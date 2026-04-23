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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 23 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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दैनिक राशिफल 2026 से संबंधित खूबसूरत 12 राशियों की फोटो
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Thu, 23 Apr 2026 (07:03 IST) Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (14:03 IST)
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1. मेष (Aries)

Today 23 April horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यस्थल पर टीम का सहयोग बना रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ आपसी तालमेल और गहरा होगा।
धन: पुराने निवेश से लाभ होने के योग हैं। 
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। 
उपाय: हनुमान जी को लाल सिंदूर और गुड़ अर्पित करें।ALSO READ: Numerology Weekly Horoscope: : साप्ताहिक अंक राशिफल 20-26 अप्रैल 2026: जानिए आपका लकी नंबर क्या कहता है?
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: आपकी व्यापारिक यात्रा सफल हो सकती है। 
लव: प्रेमी की तरफ से कोई सरप्राइज मिल सकता है।
धन: विलासिता और कपड़ों पर धन खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: अधिक ठंडा पानी न पिएं।
उपाय: शनि मंदिर में छाया दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: लेखन और कला से जुड़े लोगों को संपर्कों का लाभ होगा।
लव: लव लाइफ में रोमांच बढ़ेगा। 
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति का अनुभव होगा। 
उपाय: 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।
लव: परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा। 
धन: अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है।
स्वास्थ्य: गर्मी से से एलर्जी हो सकती है, सावधानी बरतें।
उपाय: भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है।
लव: पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। 
धन: शेयर मार्केट से लाभ मिलने की संभावना है। 
स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को अधिक भागदौड़ से बचना चाहिए। 
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: आज पेंडिंग काम पूरे करने का दिन है। 
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव संभव है।
उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल का दान करें।ALSO READ: ganga saptami katha: गंगा सप्तमी की पौराणिक कथा
 

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरीपेशा के लिए दिन तरक्की वाला है।
लव: प्रेम संबंधों में रोमांस की अधिकता रहेगी।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 
स्वास्थ्य: दिन भर ताजगी महसूस करेंगे। 
उपाय: लक्ष्मी-नारायण को मिश्री का भोग लगाएं।

 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के प्रतिद्वंदी परास्त होंगे।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है।
धन: अचानक धन लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। 
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरीपेशा के मान-सम्मान में वृद्धि का दिन है।
लव: प्रेमियों का जीवन सुखमय रहेगा।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही पेट खराब कर सकती है। 
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: नौकरीपेशा से बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे।
लव: लव मामले में पुराने मतभेद सुलझ जाएंगे।
धन: व्यापारिक आय बनी रहेगी। संभलकर चलें।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है। 
उपाय: हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: आज का दिन श्रेष्ठ है। रचनात्मकता बढ़ेगी।
लव: पार्टनर के साथ सुखद यादें बनेंगी।
धन: निवेश के लिए समय अनुकूल है। 
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। 
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: प्रेमी अथवा लाइफ पार्टनर के प्रति समर्पित रहेंगे। 
धन: कारोबार में धन की बचत पर ध्यान देने की जरूरत है।
स्वास्थ्य: थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। 
उपाय: जरूरतमंद को पीला अनाज दान करें।ALSO READ: खप्पर योग का बड़ा असर: 4 राशियों को होगा फायदा, जानिए कौन से 5 काम करें

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