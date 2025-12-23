Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 23 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 (07:02 IST)

1. मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 23 December 2025: करियर : आज कार्यक्षेत्र में कुछ नई परियोजनाओं की शुरुआत हो सकती है।

लव : प्रेम संबंधों में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सही संवाद से इसे हल किया जा सकता है। धन : आज कोई अचानक खर्चा हो सकता है।

2. वृष (Taurus) करियर : कार्य में धीमी प्रगति हो सकती है, लेकिन धैर्य रखें और अपनी योजनाओं पर ध्यान दें।

लव : लव पार्टनर से कुछ रोमांटिक पल बिता सकते हैं। धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। बड़ी खरीदारी से बचें।

स्वास्थ्य : आज आपको मानसिक थकान महसूस हो सकती है। उपाय : गाय को हरा चारा खिलाएं।

3. मिथुन (Gemini) करियर : कार्यक्षेत्र में कोई नई चुनौती सामने आ सकती है। लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी असहमति हो सकती है।

धन : आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य : आज शारीरिक आराम की आवश्यकता है। उपाय : केले के पेड़ की पूजा करें।

4. कर्क (Cancer) करियर : आज कार्य में कुछ बदलाव हो सकते हैं। लव : प्यार और समझदारी से रिश्ते मजबूत होंगे।

धन : धन के मामले में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच-समझ कर फैसला करें। स्वास्थ्य : मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान करें।

उपाय : पूजा में चांदी के सिक्के का उपयोग करें। 5. सिंह (Leo) करियर : कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, खासकर टीम लीडरशिप में।

लव : प्रेम रिश्तों में सामंजस्य रहेगा। धन : आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों पर काबू पाना जरूरी है।

6. कन्या (Virgo) करियर : आज आपको कार्यक्षेत्र में किसी पुराने प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।

लव : रिश्तों में थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन समाधान ढूंढने की कोशिश करें। धन : आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा।

स्वास्थ्य : शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। उपाय : सफेद फूलों से शिव जी की पूजा करें।

7. तुला (Libra) करियर : कार्यक्षेत्र में आज कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है।

लव : प्रेम संबंधों में बढ़ती समझ और प्यार मिलेगा। धन : आज आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।

उपाय : तांबे के बर्तन का उपयोग करें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर : कार्यक्षेत्र में आज कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं,।

लव : रिश्तों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन आप उन्हें हल कर पाएंगे। धन : आर्थिक दृष्टिकोण से आज स्थिरता रहेगी।

स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से सामान्य रहेंगे। उपाय : सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 9. धनु (Sagittarius)

करियर : कार्य में सफलता हेतु अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता होगी। लव : प्रेम में सामंजस्य रहेगा, पार्टनर से प्यार भरे पल बिताएंगे।

धन : आज पुराने धन निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य : मानसिक शांति हेतु ध्यान योग की आवश्यकता है।

उपाय : तुलसी के पौधे की पूजा करें। 10. मकर (Capricorn) करियर : कार्य में थोड़ी रुकावट हो सकती है, लेकिन आप उसे जल्दी हल कर लेंगे।

लव : रिश्तों में स्थिरता आएगी, आपसी समझ बढ़ेगी। धन : आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा।

स्वास्थ्य : मानसिक रूप से थोड़ा तनाव हो सकता है। उपाय : शहद का सेवन करें। 11. कुम्भ (Aquarius)

करियर : कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, हालांकि थोड़ा धैर्य रखना जरूरी होगा। लव : रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, साथी से अच्छे संबंध बने रहेंगे।

धन : धन की स्थिति सामान्य रहेगी। बचत पर ध्यान दें। स्वास्थ्य : मानसिक शांति बनी रहेगी।

उपाय : भगवान विष्णु की पूजा करें। 12. मीन (Pisces) करियर : आज कार्य में सफलता मिलने की संभावना है।

लव : प्रेम संबंधों में समझदारी और सामंजस्य बढ़ेगा। धन : आज कोई अनपेक्षित खर्च हो सकता है।