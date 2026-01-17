Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 17 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शनिवार, 17 जनवरी 2026 (07:02 IST)

1. मेष (Aries) Today 17 January horoscope in Hindi 2026 :करियर : आज कार्यक्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं।

लव : प्रेम संबंधों में आपसी समझ से रिश्ते मजबूत होंगे। धन : पुराने निवेश से थोड़ी राहत मिल सकती है।

2. वृष (Taurus) करियर : कार्यक्षेत्र में आपको थोड़ा प्रयास बढ़ाने की जरूरत है।

लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे। उपाय : गाय को हरा चारा खिलाएं। 3. मिथुन (Gemini)

करियर : कार्यक्षेत्र में नये प्रोजेक्ट पर ध्यान दें, सफलता मिलेगी। लव : पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं।

धन : किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए थोड़ा आराम करें।

उपाय : केले के पेड़ की पूजा करें। 4. कर्क (Cancer) करियर : कार्यक्षेत्र में कोई नई चुनौती आ सकती है।

लव : प्रेम संबंधों को बातों को सुलझाने की कोशिश करें। धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। उपाय : चाँदी के सिक्के का उपयोग करें।

5. सिंह (Leo) करियर : कर्मक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।

लव : प्रेम संबंधों में समझदारी बढ़ेगी। धन : आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें। 6. कन्या (Virgo) करियर : कार्यक्षेत्र में आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे।

लव : लव पार्टनर से संवाद बढ़ाने की जरूरत है। धन : कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।

7. तुला (Libra) करियर : कार्यक्षेत्र में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लव : आपसी विश्वास और समझ से रिश्ते मजबूत होंगे।

धन : आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति के लिए समय निकालें।

उपाय : तांबे के बर्तन का उपयोग करें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर : कार्यक्षेत्र में आप अपनी मेहनत से अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे।

लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन बातचीत से सब ठीक हो जाएगा। धन : आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति के लिए आराम करें। उपाय : सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

9. धनु (Sagittarius) करियर : नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

लव : साथी के साथ रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे। धन : पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं।

स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। उपाय : तुलसी के पौधे की पूजा करें।

10. मकर (Capricorn) करियर : कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को सराहा जाएगा। लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य और प्यार बढ़ेगा।

धन : धन के बचत करने की कोशिश करें। स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। उपाय : काले तिल पानी में डालकर पेड़ के नीचे चढ़ायें।

11. कुम्भ (Aquarius) करियर : आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं।

लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। धन : किसी अप्रत्याशित खर्च से बचने की कोशिश करें।

स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से तबियत सामान्य रहेगी। उपाय : शहद का सेवन करें। 12. मीन (Pisces)

करियर : कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत से सफलता मिलेगी। लव : आपसी समझ और विश्वास से रिश्ते मजबूत होंगे।