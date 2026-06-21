Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 21 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today 21 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज कार्यस्थल पर खुद को साबित करने का अच्छा समय है।

लव: लव लाइफ में खुशहाली रहेगी। धन: आज धन लाभ के अच्छे संकेत हैं, लेकिन अपनी बचत पर ध्यान दें।

2. वृष (Taurus) करियर: काम में आगे बढ़ने के लिए आज एक अच्छा अवसर है। लव: आपके रिश्ते में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकते हैं।

धन: आज नई योजना में निवेश से बचें। स्वास्थ्य: शरीर में थकान हो सकती है। उपाय: गाय को ताजा पालक खिलाएं।

3. मिथुन (Gemini) करियर: आज काम में कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं। लव: लव लाइफ में खुशहाली रहेगी।

धन: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें। स्वास्थ्य: आज हल्का भोजन लें और पानी ज्यादा पीएं।

उपाय: गणेश जी की पूजा करें। 4. कर्क (Cancer) करियर: आज आपका करियर बेहतरीन दिशा में जा सकता है।

लव: रिश्ते में प्यार और विश्वास का माहौल रहेगा। धन: आज पैसे के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें। उपाय: शिवजी की पूजा करें। 5. सिंह (Leo)

करियर: आज आपके कार्य में बड़ी सफलता मिलने के संकेत हैं। लव: लव लाइफ में किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हो सकती है।

धन: धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन किसी बड़े निवेश से बचें। स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए आराम करें।

6. कन्या (Virgo) करियर: आज आपको थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ सकता है। लव: रिश्ते में हल्का तनाव हो सकता है।

धन: पैसों के मामले में सोच-समझकर निर्णय लें। स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचने के लिए आराम करें।

उपाय: घर में शांति बनाए रखें। 7. तुला (Libra) करियर: काम में सफलता के संकेत हैं, धैर्य रखें।

लव: अपने साथी के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। धन: आज बड़ी खरीदारी करने से बचें। स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।

उपाय: श्री गणेश जी की पूजा करें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: आज कार्यस्थल पर कुछ कठिनाई हो सकती है।

लव: रिश्ते में सामंजस्य और विश्वास बनाए रखें। धन: आज अजनबी को बडी रकम उधार देने से बचें।

स्वास्थ्य: सेहत में कोई समस्या नहीं रहेगी। उपाय: लाल चंदन का तिलक करें। 9. धनु (Sagittarius)

करियर: आज आपका कार्यस्थल पर अच्छा दिन रहेगा। लव: लव लाइफ में खुशहाली रहेगी। धन: नए अवसर आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं।

स्वास्थ्य: हल्का व्यायाम करें और सही खानपान रखें। उपाय: सी ब्राह्मण को भोजन कराएं।

10. मकर (Capricorn) करियर: आज मेहनत से काम करें और नई योजनाओं पर विचार करें। लव: समझदारी से प्रेम रिश्ते के सभी मुद्दों को हल कर सकते हैं।

धन: बढ़ते अनावश्यक खर्चों से बचें। स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, थोड़ी देर के लिए आराम करें।

उपाय: शनिवार को तेल का दीपक जलाएं। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

लव: लव लाइफ में विश्वास और सामंजस्य बढ़ेगा। धन: आज वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।

उपाय: कांच के बर्तन के जल में ताजे फूल डालें। 12. मीन (Pisces) करियर: कार्य में अच्छा समय आ सकता है।

लव: रिश्ते में विश्वास और प्यार बढ़ेगा। धन: कारोबारियों की वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी।