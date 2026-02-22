Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 फरवरी, 2026)
दैनिक राशिफल: 22 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today 22 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज कारोबार तथा ऑफिस के कार्य में तेजी आएगी।
लव: प्रेम जीवन में बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: आज घर-बाहर धन खर्च सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: थकान या सिरदर्द महसूस हो सकता है।
वृषभ (Taurus)
करियर: आज नौकरी और व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी।
लव: दांपत्य और प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं।
स्वास्थ्य: खान-पान संतुलित रखें।
उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: प्रेम संबंधों में धैर्य रखें, भ्रम से बचें।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: नींद पूरी लें।
उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।
कर्क (Cancer)
करियर: साहित्य लेखन से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन उत्साह रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।
सिंह (Leo)
करियर: नौकरीपेशा को पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा।
धन: निवेश से धन लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा।
लव: प्रेमियों को अपने रिश्तों में स्पष्टता जरूरी है।
धन: फालतू धन खर्च पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: आज पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
तुला (Libra)
करियर: नौकरीपेशा को वरिष्ठों का सहयोग रहेगा।
लव: प्रेम जीवन अच्छा तथा संतुलित रहेगा।
धन: कारोबार से आय के नए अवसर मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: तनाव कम रखने की कोशिश करें।
उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र की गोपनीय बातें बाहर साझा न करें।
लव: रिश्तों में गलतफहमी से बचें।
धन: कारोबार में साझेदारी और सहयोग से लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
धनु (Sagittarius)
करियर: कला और मीडिया से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: कारोबारियों का बैंक बैलेंस बना रहेगा।
स्वास्थ्य: अच्छी सेहत हेतु पर्यप्त नींद लें।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर नई योजनाओं पर काम शुरू होगा।
लव: प्रेमियों के भावनात्मक रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी।
स्वास्थ्य: मेडिटेशन का सहारा लें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: करियर में बॉस से संबंध मजबूत होंगे।
लव: प्रेम रिश्तों में स्थिरता आएगी।
धन: खर्च बढ़ सकता है, बजट बनाएं।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द संभव है।
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें।
मीन (Pisces)
करियर: नौकरीपेशा को कार्यस्थल पर काम पर ध्यान दें।
लव: प्रेम रिश्तों में ईमानदारी जरूरी है।
धन: कारोबारियों का आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।
स्वास्थ्य: आज पर्याप्त नींद लें, अन्यथा तनाव बढ़ेगा।