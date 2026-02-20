Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 20 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026 (07:03 IST)

1. मेष (Aries) Today 20 February 2026 horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों की राजनीति से दूर रहें।

लव: पार्टनर के साथ वक्त बिताने का यह सही समय है। धन: आर्थिक निवेश के लिए दिन सामान्य है।

2. वृषभ (Taurus) करियर: नौकरी में आपके निर्णय सटीक और सही साबित होंगे। लव: प्रेमी साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: कारोबार से अच्छा धन संचय करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।

3. मिथुन (Gemini) करियर: विदेशी व्यापार करने वालों के लिए दिन शुभ है। लव: लव लाइफ में कुछ तनाव हो सकता है।

धन: अचानक अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य: अनिद्रा की समस्या हो सकती है। उपाय: काली गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं।

4. कर्क (Cancer) करियर: ऑफिस में आपके कार्य को नोटिस किया जाएगा। लव: किसी महिला मित्र से खुशियोंभरा प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है।

धन: पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ा मामला सुलझ सकता है। स्वास्थ्य: आज ठंडी चीजों को खाने से परहेज करें।

उपाय: किसी देवी मंत्र का जाप करें। 5. सिंह (Leo) करियर: आज समय अनुकूल है। नौकरीपेशा को नेतृत्व का मौका मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइवजा सकते हैं। धन: रुका हुआ पैसा मिलने के प्रबल संकेत हैं।

स्वास्थ्य: योग और व्यायाम पर ध्यान दें। उपाय: पीपल वृक्ष को जल अर्पित करके परिक्रमा करें।

6. कन्या (Virgo) करियर: शैक्षिक कार्यों से जुड़े लोगों के यात्रा के योग हैं। लव: प्रेम रिश्तों में दिन सुखद रहेगा।

धन: कारोबारियों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। स्वास्थ्य: पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

7. तुला (Libra) करियर: कार्यस्थल पर किसी जरूरी काम में जल्दबाजी न करें। लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

धन: धन के मामले में जोखिम न लें। स्वास्थ्य: फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: व्यवसाय में साझेदारी के कारण धनलाभ होगा। लव: ससुराल पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी साफ-सफाई रखें, एलर्जी की संभवना है।

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में दीया जलाएं। 9. धनु (Sagittarius) करियर: कारोबार में विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी।

लव: लव पार्टनर के साथ बातचीत में शांत रहें। धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है। उपाय: गरीबों को काले रंग की वस्तु दान करें।

10. मकर (Capricorn) करियर: शिक्षारत संतान का रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। लव: आज लव पार्टनर के साथ समय बीतेगा।

धन: आज अतिरिक्त धन खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा। उपाय: शनि देव को नीले रंग के फूल चढ़ाएं।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: कार्यस्थल पर दबाव बढ़ सकता है। संयम से काम लें। लव: लव पार्टनर से विवाद हो सकता है।

धन: वाहन पर धन खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य: आज सर्दी-जुकाम हो सकता है। उपाय: शमी के पौधे के पास दीपक जलाएं।

12. मीन (Pisces) करियर: कारोबार में भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। लव: प्रियजन से संबंध प्रगाढ़ होंगे।