दैनिक राशिफल: 20 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Rashifal 20 March 2026 | कैसा रहेगा आज 20 मार्च 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शुक्रवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

1. मेष (Aries) करियर: आपको आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। लव: लव पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा।

धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: आंखों में हल्की जलन महसूस हो सकती है।

उपाय: शुक्रवार को सुंदरता की देवी का ध्यान करें। 2. वृषभ (Taurus) करियर: व्यापार में सहकर्मियों से विवाद करने से बचें।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। धन: आज सोच-समझकर ही बड़ी खरीदारी करें।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या है, तो हल्का भोजन लें। उपाय: शनि देव के मंदिर में दीया जलाएं।

3. मिथुन (Gemini) करियर: ऑफिस में आपकी रचनात्मकता रंग लाएगी। लव: जीवनसाथी के साथ रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा।

धन: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य: योग और ध्यान से लाभ मिलेगा।

उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें। 4. कर्क (Cancer) करियर: नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं।

लव: पार्टनर की बात को समझने की कोशिश करें। धन: अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: गले में खराश हो सकती है। उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

5. सिंह (Leo) करियर: सरकारी क्षेत्र में पदोन्नति के योग हैं। लव: लव पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो सकती है।

धन: शेयर बाजार से लाभ होने की संभावना है। स्वास्थ्य: बदलते मौसम के कारण जुकाम हो सकता है।

उपाय: तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य दें। 6. कन्या (Virgo) करियर: विद्यार्थियों को इंटरव्यू में सफलता मिलने के योग हैं।

लव: किसी खास पुराने प्रेमी या व्यक्ति से भेंट हो सकती है। धन: कारोबार में अधिक उधारी या लेन-देन से बचें।

स्वास्थ्य: पेट दर्द हो तो भारी सामान न उठाएं। उपाय: भेलेनाथ को दूर्वा (घास) चढ़ाएं।

7. तुला (Libra) करियर: पार्टनरशिप में नई डील्स फाइनल होंगी। लव: दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा।

धन: कारोबार करने वालों को बड़ा मुनाफा होगा। स्वास्थ्य: आज आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यस्थल पर शत्रुओं से सावधान रहें।

लव: पार्टनर के साथ समय बिताएं। धन: होम लोन या कर्ज लेने से बचें। स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: देश से बाहर पढ़ाई करने का सपना पूरा हो सकता है।

लव: प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा। धन: अचानक बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं।

स्वास्थ्य: दांत दर्द की समस्या हो सकती है। उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

10. मकर (Capricorn) करियर: विदेश में काम करने का अच्छा फल मिलेगा। लव: अब लव मैरिज की बात आगे बढ़ सकती है।

धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द की शिकायत रह सकती है।

उपाय: शनि मंदिर में दीपक जलाएं। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: नई योजनाओं में टीम वर्क से लाभ होगा।

लव: झूठ बोलने की आदत से प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं। धन: किसी पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है।

स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम करें। उपाय: पशु-पक्षियों को दाना डालें।

12. मीन (Pisces) करियर: नये प्रोजेक्ट पर पर काम शुरू करने के लिए दिन उत्तम है। लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में पारदर्शिता रखें।

धन: पुराने निवेश से अब अच्छा रिटर्न मिलेगा। स्वास्थ्य: आपको सीने में जकड़न हो सकती है।

उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर जाकर दर्शन करें।