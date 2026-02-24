Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 24 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026 (07:05 IST)

1. मेष (Aries) Today 24 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: नई परियोजनाओं की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। लव: प्रेमी या पार्टनर के साथ संवाद की कमी न होने दें।

धन: निवेश के मामलों में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

2. वृषभ (Taurus) करियर: दफ्तर में सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। लव: लव रिश्तों में मजबूती आएगी, शाम सुखद रहेगी।

3. मिथुन (Gemini) करियर: आज मल्टीटास्किंग करने से बचें। लव: जीवनसाथी के साथ प्यार भरा समय बीतेगा।

धन: अनावश्यक खरीदारी से बचें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव को हावी न होने दें। उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।

4. कर्क (Cancer) करियर: अटके हुए सरकारी काम आज पूरे हो सकते हैं। लव: प्रेम संबंधों में आज नई ताजगी महसूस होगी।

धन: संपत्ति से जुड़े मामलों में फायदा होगा। स्वास्थ्य: आंखों का ख्याल रखें। उपाय: सफेद वस्तुओं का दान करें।

5. सिंह (Leo) करियर: आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी। लव: पार्टनर के प्रति गुस्सा न दिखाएं।

धन: व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है। स्वास्थ्य: पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

6. कन्या (Virgo) करियर: अब करियर में स्थिरता आएगी, बदलाव संभव है। लव: नया प्रेम रिश्ता मिल सकता है।

7. तुला (Libra) करियर: आज निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। लव: पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा।

धन: पुराने कर्ज चुकाने में सफल होंगे। स्वास्थ्य: पैरों में दर्द हो सकता है। उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: ऑफिस की राजनीति से खुद को दूर रखें। लव: सिंगल लोगों की तलाश आज खत्म हो सकती है।

धन: आय के नए स्रोत सामने आएंगे। स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही न बरतें। उपाय: लाल चंदन का तिलक लगाएं।

9. धनु (Sagittarius) करियर: विद्यार्थियों के लिए दिन प्रतियोगी परीक्षाओं वाला है। लव: प्रेमीसंग रिश्तों में मधुरता आएगी।

धन: फंसा हुआ पैसा निकल सकता है। स्वास्थ्य: गले से जुड़ी समस्या हो सकती है। उपाय: चने की दाल का दान करें।

10. मकर (Capricorn) करियर: किसी मित्र के माध्यम से प्रमोशन संभव है। लव: पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें।

धन: लंबी अवधि का निवेश करना फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य: हड्डियों की कमजोरी महसूस हो सकती है।

उपाय: शनि देव के सामने दीपक जलाएं। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: कार्यस्थल पर आज का दिन बदलाव लाने वाला साबित होगा।

लव: लव लाइफ में किसी पुराने प्रेमी की वापसी हो सकती है। धन: खर्च के मामले में हाथ रोककर चलें, बचत जरूरी है।

स्वास्थ्य: नींद पूरी करें, सिरदर्द रह सकता है। उपाय: जरूरतमंदों को जूते-चप्पल दान करें।

12. मीन (Pisces) करियर: करियर के क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लव: पार्टनर को कोई उपहार देने के लिए दिन अच्छा है।