
धन: आज अधिक धन निवेश के लिए समय अच्छा नहीं है।
स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: किसी असहाय व्यक्ति को भोजन कराएं, इससे आर्थिक लाभ हो सकता है।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: आज आप कोई नया कार्य या व्यापार आरंभ कर सकते हैं।
लव: अपने साथी के साथ समय बिताने से रिश्तों में मजबूती आएगी।
धन: आज आय की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: ज्यादा काम करने से थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: कुछ सिक्के मंदिर में दान करें, इससे आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी।
4. कर्क (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर नए मौके मिलेंगे, बदलाव हो सकता है।
लव: आपके रिश्ते में थोड़ी-बहुत अनबन हो सकती है।
धन: घर-बाहर खर्चे बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: आज शारीरिक आराम की जरूरत है।
उपाय: सफेद रंग के कपड़े पहनें, यह मानसिक शांति देने वाला रहेगा।
5. सिंह (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में आज आपके प्रमोशन की संभावना है।
लव: प्रेमी साथी आपका साथ पाकर खुश रहेगा।
धन: कारोबार में नया निवेश शुरू कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: आज घर-बाहर अधिक तनाव से बचें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: काम में नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं।
लव: रोमांटिक जीवन में शांति रहेगी, आपके साथी से प्यार मिलेगा।
धन: आय में स्थिरता रहेगी, लेकिन खर्चे पर ध्यान देना होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम करें।
उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें, इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।
7. तुला (Libra)
करियर: किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपको सफलता मिल सकती है।
लव: आप और आपका साथी एक-दूसरे के करीब आएंगे।
धन: कारोबार में अचानक कोई बड़ा लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: किसी गरीब को वस्त्र दान करें, इससे आपकी किस्मत में सुधार होगा।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आज किसी नई परियोजना पर काम करने का मौका मिलेगा।
लव: आपके रिश्ते में गहरी समझदारी और विश्वास रहेगा।
धन: आज फालतू के खर्चों पर निगरानी रखें।
स्वास्थ्य: ज्यादा काम करने से थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: चांदी का बर्तन का उपयोग करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: कार्यस्थल पर सफलता का मार्ग खुलेगा।
लव: प्रेम जीवन में सुख और संतोष मिलेगा, साथी से अच्छा संवाद होगा।
धन: आज आपको धन की स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: ताजे फल दान करें, इससे आपकी सेहत और खुशहाली बढ़ेगी।
10. मकर (Capricorn)
करियर: कार्य में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं,
लव: रोमांटिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है।
धन: आज आपको सोच-समझकर खर्च करना होगा।
स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा।
उपाय: भगवान शिव की पूजा करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी।
11. कुम्भ (Aquarius)
करियर: कार्यस्थल पर कुछ बदलावों का सामना करना पड़ सकता है।
लव: रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा।
धन: अधिक धन खर्च से बचें। बचत करें।
स्वास्थ्य: आज मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: हल्दी का प्रयोग करें, इससे ऊर्जा का संचार होगा।
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर आप सही दिशा में सोचेंगे।
लव: प्रेमी साथी से अच्छे संबंध होंगे।
धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: आराम करने की जरूरत है।