Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 जनवरी, 2026)
1. मेष (Aries)
Today 20 January horoscope in Hindi 2026 :करियर : आज कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए प्रयासों को सराहा जाएगा
लव : आपके प्रेम रिश्ते में सामंजस्य बढ़ेगा।
धन : आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें।
स्वास्थ्य : थोड़ा आराम करें, शारीरिक थकावट हो सकती है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर : आज के दिन आपको सहकर्मियों से मदद मिल सकती है।
लव : अपनी प्रेम भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेंगे।
धन : आज किसी भी फिजूलखर्ची से बचें।
स्वास्थ्य : काम के अधिक दबाव से तनाव हो सकता है।
उपाय : गौ माता को हरा चारा खिलाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर : कार्यस्थल पर आपको और मेहनत करने की आवश्यकता होगी।
लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी सी चर्चा से सब ठीक हो जाएगा।
धन : आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। अचानक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।
उपाय : आंवले के पेड़ में जल अर्पित करें, इससे आपके जीवन में शांति आएगी।
4. कर्क (Cancer)
करियर : आज के दिन कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
लव : रिश्ते में नयापन आएगा, जो आपके रिश्ते को मजबूत करेगा।
धन : धन के मामलों में सुधार होगा, लेकिन आप बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य : अधिक काम से थकान महसूस हो सकती है।
उपाय : सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करें।
5. सिंह (Leo)
करियर : काम में सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी रुकावट आ सकती है।
लव : प्रेम संबंधों में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकता है।
धन : आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य : आज मानसिक तनाव से बचें।
6. कन्या (Virgo)
करियर : व्यावसायिक योजनाओं में सफलता मिलेगी।
लव : आपके रिश्ते में सुकून और शांति का माहौल रहेगा।
धन : कुछ जरूरी खर्चे सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य : आज स्वास्थ्य में सुधार होगा।
उपाय : भगवान विष्णु की पूजा करें।
7. तुला (Libra)
करियर : कार्यस्थल पर सफलता के लिए धैर्य जरूरी है।
लव : प्रेम संबंधों में संचार बढ़ेगा।
धन : धन के मामले में सतर्कता बरतें।
स्वास्थ्य : तनाव से बचने के लिए योग करें।
उपाय : पीपल के पेड़ पर दीपक लगाएं।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर : कार्यस्थल की बिगड़ती स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी।
लव : प्रेम संबंधों के तनाव का समय पर समाधान मिल जाएगा।
धन : आज धन को लेकर सतर्क रहें और योजनाबद्ध खर्च करें।
स्वास्थ्य : आज स्वास्थ्य में सुधार होगा।
उपाय : शनिवार को काले वस्त्र का दान करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर : नौकरीपेशा को कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे, जो आपके लिए लाभकारी होंगे।
लव : प्रेम रिश्ते में नयापन आएगा।
धन : वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें।
स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से बचने के लिए विश्राम करें।
उपाय : गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, इससे आपकी समस्याएं हल होंगी।
10. मकर (Capricorn)
करियर : करियर में सुधार होगा, लेकिन थोड़ा संयम बनाए रखें।
लव : प्रेमीसंग रिश्ते में प्रेम और समझ बढ़ेगी।
धन : आर्थिक मामलों में थोड़ा संघर्ष हो सकता है।
स्वास्थ्य : स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी।
उपाय : शिव पूजन करें, इससे आपको आशीर्वाद मिलेगा।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर : काम में आपकी मेहनत रंग लाएगी।
लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी हो सकती है।
धन : आर्थिक मामलों में आई परेशानी को आप संभाल लेंगे।
स्वास्थ्य : आज मानसिक तनाव से बचने के लिए योग करें।
उपाय : संतोषी माता की पूजा करें।
12. मीन (Pisces)
करियर : आपको कुछ नए मौके मिल सकते हैं।
लव : रिश्ते में थोड़ी घबराहट हो सकती है।
धन : आज ध्यान रखें कि धन की फिजूलखर्ची न हो।
स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।