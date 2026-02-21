Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 21 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शनिवार, 21 फ़रवरी 2026 (07:04 IST)

मेष (Aries) Today 21 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: प्रेम जीवन में संवाद से रिश्ते बेहतर होंगे। धन: धन लाभ के संकेत हैं, अनावश्यक खर्च से बचें।

वृषभ (Taurus) करियर: नौकरी और व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी। लव: दांपत्य और प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य: खान-पान संतुलित रखें। उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।

मिथुन (Gemini) करियर: आईटी कंपनी से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। लव: प्रेम संबंधों में भ्रम हो सकता है, धैर्य रखें।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकता है। स्वास्थ्य: नींद की कमी से बचें। उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।

कर्क (Cancer) करियर: संचार, लेखन और मार्केटिंग के काम में गति आएगी लव: प्रेमियों के भावनात्मक रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।

सिंह (Leo) करियर: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा।

धन: निवेश से लाभ संभव है। स्वास्थ्य: ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर: छात्रों की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, परिणाम अच्छे मिलेंगे।

लव: रिश्तों में स्पष्टता जरूरी है। धन: खर्च पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य: पेट संबंधी परेशानी हो सकती है।

तुला (Libra) करियर: साझेदारी और सहयोग से लाभ मिलेगा। लव: प्रेम जीवन संतुलित रहेगा।

धन: आय के नए अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य: तनाव कम रखने की कोशिश करें। उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यक्षेत्र में सतर्कता आवश्यक है। लव: रिश्तों में गलतफहमी से बचें।

धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य: रक्तचाप पर ध्यान दें। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius) करियर: करियर को लेकर यात्रा और शिक्षा से जुड़े कार्य सफल होंगे।

लव: प्रेम जीवन आनंदमय बना रहेगा। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें। मकर (Capricorn) करियर: कार्य में मेहनत और अनुशासन से सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम रिश्तों में स्थिरता आएगी। धन: धन संचय के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द संभव है।

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं। कुंभ (Aquarius) करियर: आज कारोबार में नई योजनाओं पर काम शुरू होगा।

लव: प्रेम संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे। धन: खर्च बढ़ सकता है, बजट बनाएं। स्वास्थ्य: पानी अधिक पिएं।

उपाय: जरूरतमंदों को दान करें। मीन (Pisces) करियर: आज टीम लीडर के रूप में आपकी प्रशंसा होगी।

लव: आज रोमांटिक शाम बीतेगी। धन: धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।