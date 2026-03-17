दैनिक राशिफल: 18 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 18 March 2026 horoscope in Hindi : 18 मार्च 2026, बुधवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

1. मेष (Aries) करियर: पेशेवर जीवन में सोच-समझकर फैसले लें। लव: प्यार में थोड़ी जटिलता आ सकती है।

धन: आज धन इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य: आज ध्यान और योग से लाभ होगा। उपाय: मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखें।

2. वृषभ (Taurus) करियर: कार्य में सुधार होगा, मेहनत रंग लाएगी। लव: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य: आज संतुलित आहार लें। उपाय: देवी लक्ष्मी माता की पूजा करें।

3. मिथुन (Gemini) करियर: ऑफिस में आगे बढ़ने के अवसर हैं। लव: प्रेमी/प्रेमिका से सच्चा प्यार मिलेगा।

धन: वर्तमान समय में धन के फिजूल खर्चों से बचें। स्वास्थ्य: शरीर में आलस्य महसूस हो सकता है।

उपाय: बुधवार को गणेश जी की पूजा करें। 4. कर्क (Cancer) करियर: नौकरी में कारोबार में काम के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।

लव: रिश्तों में थोड़ी दूरियां हो सकती हैं, संयम रखें। धन: किसी पुराने निवेश से अच्छा लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

5. सिंह (Leo) करियर: काम में सफलता मिलेगी, प्रमोशन का योग है। लव: रिश्तों में मधुरता रहेगी, रोमांटिक समय मिलेगा।

धन: आज कोई बड़ा खर्च भी हो सकता है। स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: रविवार को सूर्य देव की पूजा करें। 6. कन्या (Virgo) करियर: कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी।

लव: प्रेम संबंधों में कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती है। धन: आर्थिक स्थिति में संतुलन बनेगा।

स्वास्थ्य: शरीर में छोटे-छोटे दर्द हो सकते हैं। उपाय: गुरुवार को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें।

7. तुला (Libra) करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है लव: रोमांटिक रिश्तों में सुख और प्यार मिलेगा।

धन: कारोबार में आज कुछ नया निवेश करेंगे। स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, समय पर भोजन करें।

उपाय: शुक्रवार को देवी दुर्गा की पूजा करें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्य में आलस्य की स्थिति बन सकती है।

लव: रिश्तों में तनाव आ सकता है, बातचीत से हल करें। धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

उपाय: मंगलवार को श्री गणेश की पूजा करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: आप कार्यक्षेत्र में कुछ नया करने की सोच सकते हैं।

लव: प्यार में सामंजस्य रहेगा। धन: आय में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी।

उपाय: गुरुवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें। 10. मकर (Capricorn) करियर: करियर में चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप इसे पार कर लेंगे।

लव: रोमांटिक रिश्ते में अच्छे बदलाव आएंगे। धन: धन की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, हल्के व्यायाम करें। उपाय: शनिवार को शनिदेव की पूजा करें।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: आज करियर में उन्नति होगी। लव: रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा, मन प्रसन्न होगा।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य: शरीर में आलस्य महसूस हो सकता है। उपाय: मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें।

12. मीन (Pisces) करियर: कार्यस्थल पर सफलता प्राप्त होगी। लव: प्रेम संबंधों में गहराई आएगी।

धन: कारोबार से धन लाभ की संभावना है। स्वास्थ्य: अधिक तनाव से बचने का प्रयास करें। उपाय: सोमवार को शिवजी की पूजा करें।