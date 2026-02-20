Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 फरवरी, 2026)
दैनिक राशिफल: 20 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
1. मेष (Aries)
Today 20 February 2026 horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों की राजनीति से दूर रहें।
लव: पार्टनर के साथ वक्त बिताने का यह सही समय है।
धन: आर्थिक निवेश के लिए दिन सामान्य है।
स्वास्थ्य: सिर दर्द से खिंचाव हो सकता है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरी में आपके निर्णय सटीक और सही साबित होंगे।
लव: प्रेमी साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: कारोबार से अच्छा धन संचय करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: विदेशी व्यापार करने वालों के लिए दिन शुभ है।
लव: लव लाइफ में कुछ तनाव हो सकता है।
धन: अचानक अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: अनिद्रा की समस्या हो सकती है।
उपाय: काली गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: ऑफिस में आपके कार्य को नोटिस किया जाएगा।
लव: किसी महिला मित्र से खुशियोंभरा प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है।
धन: पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ा मामला सुलझ सकता है।
स्वास्थ्य: आज ठंडी चीजों को खाने से परहेज करें।
उपाय: किसी देवी मंत्र का जाप करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: आज समय अनुकूल है। नौकरीपेशा को नेतृत्व का मौका मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइवजा सकते हैं।
धन: रुका हुआ पैसा मिलने के प्रबल संकेत हैं।
स्वास्थ्य: योग और व्यायाम पर ध्यान दें।
उपाय: पीपल वृक्ष को जल अर्पित करके परिक्रमा करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: शैक्षिक कार्यों से जुड़े लोगों के यात्रा के योग हैं।
लव: प्रेम रिश्तों में दिन सुखद रहेगा।
धन: कारोबारियों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
स्वास्थ्य: पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
7. तुला (Libra)
करियर: कार्यस्थल पर किसी जरूरी काम में जल्दबाजी न करें।
लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
धन: धन के मामले में जोखिम न लें।
स्वास्थ्य: फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: व्यवसाय में साझेदारी के कारण धनलाभ होगा।
लव: ससुराल पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी साफ-सफाई रखें, एलर्जी की संभवना है।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में दीया जलाएं।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: कारोबार में विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी।
लव: लव पार्टनर के साथ बातचीत में शांत रहें।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: गरीबों को काले रंग की वस्तु दान करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: शिक्षारत संतान का रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा।
लव: आज लव पार्टनर के साथ समय बीतेगा।
धन: आज अतिरिक्त धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।
उपाय: शनि देव को नीले रंग के फूल चढ़ाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यस्थल पर दबाव बढ़ सकता है। संयम से काम लें।
लव: लव पार्टनर से विवाद हो सकता है।
धन: वाहन पर धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: आज सर्दी-जुकाम हो सकता है।
उपाय: शमी के पौधे के पास दीपक जलाएं।
12. मीन (Pisces)
करियर: कारोबार में भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा।
लव: प्रियजन से संबंध प्रगाढ़ होंगे।
धन: नौकरीपेशा अपनी मेहनत से अच्छा धन अर्जित करेंगे।
स्वास्थ्य: आप फिट महसूस करेंगे।