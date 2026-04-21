Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 अप्रैल, 2026)
दैनिक राशिफल: 21 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 (07:04 IST)
Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 (14:57 IST)
1. मेष (Aries)
Today 21 April horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज आपका काम थोड़ा पीछे रह सकता है, लेकिन सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ मस्ती रिश्तों में नई ताजगी लाएगी।
धन: आकस्मिक खर्चों के योग हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: स्फूर्ति महसूस करेंगे, बस आंखों को रंगों से बचाएं।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: व्यापार में नई योजनाएं सफल होंगी।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च होगा। निवेश के लिए दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: खान-पान का ध्यान रखें।।
उपाय: शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: आज काम के सिलसिले में छोटी यात्रा हो सकती है।
लव: पुराने मित्रों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी।
धन: आज कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: ज्यादा भागदौड़ से थकान हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में किसी विवाद में न पड़ें, आज का दिन शांति से बिताने का है।
लव: परिवार के साथ उत्सव मनाना यादगार रहेगा।
धन: आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: एलर्जी या सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवजी का जलाभिषेक करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: आज कार्यस्थल पर नेतृत्व करने की आपकी क्षमता चमकेगी।
लव: पार्टनर के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सावधानी बरतनी चाहिए।
उपाय: केसर का तिलक लगाएं।
6. कन्या (Virgo)
करियर: मेहनत का फल मिलेगा। अधूरे काम आज पूरे हो सकते हैं।
लव: छोटी-छोटी बातों पर पार्टनर से बहस न करें।
धन: आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग का सहारा लें।
7. तुला (Libra)
करियर: साझेदारी के काम में जबरदस्त सफलता मिलेगी।
लव: लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
धन: घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: लक्ष्मी जी को गुलाब के फूल अर्पित करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: नौकरी में प्रमोशन की खबर मिल सकती है।
लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में दर्द हो सकता हैस
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: शिक्षा और अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए दिन मान-सम्मान वाला है।
लव: परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा।
धन: बाहरी यात्रा पर धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान संभव है।
उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल चढ़ाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: अनुशासन और मेहनत से कार्यस्थल पर लक्ष्य हासिल करेंगे।
लव: पुराने मतभेद दूर होंगे। रिश्तों में नई शुरुआत होगी।
धन: भूमि या वाहन खरीदने की योजना बन सकती है।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
लव: सोशल मीडिया के जरिए किसी खास से संपर्क हो सकता है।
धन: निवेश के लिए समय अनुकूल है।
स्वास्थ्य: स्फूर्ति और ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: जरूरतमंदों को कपड़ों का दान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: आज बैंकिंग और फाइनेंस क्षेत्र में लाभ होगा।
लव: पार्टनर के साथ किसी पार्टी का हिस्सा बनेंगे।
धन: कारोबार में आय के नए स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही न करें।
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