Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 18 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today 18 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: सहकर्मियों के साथ पुरानी अनबन खत्म होगी। लव: पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं।

धन: निवेश करने से पहले अनुभवी की सलाह जरूर लें। स्वास्थ्य: योग और प्राणायाम से लाभ होगा।

2. वृषभ (Taurus) करियर: व्यापार में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन दोपहर के बाद स्थिति सुधरेगी।

लव: प्रेम जीवन में संयम बरतें। धन: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। स्वास्थ्य: थकान और अनिद्रा की समस्या हो सकती है।

उपाय: सफेद वस्तुओं का दान करें। 3. मिथुन (Gemini) करियर: नौकरी में बॉस आपके सुझावों को महत्व देंगे।

लव: पार्टनर के साथ गहरी बातचीत होगी, जिससे आपसी समझ बढ़ेगी। धन: आय के नए स्रोत मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। 4. कर्क (Cancer) करियर: सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है।

लव: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। धन: भूमि या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे।

उपाय: मंदिर में मिश्री का दान करें। 5. सिंह (Leo) करियर: मेहनत का फल मिलने में देरी हो सकती है, धैर्य रखें।

लव: दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल सकती है। धन: धन के मामले में जोखिम न लें। स्वास्थ्य: धूप में निकलने से बचें, डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है।

उपाय: सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं। 6. कन्या (Virgo) करियर: कार्यस्थल पर आपकी अलग पहचान बनेगी।

लव: पार्टनर के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा। धन: धन निवेश के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य: त्वचा और एलर्जी से जुड़ी छोटी समस्या हो सकती है।

7. तुला (Libra) करियर: नया बिजनेस शुरू करने के लिए दिन सामान्य है। लव: जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।

धन: अचानक आए खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं। स्वास्थ्य: मांसपेशियों में दर्द या खिंचाव महसूस हो सकता है।

उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें। Scorpio (वृश्चिक) करियर: कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है।

लव: पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। धन: अटका हुआ धन वापस मिलेगा।

स्वास्थ्य: घुटनों और पैरों के दर्द से राहत मिलेगी। उपाय: हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

9. धनु (Sagittarius) करियर: ऑफिस में आपके काम को अवॉर्ड मिल सकता है। लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करेंगे। स्वास्थ्य: बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखें।

उपाय: भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाएं। 10. मकर (Capricorn) करियर: कार्यक्षेत्र में मेहनत के अनुसार परिणाम न मिलने से मन थोड़ा उदास हो सकता है।

लव: परिवार के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें। धन: संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं।

स्वास्थ्य: आंखों में इंफेक्शन या जलन की शिकायत हो सकती है। उपाय: शनि स्तोत्र का पाठ करें।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: अपनी बौद्धिक क्षमता से कठिन कार्यों को भी सरल बना लेंगे। लव: सोशल सर्कल में किसी खास से मुलाकात हो सकती है।

धन: आर्थिक निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य: दिन भर चुस्ती-फुर्ती महसूस करेंगे।

उपाय: जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें। 12. मीन (Pisces) करियर: आज नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं।

लव: पार्टनर के साथ यादगार लम्हे बिताएंगे। धन: रुका हुआ पैसा मिलने से खुशी होगी। स्वास्थ्य: माइग्रेन हो तो पर्याप्त आराम करें।