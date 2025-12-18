Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 दिसंबर, 2025)
दैनिक राशिफल: 18 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
1. मेष (Aries)
Today 18 December horoscope in Hindi 2025 : करियर नए कार्य शुरू करने के लिए दिन शुभ है।
लव जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।
धन किया गया निवेश भविष्य में लाभ देगा।
स्वास्थ्य मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर करियर में प्रगति के योग हैं। जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाएंगे।
लव पारिवारिक जीवन में खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा।
धन संपत्ति संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है।
स्वास्थ्य स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही से बचें।
उपाय लाल वस्तु का दान करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे। वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभ देगा।
लव प्यार के मामले में गलतफहमी हो सकती है।
धन नई योजनाएं अच्छी आमदनी का ज़रिया बनेंगी।
स्वास्थ्य तनाव कम करने के लिए रचनात्मक कार्य करें।
उपाय सूर्य देव को जल चढ़ाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर कार्यक्षेत्र में रुके हुए काम पूरे होंगे। धैर्य से स्थिति संभालें।
लव साथी के साथ भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे।
धन आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी।
स्वास्थ्य मानसिक चिंता बढ़ सकती है।
उपाय भगवान शिव को जल चढ़ाएं।
5. सिंह (Leo)
करियर कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा।
लव प्रेम जीवन तथा परिवार में शांति रहेगी।
धन निवेश शुभ रहेगा और आय के नए स्रोत मिलेंगे।
स्वास्थ्य अधिक कार्य से आंखों में थकावट हो सकती है, आराम करें।
उपाय गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर छात्रों को रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव प्रेम की स्थिति सामान्य बनी रहेगी।
धन आज भाग्य से धन लाभ संभव है।
स्वास्थ्य पाचन तंत्र पर ध्यान दें।
7. तुला (Libra)
करियर कार्यक्षेत्र में कलीग्स के सहयोग से सफलता मिलेगी।
लव परिवार की समस्या दूर होगी और संतुलन बना रहेगा।
धन धन लाभ होगा, काम की रुकावटें दूर होंगी।
स्वास्थ्य आज आराम करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय माता लक्ष्मी की पूजा करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर नौकरीपेशा को आज कार्यस्थल पर भाग्य का साथ मिलेगा।
लव पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा।
धन निवेश शुभ रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए दिन अच्छा रहेगा।
उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर व्यापारियों के लिए डील फाइनल होने का अच्छा दिन है।
लव प्रेम जीवन में परिवर्तन का योग बन सकता है।
धन रुपयों के लिहाज से लंबे समय से अटका काम पूरा होगा।
स्वास्थ्य मानसिक तनाव से दूर रहें।
उपाय तुलसी को जल चढ़ाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर आपकी मेहनत रंग लाएगी। बड़े लाभ की संभावना है।
लव दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। परिवार में खुशहाली आएगी।
धन रुका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी।
स्वास्थ्य स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत रहें।
उपाय शनिदेव को तेल चढ़ाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर रचनात्मकता और सोचने की क्षमता सफलता दिलाएगी।
लव जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें।
धन आर्थिक लाभ के योग हैं। निवेश के लिए अनुकूल दिन है।
स्वास्थ्य स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। तनाव से दूर रहने की कोशिश करें।
उपाय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
12. मीन (Pisces)
करियर कारोबार में पारिवारिक सहयोग मिलेगा। यात्रा का योग।
लव भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे।
धन बढ़ते फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
स्वास्थ्य मानसिक तनाव से दूर रहें।