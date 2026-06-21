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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 21 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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21 Beautiful illustrations of the 12 zodiac signs related to the 2026 daily horoscope
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Sun, 21 Jun 2026 (07:03 IST) Updated Date: Sat, 20 Jun 2026 (15:14 IST)
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1. मेष (Aries)
 
Today 21 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज कार्यस्थल पर खुद को साबित करने का अच्छा समय है।
लव: लव लाइफ में खुशहाली रहेगी। 
धन: आज धन लाभ के अच्छे संकेत हैं, लेकिन अपनी बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ी थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: आज बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें।ALSO READ: गुरु का राहु से और केतु का शनि से बना है षडाष्टक योग, 5 राशियों के लिए चल रहा है शानदार समय
 

2. वृष (Taurus)

 
करियर: काम में आगे बढ़ने के लिए आज एक अच्छा अवसर है। 
लव: आपके रिश्ते में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। 
धन: आज नई योजना में निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: शरीर में थकान हो सकती है। 
उपाय: गाय को ताजा पालक खिलाएं। 
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: आज काम में कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं।
लव: लव लाइफ में खुशहाली रहेगी। 
धन: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें।
स्वास्थ्य: आज हल्का भोजन लें और पानी ज्यादा पीएं।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें। 
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: आज आपका करियर बेहतरीन दिशा में जा सकता है। 
लव: रिश्ते में प्यार और विश्वास का माहौल रहेगा। 
धन: आज पैसे के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें।
उपाय: शिवजी की पूजा करें।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: आज आपके कार्य में बड़ी सफलता मिलने के संकेत हैं। 
लव: लव लाइफ में किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हो सकती है। 
धन: धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन किसी बड़े निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए आराम करें।
उपाय: रविवार को लाल वस्त्र पहनें।ALSO READ: Weekly Ank Rashifal 2026: साप्ताहिक अंक भविष्यफल: 22-28 जून 2026 के बीच किसे मिलेंगे सफलता के नए अवसर
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: आज आपको थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ सकता है। 
लव: रिश्ते में हल्का तनाव हो सकता है। 
धन: पैसों के मामले में सोच-समझकर निर्णय लें।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचने के लिए आराम करें।
उपाय: घर में शांति बनाए रखें।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: काम में सफलता के संकेत हैं, धैर्य रखें।
लव: अपने साथी के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। 
धन: आज बड़ी खरीदारी करने से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।
उपाय: श्री गणेश जी की पूजा करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: आज कार्यस्थल पर कुछ कठिनाई हो सकती है।
लव: रिश्ते में सामंजस्य और विश्वास बनाए रखें। 
धन: आज अजनबी को बडी रकम उधार देने से बचें।
स्वास्थ्य: सेहत में कोई समस्या नहीं रहेगी। 
उपाय: लाल चंदन का तिलक करें। 

 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: आज आपका कार्यस्थल पर अच्छा दिन रहेगा। 
लव: लव लाइफ में खुशहाली रहेगी। 
धन: नए अवसर आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: हल्का व्यायाम करें और सही खानपान रखें।
उपाय: सी ब्राह्मण को भोजन कराएं।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: आज मेहनत से काम करें और नई योजनाओं पर विचार करें।
लव: समझदारी से प्रेम रिश्ते के सभी मुद्दों को हल कर सकते हैं।
धन: बढ़ते अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, थोड़ी देर के लिए आराम करें।
उपाय: शनिवार को तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

 
करियर: किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।
लव: लव लाइफ में विश्वास और सामंजस्य बढ़ेगा। 
धन: आज वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।
उपाय: कांच के बर्तन के जल में ताजे फूल डालें। 
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: कार्य में अच्छा समय आ सकता है। 
लव: रिश्ते में विश्वास और प्यार बढ़ेगा। 
धन: कारोबारियों की वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें।
उपाय: घर में दीप जलाएं।ALSO READ: बुध का कर्क राशि में गोचर: 5 राशियों की बंद किस्मत खुलेगी, सफलता और धन लाभ के बनेंगे प्रबल योग

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