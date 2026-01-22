Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 22 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, गुरुवार, 22 जनवरी 2026 (07:03 IST)

1. मेष (Aries) Today 22 January horoscope in Hindi 2026 :करियर: कार्यक्षेत्र में टीम के साथ अच्छे संबंध बनेंगे और आपके काम की सराहना होगी।

लव: पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे। धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

2. वृषभ (Taurus) करियर: नौकरीपेशा को आज कुछ नए और अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

लव: प्रेम जीवन में अच्छे पल बिताएंगे। धन: पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य: आज दिनचर्या में बदलाव करने की जरूरत है।

उपाय: किसी गरीब को भोजन खिलाएं। 3. मिथुन (Gemini) करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: आज प्रेम में सामंजस्य की जरूरत होगी। धन: कारोबार के आय में बढ़ोतरी हो सकती है। स्वास्थ्य: शरीर की किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें।

उपाय: चांदी का सिक्का घर में रखें। 4. कर्क (Cancer) करियर: कार्यस्थल पर आपको नई परियोजनाओं में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में आज सुखद समय बिताएंगे। धन: निवेश का कोई लंबित भुगतान मिल सकता है। स्वास्थ्य: आज थोड़ा आराम करें।

5. सिंह (Leo) करियर: कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को पहचाना जाएगा।

लव: पार्टनर के साथ समय बिताने से यह दूर हो जाएगा। धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: आज तनाव से बचने के लिए आराम करना जरूरी है। उपाय: भगवान सूर्य को अर्घ्य दें।

6. कन्या (Virgo) करियर: काम में प्रगति होगी और आपके प्रयासों से सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में एक-दूसरे के साथ ज्यादा संवाद करें। धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कोई लंबित भुगतान मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करें। 7. तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में आज काम में नई दिशा मिल सकती है। लव: लव पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें।

धन: कारोबार से आज कोई बड़ा वित्तीय लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: घर-बाहर कुछ तनाव हो सकता है।

उपाय: घर में स्वच्छता रखें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: आज आपके कारोबार के कार्यों में तेजी आएगी।

लव: पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते और मजबूत होंगे। धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: अधिक खान-पान का सेहत पर असर पड़ सकता है। उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं।

9. धनु (Sagittarius) करियर: आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, प्रमोशन की संभावना है।

लव: प्रेम संबंधों में सुख और शांति बनी रहेगी। धन: धन में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन किसी बड़े खर्चे से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। उपाय: भगवान शिव की पूजा करें। 10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर आज कुछ बदलाव हो सकते हैं। लव: प्रेम जीवन में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं।

धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाएं। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: आज कार्य में नया अवसर मिल सकता है।

लव: आपसी समझ और संवाद से रिश्ते मजबूत होंगे। धन: आज किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य बनी रहेगी। उपाय: गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। 12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों का फल मिलेगा। लव: प्रेम संबंधों में समझदारी और सहयोग बढ़ेगा।

धन: पुराना बकाया धन वापस मिल सकता हैं। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए विश्राम करें।