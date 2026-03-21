Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 मार्च, 2026)
दैनिक राशिफल: 22 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Sat, 21 Mar 2026 (15:00 IST)
Updated Date: Sat, 21 Mar 2026 (15:05 IST)
Today Rashifal 22 March 2026 | कैसा रहेगा आज 22 मार्च 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार रविवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।
मेष (Aries)
करियर: कार्यक्षेत्र में आज सही कदम उठाने से सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरियां बन सकती हैं।
धन: आज अचानक कुछ अप्रत्याशित खर्च आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव से बचने के लिए विश्राम करें।
उपाय: मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें।
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यक्षेत्र में नए अवसरों के लिए तैयार रहें।
लव: आज रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी।
स्वास्थ्य: आज संतुलित आहार लें।
उपाय: भगवान शिव की पूजा करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यस्थल पर अपनी योजनाओं को अच्छे से लागू करें।
लव: लव संबंधों में छोटी-छोटी गलतफहमियों से बचें।
धन: आय बढ़ने के साथ ही खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: आज सफेद वस्त्र पहनें।
कर्क (Cancer)
करियर: कारोबारियों को कार्य में सफलता के अच्छे संकेत हैं।
लव: प्रेम रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा।
धन: आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक सेहत ठीक रहेगी।
उपाय: तुलसी के पौधे को पानी दें।
सिंह (Leo)
करियर: नौकरीपेशा वर्ग में सफलता आपके कदम चूमेगी।
लव: प्रेमीसंग रिश्ते में समय के साथ सब ठीक हो जाएगा।
धन: कुछ अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: आज मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: सूर्य नारायण को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर आपके काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं।
लव: प्रेम रिश्ते में आपसी बातचीत से समझ बनेगी।
धन: आय के नए स्रोत मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: उचित आहार पर अधिक ध्यान दें।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें
तुला (Libra)
करियर: कर्मक्षेत्र में परिश्रम से समस्या का समाधान होगा।
लव: रिश्ते में छोटी बातों पर ध्यान दें।
धन: धन की बढ़ोतरी से आप बेहतर तरीके से खर्च कर पाएंगे।
स्वास्थ्य: आज सर्दी-जुकाम से बचें।
उपाय: मां दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर अपने लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखें।
लव: प्रेमीसंग कुछ छोटे मतभेद हो सकते हैं।
धन: बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: आज आराम करने का प्रयास करेंगे।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: नौकरी में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: प्रेम संबंधों में सुधार होगा।
धन: आर्थिक स्थिति ठीक, लेकिन कुछ खर्च भी बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: पेट की समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय: मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।
मकर (Capricorn)
करियर: कार्य में सफलता से परिणाम अच्छे होंगे।
लव: जीवनसाथी पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है।
धन: धन की बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: पीठ दर्द संभव है, आराम करें।
उपाय: आज शिव मंदिर में काले तिल का दान करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: छात्रों के करियर में कुछ नई शुरुआत हो सकती है।
लव: रिश्ते में थोड़ा तनाव हो सकता है।
धन: कारोबार चल निकलने से वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।
उपाय: असहाय लोगों को भोजन का दान करें।
मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल में आपकी मेहनत रंग लाएगी।
लव: प्रेम संबंधों में समय बहुत अच्छा रहेगा।
धन: कारोबार से अप्रत्याशित धनलाभ का योग है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।