Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 22 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, रविवार, 22 फ़रवरी 2026 (07:03 IST)

मेष (Aries) Today 22 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज कारोबार तथा ऑफिस के कार्य में तेजी आएगी।

लव: प्रेम जीवन में बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे। धन: आज घर-बाहर धन खर्च सोच-समझकर करें।

वृषभ (Taurus) करियर: आज नौकरी और व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी। लव: दांपत्य और प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य: खान-पान संतुलित रखें। उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।

मिथुन (Gemini) करियर: कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। लव: प्रेम संबंधों में धैर्य रखें, भ्रम से बचें।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकता है। स्वास्थ्य: नींद पूरी लें। उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।

कर्क (Cancer) करियर: साहित्य लेखन से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। लव: प्रेम जीवन उत्साह रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहें। उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।

सिंह (Leo) करियर: नौकरीपेशा को पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा।

धन: निवेश से धन लाभ संभव है। स्वास्थ्य: ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर: नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा। लव: प्रेमियों को अपने रिश्तों में स्पष्टता जरूरी है।

तुला (Libra) करियर: नौकरीपेशा को वरिष्ठों का सहयोग रहेगा। लव: प्रेम जीवन अच्छा तथा संतुलित रहेगा।

धन: कारोबार से आय के नए अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य: तनाव कम रखने की कोशिश करें। उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यक्षेत्र की गोपनीय बातें बाहर साझा न करें। लव: रिश्तों में गलतफहमी से बचें।

धन: कारोबार में साझेदारी और सहयोग से लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं। धनु (Sagittarius) करियर: कला और मीडिया से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। धन: कारोबारियों का बैंक बैलेंस बना रहेगा। स्वास्थ्य: अच्छी सेहत हेतु पर्यप्त नींद लें।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। मकर (Capricorn) करियर: कार्यस्थल पर नई योजनाओं पर काम शुरू होगा।

लव: प्रेमियों के भावनात्मक रिश्ते मजबूत होंगे। धन: पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य: मेडिटेशन का सहारा लें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुंभ (Aquarius) करियर: करियर में बॉस से संबंध मजबूत होंगे।

लव: प्रेम रिश्तों में स्थिरता आएगी। धन: खर्च बढ़ सकता है, बजट बनाएं। स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द संभव है।

उपाय: हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। मीन (Pisces) करियर: नौकरीपेशा को कार्यस्थल पर काम पर ध्यान दें।

लव: प्रेम रिश्तों में ईमानदारी जरूरी है। धन: कारोबारियों का आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।