Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 दिसंबर, 2025)
1. मेष (Aries)
Today 20 December horoscope in Hindi 2025 :करियर: आज आपके कार्यों में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन मेहनत से सफलता प्राप्त होगी।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ छोटे-मोटे विवाद हो सकते हैं।
धन: वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन मिश्रित रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए थोड़ी राहत लें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: आज आपके लिए अच्छा समय है।
लव: आपको साथी से अच्छे संकेत मिलेंगे और आप दोनों का संबंध मजबूत होगा।
धन: किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: हल्के तनाव से बचने के लिए आराम करना ज़रूरी होगा।
उपाय: रोज़ाना गाय को हरा चारा खिलाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यस्थल पर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने के संकेत हैं।
लव: साथी से अच्छे संवाद होंगे और रिश्ते में स्थिरता आएगी।
धन: आप निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन शारीरिक थकावट से बचने के लिए प्रयास करेंगे।
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: आज आपको अपने काम में नई दिशा और ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरियां आ सकती हैं।
धन: आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा सतर्क रहने का है।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आप ठीक रहेंगे।
उपाय: बुधवार को नीम के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।
5. सिंह (Leo)
करियर: आज आप अपने कार्य में नए आयाम स्थापित कर सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में आनंद और खुशी मिलेगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ समय आराम की आवश्यकता हो सकती है।
उपाय: रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: आज किसी विशेष कार्य में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी।
लव: प्रेम संबंधों में आया तनाव आपसी समझ और समर्पण से यह हल होगा।
धन: वित्तीय स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
स्वास्थ्य: आज थोड़ा ध्यान और आराम जरूरी होगा।
7. तुला (Libra)
करियर: आज कार्यस्थल पर किसी पुराने प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के संकेत हैं।
लव: आप और आपके साथी के बीच अच्छे विचारों का आदान-प्रदान होगा।
धन: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए थोड़ा आराम करें।
उपाय: शुक्रवार को ताजे पानी में फूल डालें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और स्मार्ट वर्क को सराहा जाएगा।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और समझ बढ़ेगी।
धन: धन के मामलों में अच्छा लाभ होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आप फिट रहेंगे।
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: आपके नए विचारों को स्वीकार किया जाएगा और टीम में सहयोग बढ़ेगा।
लव: प्रेमी साथी के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा।
धन: किसी बड़े वित्तीय निर्णय को लेने का समय आ सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें।
उपाय: गरीबों को भोजन दान करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: कार्य में आज कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ समझौते हो सकते हैं।
धन: धन के मामले में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आप ठीक रहेंगे।
उपाय: शनिवार को काले तिल का दान करें।
11. कुम्भ (Aquarius)
करियर: आज कार्यस्थल पर आपको अपने काम में सफलता मिलने के संकेत हैं।
लव: साथी के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक परेशानी के कारण आज आराम की आवश्यकता होगी।
उपाय: देवी मंदिर में पुष्प अर्पित करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर आपके कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा।
धन: वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, आज विश्राम की आवश्यकता होगी।