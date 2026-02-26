Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 फरवरी, 2026)
दैनिक राशिफल: 26 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (07:05 IST)
Updated Date: Wed, 25 Feb 2026 (14:57 IST)
मेष (Aries)
Today 26 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज ऑफिस में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: प्यार के मामले में समझदारी से काम लें।
धन: खर्चे बढ़ सकते हैं, निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है।
वृषभ (Taurus)
करियर: नई कार्य परियोजना शुभ फल देने वालीरहेगी।
लव: अपने साथी को समय दें।
धन: पैसों के मामले में सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: घर में तुलसी का पूजन करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे।
लव: लव पार्टनर के साथ योजना बनाएंगे।
धन: धन के निवेश के लिए शुभ दिन है।
स्वास्थ्य: आज हल्की एक्सरसाइज करें।
उपाय: चंद्रमा को प्रणाम करें।
कर्क (Cancer)
करियर: काम में चुनौतीपूर्ण दिन, धैर्य बनाए रखें।
लव: प्रेम जीवन में सामंजस्य बनाए रखें, विवाद टालें।
धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: आज ध्यान और योग लाभकारी रहेगा।
उपाय: पानी में हल्दी डालकर घर का आशीर्वाद लें।
सिंह (Leo)
करियर: अधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे।
लव: प्यार में सकारात्मकता रहेगी।
धन: धन लाभ होगा, छोटी यात्रा लाभकारी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें।
कन्या (Virgo)
करियर: नौकरी में सफलता मिल सकती है
लव: लव संबंधों में छोटे तोहफे अच्छा असर डालेंगे।
धन: निवेश सोच-समझकर करें, अनावश्यक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: पेट की समस्या हो सकती है, पानी अधिक पिएं।
तुला (Libra)
करियर: ऑफिस में बदलाव संभव, टीमवर्क जरूरी रहेगा।
लव: प्यार में ईमानदारी बनाए रखें।
धन: आज कारोबार से धन लाभ संभव।
स्वास्थ्य: आंखों और सिरदर्द का ध्यान रखें।
उपाय: घर में अपने ईष्ट के नाम का दीपक जलाएं।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: नौकरीपेशा को काम में चुनौती आएगी, धैर्य से काम लें।
लव: प्रेम जीवन में भावनाओं का आदान-प्रदान महत्वपूर्ण रहेगा।
धन: खर्चे बढ़ सकते हैं, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: हल्का योग और ध्यान करें।
उपाय: आज हनुमान चालीसा पढ़ें।
धनु (Sagittarius)
करियर: नई नौकरी या प्रोजेक्ट लाभकारी रहेगी।
लव: रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा, छोटे भ्रम दूर होंगे।
धन: आर्थिक लाभ संभव, निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: हल्की एक्सरसाइज जारी रखें।
उपाय: घर में हनुमान जी की मूर्ति रखें।
मकर (Capricorn)
करियर: नौकरीपेशा को वरिष्ठों से समर्थन मिलेगा।
लव: साथी के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे।
धन: पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: सिरदर्द और थकान पर ध्यान दें।
उपाय: काले तिल का दान करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: नए अवसर मिल सकते हैं, प्रयास जारी रखें।
लव: प्यार में सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: आज धन निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें।
उपाय: घर में दीप प्रज्वलित करें।
मीन (Pisces)
करियर: कार्यक्षेत्र के नये काम में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में छोटे भ्रम दूर होंगे।
धन: पैसों की स्थिति ठीक रहेगी।
स्वास्थ्य: आंख और पेट की समस्या पर ध्यान दें।