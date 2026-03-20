दैनिक राशिफल: 21 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Rashifal 21 March 2026 | कैसा रहेगा आज 21 मार्च 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शनिवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

मेष (Aries) करियर: आज कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लव: प्रेमीसंग रिश्तों में छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना होगा।

धन: आज कुछ अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं। स्वास्थ्य: शारीरिक सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: हनुमान जी के मंदिर में ताजे फूल अर्पित करें।

वृषभ (Taurus) करियर: कार्यक्षेत्र में हर कदम सोच-समझ कर उठाना होगा। लव: प्रेम संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी।

धन: कुछ अप्रत्याशित खर्चों से बचने की कोशिश करें। स्वास्थ्य: पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।

उपाय: भगवान शिव की पूजा करें। मिथुन (Gemini) करियर: कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं।

लव: रिश्ते में थोड़ी समझदारी की कमी हो सकती है। धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: आज योग और ध्यान करें।

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें। कर्क (Cancer) करियर: आपकी परेशानी आज मेहनत और समर्पण से हल होगी।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और विश्वास बढ़ेगा। धन: कारोबार से कुछ अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए विश्राम करें। उपाय: चंद्र देव की पूजा करें।

सिंह (Leo) करियर: आज कार्यस्थल पर नए अवसर मिल सकते हैं। लव: प्रेम रिश्ते में थोड़ी भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है।

धन: आज खर्चों में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें। उपाय: सूर्य देव को नमस्कार करें।

कन्या (Virgo) करियर: नौकरीपेशा को कार्य में थोड़ी धैर्य की आवश्यकता होगी। लव: रिश्ते में प्यार और विश्वास बढ़ेगा।

धन: धन के मामले में उतार-चढ़ाव रहेगा। स्वास्थ्य: पेट की समस्याएं हो सकती हैं। उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

तुला (Libra) करियर: कार्यस्थल पर सही निर्णय आपको सफलता दिलाएगा। लव: प्रेम रिश्ते में छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करें।

धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: गले की समस्याएं हो सकती हैं। उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्य में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लव: रिश्ते में आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा।

धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है। उपाय: गणेश जी को मोदक अर्पित करें।

धनु (Sagittarius) करियर: आज सफलता आपके कदम चूमेगी। लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और समझ बढ़ेगी।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है। उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

मकर (Capricorn) करियर: नौकरीपेशा को समय प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। लव: प्रेम रिश्ते में थोड़ी सी आपसी बहस हो सकती है।

धन: आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। स्वास्थ्य: आज आराम करें। उपाय: शनिदेव को काले तिल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius) करियर: नौकरी में आपके प्रयासों से सफलता मिल सकती है। लव: आपसी संवाद से समस्या का समाधान होगा।

धन: कुछ अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं। स्वास्थ्य: आज ध्यान और विश्राम करें। उपाय: गरीबों को भोजन का दान करें।

मीन (Pisces) करियर: कार्य में आज थोड़ी मेहनत और समय देने की जरूरत है। लव: प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं।

धन: अचानक बढ़ते बाहरी खर्चों पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य: शारीरिक सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें।