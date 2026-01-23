Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 23 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (07:02 IST)

मेष (Aries) Today 23 January horoscope in Hindi 2026 : करियर : कार्यक्षेत्र में आज जल्दबाजी में कोई फैसला न लें।

लव : भावनात्मक स्थिरता बनाए रखें। धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य : आज पर्याप्त आराम करें।

वृषभ (Taurus) करियर : आज आप ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। लव : रिश्तों में मधुरता और गर्माहट बढ़ेगी।

धन : आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं। स्वास्थ्य : स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। उपाय : हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें।

मिथुन (Gemini) करियर : आज कार्यस्थल पर अनावश्यक वाद-विवाद से बचें। लव : प्रेम जीवन में शांति बनाए रखें।

धन : आज बजट बनाकर खर्च करें। स्वास्थ्य : बेचैनी महसूस हो सकती है। उपाय : गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क (Cancer) करियर : नौकरीपेशा को दोस्तों के सहयोग से लाभ होगा। लव : लव पार्टनर को समय देना अच्छा रहेगा।

धन : आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। निवेश के लिए दिन अनुकूल है। स्वास्थ्य : सेहत अच्छी रहेगी। सामाजिक सक्रियता से मन प्रसन्न रहेगा।

उपाय : गाय को हरा चारा खिलाएं। सिंह (Leo) करियर : कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और वेतन बढ़ेगा।

लव : आज प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। धन : व्यापार से धन लाभ के अच्छे योग हैं। स्वास्थ्य : आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी।

कन्या (Virgo) करियर : उच्च शिक्षा से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। लव : प्रेम रिश्तों में विवाह पर चर्चा कर सकते हैं।

धन : निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति बनी रहेगी। उपाय : शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।

तुला (Libra) करियर : कार्यक्षेत्र में बढ़ रहे गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। लव : रिश्तों में गहराई और भावनात्मकता बढ़ेगी।

धन : कारोबार में अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य : तनाव से बचें, सेहत का ध्यान रखें।

उपाय : मां लक्ष्मी मिठाई अर्पित करें। वृश्चिक (Scorpio) करियर : आज नए व्यावसायिक संबंध स्थापित हो सकते हैं।

लव : अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग हैं। धन : व्यापार में लाभ होगा। फिर भी जोखिम भरे निवेश से बचें।

स्वास्थ्य : आज मन प्रसन्न और संतुलित रहेगा। उपाय : आज हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius) करियर : कार्यक्षेत्र में आज आय के साधन बढ़ेंगे। लव : प्रेम रिश्तों में आलोचना से बचें।

धन : घर-बाहर खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य : पेट या पाचन तंत्र से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है।

उपाय : गरीबों को भोजन दान करें। मकर (Capricorn) करियर : करियर में आज कलात्मकता से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव : प्रेम संबंधों के लिए शुभ समाचार मिल सकता है। धन : धन निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

स्वास्थ्य : सेहत अच्छी रहेगी। उपाय : शिव मंदिर में दीपक जलाएं। कुंभ (Aquarius)

करियर : प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। लव : प्रेमियों को घर के बड़े-बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा।

धन : घरेलू खर्चों में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य : आज सेहत में ध्यान और योग से लाभ होगा।

उपाय : पीले वस्त्र धारण करें। मीन (Pisces) करियर : मीडिया और लेखन से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।

लव : आज भाई-बहनों से संबंध मजबूत होंगे। धन : आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं। स्वास्थ्य : कंधों की हल्की परेशानी हो सकती है।