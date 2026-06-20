Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 20 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष राशि (Aries) Today 20 June horoscope in Hindi 2026: करियर: कार्यस्थल पर आज आपके काम की सराहना होगी। लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।

2. वृषभ राशि (Taurus) करियर: व्यापार में सावधानी बरतें। लव: जीवनसाथी का सहयोग आपको साहस देगा।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य: गले में इन्फेक्शन की संभावना है। उपाय: आज सफेद चंदन का तिलक लगाएं।

3. मिथुन राशि (Gemini) करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन प्रमोशन वाला हो सकता है। लव: प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। स्वास्थ्य: रात को अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

4. कर्क राशि (Cancer) करियर: ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। लव: लव पार्टनर के साथ यात्रा के योग हैं।

धन: पैसों के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य: आज हल्का और सुपाच्य भोजन लें।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं। 5. सिंह राशि (Leo) करियर: आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपको आगे बढ़ाएगी।

लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर विवाद संभव है। धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा। स्वास्थ्य: आंखों में जलन या थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। 6. कन्या राशि (Virgo) करियर: आज मेहनत का फल प्रमोशन के रूप में मिल सकता है।

लव: लव लाइफ में खुशियां आएंगी। धन: निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य: आज आप शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे।

7. तुला राशि (Libra) करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी। लव: प्रेमीसंग विवाह के योग बन रहे हैं।

धन: व्यापार में अच्छी आय होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: शुक्रवार के दिन मंदिर में कपूर जलाएं। 8. वृश्चिक राशि (Scorpio) करियर: कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

लव: अपने पार्टनर पर भरोसा बनाए रखें। धन: आर्थिक लेन-देन में सावधानी रखें। स्वास्थ्य: आज चोट लगने की आशंका है।

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें। 9. धनु राशि (Sagittarius) करियर: ऑफिस में माहौल आपके पक्ष में होगा।

लव: पार्टनर के साथ समय बितायेंगे। धन: पुराना कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य: घुटनों के दर्द में राहत मिलेगी।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं। 10. मकर राशि (Capricorn) करियर: नौकरी में आपकी मेहनत रंग लाएगी।

लव: दांपत्य जीवन में पुरानी यादें ताजा होंगी। धन: निवेश करने से पहले घर के बड़ों की सलाह जरूर लें।

स्वास्थ्य: आज कैल्शियम युक्त आहार लें। उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

11. कुंभ राशि (Aquarius) करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। लव: आज दिन रोमांटिक बना रहेगा।

धन: अचानक धन प्राप्ति के योग हैं। स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचें। उपाय: जरूरतमंदों को उड़द की दाल दान करें।

12. मीन राशि (Pisces) करियर: विदेश से जुड़े काम में लाभ मिलेगा। लव: पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें।