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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 17 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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Daily horoscope 17 March 2026
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Mon, 16 Mar 2026 (18:50 IST) Updated Date: Mon, 16 Mar 2026 (17:54 IST)
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Today 17 March 2026 horoscope in Hindi : आज 17 मार्च 2026, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
 

1. मेष (Aries)

करियर: मंगल का दिन होने के कारण आप कार्यक्षेत्र में काफी सक्रिय रहेंगे। 
लव: पार्टनर के साथ किसी साहसिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। 
धन: भूमि या संपत्ति से जुड़ा लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: आज वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
उपाय: हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं। 
लव: पार्टनर के साथ घर के कामों में हाथ बंटाएंगे।
धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। 
स्वास्थ्य: कंधों में दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज आपकी बुद्धिमानी से कोई कठिन प्रोजेक्ट हल हो जाएगा। 
लव: पार्टनर के साथ संवाद बढ़ाएं। 
धन: शेयर मार्केट में निवेश के लिए समय अनुकूल है। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें।
उपाय: पक्षियों को पानी और दाना दें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। 
लव: घर-परिवार में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। 
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: सर्दी-खांसी की समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर लाल फूल और जल चढ़ाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: आज अधिकारी वर्ग आपके काम से प्रभावित होगा।
लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।
धन: कारोबार से आय के नए स्रोत मिलेंगे। 
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से खुद को शांत रखने का प्रयास करें।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: विद्यार्थियों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। 
लव: जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। 
धन: धन का बजट बनाकर चलना ही समझदारी है।
स्वास्थ्य: पाचन क्रिया कमजोर रह सकती है।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: आपकी रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है।
धन: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। 
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द हो सकता है।
उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं।
लव: प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। 
धन: फंसा हुआ धन मिलने से राहत मिलेगी। 
स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव बढ़ सकता है।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें या सुनें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: व्यापार में बड़ा अनुबंध होने से मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: किसी महिला मित्र के साथ खुशनुमा दिन बितायेंगे।
धन: भविष्य के लिए निवेश करना लाभदायक रहेगा।
स्वास्थ्य: अपने आहार में कैल्शियम युक्त भोजन लें।
उपाय: मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: काम का बोझ मानसिक थकान दे सकता है। 
लव: जीवनसाथी की सलाह पर भरोसा बनाए रखें।
धन: अचानक बड़े खर्च आने से बजट गड़बड़ा सकता है।
स्वास्थ्य: रात को समय पर सोएं। 
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: तकनीकी से जुड़े लोगों के प्रमोशन की चर्चा हो सकती है।
लव: लव पार्टनर के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। 
धन:  व्यापार में लाभ के नए रास्ते खुलेंगे।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
उपाय: जरूरतमंदों को दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: आपको नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं।
लव: प्रेमी के साथ रिश्तों में स्पष्टता रखें।
धन: सुख-साधनों पर खर्च बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए इम्युनिटी बढ़ाएं।
उपाय: आज हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें।

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