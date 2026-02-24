Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 फरवरी, 2026)
1. मेष (Aries)
Today 24 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: नई परियोजनाओं की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है।
लव: प्रेमी या पार्टनर के साथ संवाद की कमी न होने दें।
धन: निवेश के मामलों में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: दफ्तर में सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा।
लव: लव रिश्तों में मजबूती आएगी, शाम सुखद रहेगी।
धन: आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: बाहर के अधिक खाने से परहेज करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: आज मल्टीटास्किंग करने से बचें।
लव: जीवनसाथी के साथ प्यार भरा समय बीतेगा।
धन: अनावश्यक खरीदारी से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव को हावी न होने दें।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: अटके हुए सरकारी काम आज पूरे हो सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में आज नई ताजगी महसूस होगी।
धन: संपत्ति से जुड़े मामलों में फायदा होगा।
स्वास्थ्य: आंखों का ख्याल रखें।
उपाय: सफेद वस्तुओं का दान करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी।
लव: पार्टनर के प्रति गुस्सा न दिखाएं।
धन: व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है।
स्वास्थ्य: पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: अब करियर में स्थिरता आएगी, बदलाव संभव है।
लव: नया प्रेम रिश्ता मिल सकता है।
धन: रुका हुआ पैसा वापस आने की संभावना है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।
7. तुला (Libra)
करियर: आज निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें।
लव: पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा।
धन: पुराने कर्ज चुकाने में सफल होंगे।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द हो सकता है।
उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: ऑफिस की राजनीति से खुद को दूर रखें।
लव: सिंगल लोगों की तलाश आज खत्म हो सकती है।
धन: आय के नए स्रोत सामने आएंगे।
स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही न बरतें।
उपाय: लाल चंदन का तिलक लगाएं।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: विद्यार्थियों के लिए दिन प्रतियोगी परीक्षाओं वाला है।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में मधुरता आएगी।
धन: फंसा हुआ पैसा निकल सकता है।
स्वास्थ्य: गले से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: चने की दाल का दान करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: किसी मित्र के माध्यम से प्रमोशन संभव है।
लव: पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें।
धन: लंबी अवधि का निवेश करना फायदेमंद रहेगा।
स्वास्थ्य: हड्डियों की कमजोरी महसूस हो सकती है।
उपाय: शनि देव के सामने दीपक जलाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यस्थल पर आज का दिन बदलाव लाने वाला साबित होगा।
लव: लव लाइफ में किसी पुराने प्रेमी की वापसी हो सकती है।
धन: खर्च के मामले में हाथ रोककर चलें, बचत जरूरी है।
स्वास्थ्य: नींद पूरी करें, सिरदर्द रह सकता है।
उपाय: जरूरतमंदों को जूते-चप्पल दान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: करियर के क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
लव: पार्टनर को कोई उपहार देने के लिए दिन अच्छा है।
धन: फिजूलखर्ची से बचें, आय सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: पेट की तकलीफ हो सकती है।