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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 22 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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Daily horoscope 2026 message with 12 astrology cycles gives photo
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Mon, 22 Jun 2026 (07:01 IST) Updated Date: Sat, 20 Jun 2026 (15:34 IST)
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1. मेष (Aries)

 
Today 22 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज कार्यस्थल पर धैर्य रखें और अपनी मेहनत पर विश्वास करें।
लव: लव लाइफ में छोटे-मोटे झगड़े हो सकते हैं।
धन: बचत पर ध्यान दें और आज अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी। 
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: गुरु का राहु से और केतु का शनि से बना है षडाष्टक योग, 5 राशियों के लिए चल रहा है शानदार समय
 

2. वृष (Taurus)

 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं। 
लव: अपने साथी के साथ अच्छे समय का आनंद लें।
धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें।
उपाय: घर से बाहर जाने से पहले भगवान का आशीर्वाद लें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है।
लव: रिश्तों की तनातनी को आपसी समझ से इसे सुलझा सकते हैं।
धन: आज अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है, ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए खुद को आराम दें।
उपाय: घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: आज काम में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। 
लव: लव लाइफ में सामंजस्य रहेगा। 
धन: वित्तीय स्थिति आज सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: शनिवार को खाने की चीजें दान करें।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: आज कार्यस्थल पर कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। 
लव: लव लाइफ में रोमांटिक पल बिताने का अच्छा समय है। 
धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी। 
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। 
उपाय: आज लाल वस्त्र पहनें। 
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: कार्य की चुनौतियों को आप अपनी मेहनत से इन्हें हल कर सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ अच्छे संवाद से संबंध मजबूत होंगे।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
उपाय: बुधवार को हरे रंग की वस्तु दान करें।ALSO READ: Weekly Ank Rashifal 2026: साप्ताहिक अंक भविष्यफल: 22-28 जून 2026 के बीच किसे मिलेंगे सफलता के नए अवसर
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: आज कार्यस्थल पर अच्छे अवसर मिल सकते हैं। 
लव: लव लाइफ में समझदारी बढ़ेगी।
धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर काबू रखें।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। 
उपाय: श्री गणेश जी की पूजा करें। 
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। 
लव: रिश्ते में प्रेम और विश्वास रहेगा। 
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: लाल चंदन का तिलक करें। 
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है। 
लव: लव लाइफ में प्यार और विश्वास बढ़ेगा। 
धन: आज वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए आराम करें।
उपाय: गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें। 
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: कार्यस्थल पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
लव: रिश्ते में कुछ छोटी समस्याएं आ सकती हैं।
धन: आपकी आज आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।
उपाय: घर-बाहर शांति बनाए रखें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

 
करियर: कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: लव लाइफ में सामंजस्य रहेगा। 
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
उपाय: भगवान शिव की पूजा करें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं।
लव: लव लाइफ में प्यार और समझ बढ़ेगी। 
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर काबू रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: घर में दीप जलाएं।ALSO READ: बुध का कर्क राशि में गोचर: 5 राशियों की बंद किस्मत खुलेगी, सफलता और धन लाभ के बनेंगे प्रबल योग

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