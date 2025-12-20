Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 20 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (07:04 IST)

1. मेष (Aries) Today 20 December horoscope in Hindi 2025 :करियर: आज आपके कार्यों में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन मेहनत से सफलता प्राप्त होगी।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ छोटे-मोटे विवाद हो सकते हैं। धन: वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन मिश्रित रहेगा।

2. वृषभ (Taurus) करियर: आज आपके लिए अच्छा समय है। लव: आपको साथी से अच्छे संकेत मिलेंगे और आप दोनों का संबंध मजबूत होगा।

धन: किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: हल्के तनाव से बचने के लिए आराम करना ज़रूरी होगा।

उपाय: रोज़ाना गाय को हरा चारा खिलाएं। 3. मिथुन (Gemini) करियर: कार्यस्थल पर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने के संकेत हैं।

लव: साथी से अच्छे संवाद होंगे और रिश्ते में स्थिरता आएगी। धन: आप निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन शारीरिक थकावट से बचने के लिए प्रयास करेंगे। उपाय: हनुमान जी की पूजा करें।

4. कर्क (Cancer) करियर: आज आपको अपने काम में नई दिशा और ऊर्जा की आवश्यकता होगी। लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरियां आ सकती हैं।

धन: आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा सतर्क रहने का है। स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आप ठीक रहेंगे।

उपाय: बुधवार को नीम के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। 5. सिंह (Leo) करियर: आज आप अपने कार्य में नए आयाम स्थापित कर सकते हैं।

लव: प्रेम संबंधों में आनंद और खुशी मिलेगी। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ समय आराम की आवश्यकता हो सकती है।

उपाय: रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें। 6. कन्या (Virgo) करियर: आज किसी विशेष कार्य में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी।

लव: प्रेम संबंधों में आया तनाव आपसी समझ और समर्पण से यह हल होगा। धन: वित्तीय स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

7. तुला (Libra) करियर: आज कार्यस्थल पर किसी पुराने प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के संकेत हैं।

लव: आप और आपके साथी के बीच अच्छे विचारों का आदान-प्रदान होगा। धन: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए थोड़ा आराम करें। उपाय: शुक्रवार को ताजे पानी में फूल डालें।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और स्मार्ट वर्क को सराहा जाएगा।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और समझ बढ़ेगी। धन: धन के मामलों में अच्छा लाभ होगा। स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आप फिट रहेंगे।

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: आपके नए विचारों को स्वीकार किया जाएगा और टीम में सहयोग बढ़ेगा।

लव: प्रेमी साथी के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा। धन: किसी बड़े वित्तीय निर्णय को लेने का समय आ सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें। उपाय: गरीबों को भोजन दान करें।

10. मकर (Capricorn) करियर: कार्य में आज कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लव: प्रेम संबंधों में कुछ समझौते हो सकते हैं।

धन: धन के मामले में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आप ठीक रहेंगे। उपाय: शनिवार को काले तिल का दान करें।

11. कुम्भ (Aquarius) करियर: आज कार्यस्थल पर आपको अपने काम में सफलता मिलने के संकेत हैं।

लव: साथी के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा। धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य: शारीरिक परेशानी के कारण आज आराम की आवश्यकता होगी।

उपाय: देवी मंदिर में पुष्प अर्पित करें। 12. मीन (Pisces) करियर: कार्यस्थल पर आपके कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। धन: वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, आज विश्राम की आवश्यकता होगी।