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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 24 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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Today Horoscope Rashifal 24 March 2026
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Mon, 23 Mar 2026 (18:00 IST) Updated Date: Mon, 23 Mar 2026 (18:05 IST)
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Today 24 March horoscope in Hindi 2026: कैसा रहेगा आज 24 मार्च 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार मंगलवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।
 

1. मेष (Aries)

करियर: आपके काम में सृजनात्मकता और जोश बना रहेगा।
लव: रोमांटिक रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
धन: आर्थिक लाभ की संभावना है, खर्चों पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति पाने के लिए प्रयास करेंगे।
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्य में सफलता मिलेगी। प्रमोशन के योग हैं।
लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।
धन: धन की स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा, व्यायाम करें।
उपाय: लक्ष्मी माता की पूजा करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर कुछ कठिनाई आ सकती है।
लव: अपने प्रियजन के साथ समय बिताएं।
धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
स्वास्थ्य: थकान और तनाव हो सकता है।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा को नए अवसर आएंगे।
लव: प्यार में थोड़ा तनाव हो सकता है, संयम रखें।
धन: पैसे के मामले में कोई अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: पेशेवर व्यक्ति के जीवन में सफलता का दिन है।
लव: प्रेम संबंधों में प्यार और समझ बनी रहेगी।
धन: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे।
उपाय: सूर्य देव की पूजा करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: प्रोजेक्ट पूरा करने में समय की कमी महसूस हो सकती है।
लव: अपने साथी के साथ रोमांटिक समय बिताएं।
धन: व्यावासिक मामलों में लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: तनाव कम करने के लिए ध्यान करें।
उपाय: श्री गणेश की पूजा करें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: ऑफिस में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, धैर्य रखें।
लव: प्रेमी/प्रेमिका से अच्छे संवाद का समय है।
धन: आय में वृद्धि होगी, खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव कम करें।
उपाय: देवी दुर्गा की पूजा करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज कार्यस्थल पर थोड़ी चुनौतियाँ आएंगी।
लव: प्रेमीसंग तनाव से रिश्ते में थोड़ी घबराहट महसूस हो सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: नए करियर अवसर मिल सकते हैं, मेहनत का फल मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताएंगे।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी बनी रहेगी।
उपाय: गुरुवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
लव: रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आय में भी सुधार होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: शनिदेव की पूजा करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: करियर में आज कुछ अतिरिक्त मेहनत की जरूरत होगी।
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दूरी महसूस हो सकती है।
धन: धन के मामले में कोई नई शुरुआत हो सकती है।
स्वास्थ्य: आज आपको आराम की आवश्यकता है।
उपाय: शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर सफलता के संकेत हैं।
लव: रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

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