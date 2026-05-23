Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 23 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries) Today 23 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज कार्यस्थल पर धैर्य और योजना से काम में सफलता मिलेगी।

लव: साथी के साथ बातचीत में सामंजस्य बना रहेगा। धन: आज अनावश्यक खर्च से बचें। स्वास्थ्य: पाचन और पेट से संबंधित समस्या हो सकती है।

वृष (Taurus) करियर: नए प्रोजेक्ट्स में प्रगति होगी। सहयोगियों का सहयोग मिलेगा।

लव: सिंगल राशियों के लिए प्रेम संबंध में शुभ संकेत। धन: आय में वृद्धि होगी। निवेश सोच-समझ कर करें।

स्वास्थ्य: हल्की थकान हो सकती है, पर्याप्त नींद लें। उपाय: रोज सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें।

मिथुन (Gemini) करियर: नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लव: रिश्तों में थोड़ी कशमकश रह सकती है।

धन: खर्च बढ़ सकते हैं, बचत पर ध्यान दें। स्वास्थ्य: सिरदर्द और आंखों में परेशानी हो सकती है।

उपाय: पीले फूल किसी मंदिर में चढ़ाने से लाभ होगा। कर्क (Cancer) करियर: प्रबंधन और टीमवर्क में सफलता। नए विचार लाभदायक।

लव: प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। धन: निवेश में फायदा होगा, लेन-देन सोच-समझ कर करें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। उपाय: घर में लक्ष्मी जी का ध्यान करने से धन की वृद्धि होगी।

सिंह (Leo) करियर: कार्यस्थल पर नेतृत्व क्षमता दिखाने का समय है। लव: प्रेमी साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।

धन: धन की स्थिति में सुधार, लंबित भुगतान मिल सकते हैं। स्वास्थ्य: हृदय और रक्तचाप का ध्यान रखें।

कन्या (Virgo) करियर: मेहनत रंग लाएगी, पदोन्नति के योग। लव: मित्रों के माध्यम से प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

धन: लाभ के अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य: थकान और बेचैनी रह सकती है। उपाय: हनुमान जी को केसरी रंग का अर्पण करें।

तुला (Libra) करियर: कार्यस्थल में सफलता मिलेगी, निर्णय लेने में सतर्क रहें।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। धन: आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। स्वास्थ्य: आंखों और मानसिक तनाव का ध्यान रखें।

उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन देने से सुख मिलेगा। वृश्चिक (Scorpio) करियर: करियर में चुनौतियां आएंगी, धैर्य और समझदारी जरूरी।

लव: सिंगल लोग नए संबंध में भाग्यशाली रहेंगे। धन: निवेश में लाभ होगा, पर जल्दबाजी न करें।

स्वास्थ्य: शारीरिक थकान और जोड़ों में दर्द हो सकता है। उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें।

धनु (Sagittarius) करियर: नई योजनाओं में सफलता मिलेगी, टीमवर्क में सहयोग। लव: परिवार और साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा।

धन: खर्च बढ़ सकते हैं, बचत पर ध्यान दें। स्वास्थ्य: हल्का पेट दर्द या अपच हो सकता है। उपाय: गुरुवार को हनुमान जी को चने अर्पित करें।

मकर (Capricorn) करियर: काम में स्थिरता और मेहनत से प्रगति। लव: प्रेम संबंध में समझदारी जरूरी रहेगी।

धन: निवेश में लाभ, लेकिन जल्दबाजी से बचें। स्वास्थ्य: रीढ़ और मांसपेशियों में तकलीफ हो सकती है।

उपाय: शनिवार को काली चीज किसी गरीब को देने से लाभ होगा। कुम्भ (Aquarius) करियर: कार्यस्थल पर नए विचार और योजना लाभकारी रहेंगे।

लव: अकेले लोगों को नया साथी मिल सकता है। धन: आय में वृद्धि होगी। खर्च संतुलित रखें। स्वास्थ्य: मानसिक थकान कम करने के लिए ध्यान लाभकारी।

उपाय: हरे रंग के पौधे लगाने से सुख और समृद्धि मिलेगी। मीन (Pisces) करियर: काम में स्थिरता और सहयोगियों का समर्थन मिलेगा।

लव: रिश्तों में विश्वास बनाए रखें। धन: पुराने निवेश से लाभ होगा। स्वास्थ्य: हड्डियों और पेट का ध्यान रखें।