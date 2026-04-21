Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 21 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today 21 April horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज आपका काम थोड़ा पीछे रह सकता है, लेकिन सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ मस्ती रिश्तों में नई ताजगी लाएगी। धन: आकस्मिक खर्चों के योग हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।

2. वृषभ (Taurus) करियर: व्यापार में नई योजनाएं सफल होंगी। लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।

धन: विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च होगा। निवेश के लिए दिन शुभ है। स्वास्थ्य: खान-पान का ध्यान रखें।।

उपाय: शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 3. मिथुन (Gemini) करियर: आज काम के सिलसिले में छोटी यात्रा हो सकती है।

लव: पुराने मित्रों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। धन: आज कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: ज्यादा भागदौड़ से थकान हो सकती है। उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। 4. कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में किसी विवाद में न पड़ें, आज का दिन शांति से बिताने का है।

लव: परिवार के साथ उत्सव मनाना यादगार रहेगा। धन: आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: एलर्जी या सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है। उपाय: शिवजी का जलाभिषेक करें।

5. सिंह (Leo) करियर: आज कार्यस्थल पर नेतृत्व करने की आपकी क्षमता चमकेगी। लव: पार्टनर के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा।

धन: पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सावधानी बरतनी चाहिए।

उपाय: केसर का तिलक लगाएं। 6. कन्या (Virgo) करियर: मेहनत का फल मिलेगा। अधूरे काम आज पूरे हो सकते हैं।

लव: छोटी-छोटी बातों पर पार्टनर से बहस न करें। धन: आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग का सहारा लें।

7. तुला (Libra) करियर: साझेदारी के काम में जबरदस्त सफलता मिलेगी। लव: लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

धन: घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उपाय: लक्ष्मी जी को गुलाब के फूल अर्पित करें।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: नौकरी में प्रमोशन की खबर मिल सकती है। लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।

धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: मांसपेशियों में दर्द हो सकता हैस उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius) करियर: शिक्षा और अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए दिन मान-सम्मान वाला है।

लव: परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। धन: बाहरी यात्रा पर धन खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान संभव है।

उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल चढ़ाएं। 10. मकर (Capricorn) करियर: अनुशासन और मेहनत से कार्यस्थल पर लक्ष्य हासिल करेंगे।

लव: पुराने मतभेद दूर होंगे। रिश्तों में नई शुरुआत होगी। धन: भूमि या वाहन खरीदने की योजना बन सकती है।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है। उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लव: सोशल मीडिया के जरिए किसी खास से संपर्क हो सकता है।

धन: निवेश के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य: स्फूर्ति और ताजगी महसूस करेंगे। उपाय: जरूरतमंदों को कपड़ों का दान करें।

12. मीन (Pisces) करियर: आज बैंकिंग और फाइनेंस क्षेत्र में लाभ होगा। लव: पार्टनर के साथ किसी पार्टी का हिस्सा बनेंगे।