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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 18 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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Daily Horoscope 2026 with Birth Chart and Pictures of 12 Zodiac Signs
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Mon, 18 May 2026 (07:02 IST) Updated Date: Fri, 15 May 2026 (14:23 IST)
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1. मेष (Aries)

Today 18 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: सहकर्मियों के साथ पुरानी अनबन खत्म होगी।
लव: पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं।
धन: निवेश करने से पहले अनुभवी की सलाह जरूर लें।
स्वास्थ्य: योग और प्राणायाम से लाभ होगा।
उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें।ALSO READ: सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफल
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन दोपहर के बाद स्थिति सुधरेगी।
लव: प्रेम जीवन में संयम बरतें। 
धन: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: थकान और अनिद्रा की समस्या हो सकती है।
उपाय: सफेद वस्तुओं का दान करें।

 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नौकरी में बॉस आपके सुझावों को महत्व देंगे।
लव: पार्टनर के साथ गहरी बातचीत होगी, जिससे आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: आय के नए स्रोत मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। 
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।

 

4. कर्क (Cancer)

करियर: सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है। 
लव: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। 
धन: भूमि या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। 
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे। 
उपाय: मंदिर में मिश्री का दान करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: मेहनत का फल मिलने में देरी हो सकती है, धैर्य रखें। 
लव: दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल सकती है।
धन: धन के मामले में जोखिम न लें। 
स्वास्थ्य: धूप में निकलने से बचें, डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है।
उपाय: सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं। 
 

6. कन्या (Virgo)

करियर:  कार्यस्थल पर आपकी अलग पहचान बनेगी।
लव: पार्टनर के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा।
धन: धन निवेश के लिए समय अनुकूल है। 
स्वास्थ्य: त्वचा और एलर्जी से जुड़ी छोटी समस्या हो सकती है।
उपाय: गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं।ALSO READ: शुक्र का मिथुन राशि में गोचर: 2 राशियों पर बढ़ेगा खर्च का दबाव, धन हानि से बचने के लिए रहें सतर्क

 

7. तुला (Libra)

करियर: नया बिजनेस शुरू करने के लिए दिन सामान्य है।
लव: जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।
धन: अचानक आए खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में दर्द या खिंचाव महसूस हो सकता है।
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।
 

Scorpio (वृश्चिक)

करियर: कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है।
लव: पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं।
धन: अटका हुआ धन वापस मिलेगा। 
स्वास्थ्य: घुटनों और पैरों के दर्द से राहत मिलेगी।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: ऑफिस में आपके काम को अवॉर्ड मिल सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। 
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करेंगे।
स्वास्थ्य: बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में मेहनत के अनुसार परिणाम न मिलने से मन थोड़ा उदास हो सकता है।
लव: परिवार के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें। 
धन: संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: आंखों में इंफेक्शन या जलन की शिकायत हो सकती है।
उपाय: शनि स्तोत्र का पाठ करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: अपनी बौद्धिक क्षमता से कठिन कार्यों को भी सरल बना लेंगे।
लव: सोशल सर्कल में किसी खास से मुलाकात हो सकती है। 
धन: आर्थिक निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है। 
स्वास्थ्य: दिन भर चुस्ती-फुर्ती महसूस करेंगे। 
उपाय: जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: आज नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ यादगार लम्हे बिताएंगे। 
धन: रुका हुआ पैसा मिलने से खुशी होगी। 
स्वास्थ्य: माइग्रेन हो तो पर्याप्त आराम करें।
उपाय: हल्दी की माला से "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" का जाप करें।ALSO READ: वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tips

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