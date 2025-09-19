Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 19 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (07:05 IST)

Today 19 September horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज आपको कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां मिल सकती हैं, लेकिन छोटे‑छोटे प्रयासों से सफलता का मार्ग खुलेगा।

लव: प्रेम जीवन में आपसी संवाद की जरूरत है। छोटी‑छोटी बातों को खुलकर साझा करें। धन: आर्थिक दृष्टि से दिन मध्यम रहने वाला है, बड़ा खर्च टालें, बचत की गुंजाइश है।

वृषभ Taurus करियर: कलात्मक या सौंदर्य-संवेदनशील क्षेत्रों में काम करने वालों को कुछ नए मौके मिल सकते हैं।

लव: साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते में स्नेह बढ़ेगा। सिंगल्स को दोस्ती से प्रेम तक का सफर आसान होगा।

धन: पुराने निवेश से लाभ की संभावना है; लेकिन आज अनावश्यक खर्चों से बचें। स्वास्थ्य: पाचन संबंधी छोटी परेशानियां हो सकती हैं; भोजन हल्का तथा संतुलित रखें।

उपाय: शाम को गाय को भोजन कराएं। मिथुन Gemini करियर: संवाद कौशल आज आपकी सफलता का जरिया बनेगा। प्रेजेंटेशन या मीटिंग में आत्मविश्वास दिखाएं।

लव: रोमांस और मजेदार पल बनेंगे, लेकिन किसी से अपेक्षाएं कम रखें। धन: धन हल्का-फुल्का बढ़ेगा, लेकिन निवेश से पहले अच्छे से जानकारी लें।

स्वास्थ्य: ज्यादा स्क्रीन समय से आंखों में थकावट हो सकती है, समय‑समय पर ब्रेक लें। उपाय: बुध देवता को तेल अर्पित करें, हरी सब्जियां अधिक खाएं।

कर्क Cancer करियर: कार्यभार कुछ अधिक हो सकता है; समय प्रबंधन करें और प्राथमिकताएं तय करें।

लव: परिवार या साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा; कुछ पुरानी समस्याएं सुलझ सकती हैं। धन: आय स्थिर रहेगी; खर्च थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ख़ासकर घरेलू चीजों में।

स्वास्थ्य: भावनात्मक अस्थिरता से तनाव हो सकता है। उपाय: दूध या सफेद वस्तुएं दान करें।

सिंह Leo करियर: नेतृत्व करने वाले कार्य आज आपके लिए शुभ हैं; लेकिन झूठे वादों से बचें।

लव: प्यार-रिश्ते में ईमानदारी और खुलापन लाभ देगा। गलतफहमी जल्दी दूर होगी। धन: वित्तीय मामले आज ठीक-ठाक रहेंगे; छोटे निवेश पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन अधिक धूप में जाने से बचें। उपाय: आज सूरज को अर्घ्य दें।

कन्या Virgo करियर: आज परेशानियों की स्थिति में धैर्य रखें; काम की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दें।

लव: साथी के साथ संबंधों में संतुलन बनाएं, संवाद महत्वपूर्ण है। धन: आज खर्चों में वृद्धि हो सकती है; बजट बनाकर खर्च करें।

स्वास्थ्य: हल्की थकान या पाचन संबंधी समस्या हो सकती है; उचित आहार लें। उपाय: आज गायत्री मंत्र का जाप करें।

तुला Libra करियर: कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन निर्णय सोच-समझ कर लें। सहयोगियों का समर्थन मिल सकता है।

लव: प्रेम में मिठास बनी रहेगी। रोमांच कम होगा, फिर भी प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। धन: कारोबार में साझेदारियों से लाभ हो सकता है; घरेलू खर्चों पर कटौती करें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से सिर में दबाव बन सकता है; आरामदायक गतिविधियां करें। उपाय: शुक्रवार का व्रत रखें दूध या चावल का दान करें।

वृश्चिक Scorpio करियर: आज आपको अपनी मेहनत का मान मिलेगा; लेकिन प्रतिस्पर्धा हो सकती है, संयम जरूरी है।

लव: भावनाएं गहरी होंगी; साथी के मूड का ध्यान रखें, थोड़ा समझौता करना होगा। धन: आय बढ़ने की संभावना; किन्तु बड़ी खरीदारी से पहले सोचे‑समझे निर्णय लें।

स्वास्थ्य: उच्च रक्तचाप या नींद की कमी हो सकती है; सुबह का भोजन समय पर लें। उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें।

धनु Sagittarius करियर: कार्यक्षेत्र में आज कुछ उल्लेखनीय अनुभव होंगे। आपकी मेहनत लोगों के सामने आने से आप कार्यस्थल पर चमकेंगे।

लव: आज प्रेम संबंधों तथा परिवार की जरूरतों पर ध्यान देना होगा। धन: कारोबार में धन संबंधी स्थिति स्थिर रहेगी। पुराने धन निवेश से लाभ संभावित है।

स्वास्थ्य: आज सेहत की ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी। स्वाभाविक रूप से खुश रहेंगे। उपाय: आज लाल माला पहनें या मंदिर जाकर दीप जलाएं।

मकर Capricorn करियर: आज जोखिम लेने से बचें। कार्यक्षेत्र में छोटे‑छोटे कदमों से काम को आगे बढ़ाएं।

लव: साथी के साथ समय की कमी से मतभेद हो सकते हैं; समझ और धैर्य रखें। धन: साझा खर्चे हो सकते हैं; निवेशों से पहले सलाह लें।

स्वास्थ्य: जोड़ों या मांसपेशियों में हल्की खिंचाव हो सकती है; हल्की एक्सरसाइज करें। उपाय: सफेद फूल चढ़ाएं, मां लक्ष्मी की पूजा करें, किसी गरीब को भोजन कराएं।

कुंभ Aquarius करियर: टेक्नोलॉजी या नेटवर्किंग से जुड़े कार्यों में लाभ होगा; नए संपर्क खुलेगें।

लव: दोस्तों के माध्यम से प्रेम संबंधों में सुधार की संभावना है; कुछ नए मित्र बन सकते हैं। धन: आज खर्च कम और आय स्थिर रहने की स्थिति है; निवेश सोच‑समझ कर करें।

स्वास्थ्य: मानसिक थकावट हो सकती है; ध्यान या प्राणायाम मदद करेगा। उपाय: हरे रंग की कपड़े पहनें।

मीन Pisces करियर: सृजनात्मक कार्यों में प्रेरणा मिलेगी; कला-संगीत के क्षेत्र वाले आज कुछ नया कर सकेंगे।

लव: भावनाएं अधिक भावुक होंगी; साथी की भावनाओं का सम्मान करें। धन: अनचाहे खर्च हो सकते हैं; बजट या लक्ष्य निर्धारित करें।