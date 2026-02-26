Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 26 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Advertiesment
दैनिक राशिफल का फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (07:05 IST) Updated Date: Wed, 25 Feb 2026 (14:57 IST)
google-news

मेष (Aries)

 
Today 26 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज ऑफिस में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: प्यार के मामले में समझदारी से काम लें।
धन: खर्चे बढ़ सकते हैं, निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: सुबह सूर्यदेव को प्रणाम करें।ALSO READ: Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: नई कार्य परियोजना शुभ फल देने वालीरहेगी।
लव: अपने साथी को समय दें।
धन: पैसों के मामले में सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: घर में तुलसी का पूजन करें।

 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे।
लव: लव पार्टनर के साथ योजना बनाएंगे।
धन: धन के निवेश के लिए शुभ दिन है।
स्वास्थ्य: आज हल्की एक्सरसाइज करें।
उपाय: चंद्रमा को प्रणाम करें।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: काम में चुनौतीपूर्ण दिन, धैर्य बनाए रखें।
लव: प्रेम जीवन में सामंजस्य बनाए रखें, विवाद टालें।
धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: आज ध्यान और योग लाभकारी रहेगा।
उपाय: पानी में हल्दी डालकर घर का आशीर्वाद लें।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: अधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे।
लव: प्यार में सकारात्मकता रहेगी।
धन: धन लाभ होगा, छोटी यात्रा लाभकारी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें। 
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: नौकरी में सफलता मिल सकती है
लव: लव संबंधों में छोटे तोहफे अच्छा असर डालेंगे।
धन: निवेश सोच-समझकर करें, अनावश्यक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: पेट की समस्या हो सकती है, पानी अधिक पिएं।
उपाय: घर में हवन करें।ALSO READ: Holashtak 2026: होलाष्टक में क्या न करें?
 

तुला (Libra)

 
करियर: ऑफिस में बदलाव संभव, टीमवर्क जरूरी रहेगा।
लव: प्यार में ईमानदारी बनाए रखें।
धन: आज कारोबार से धन लाभ संभव।
स्वास्थ्य: आंखों और सिरदर्द का ध्यान रखें।
उपाय: घर में अपने ईष्ट के नाम का दीपक जलाएं।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: नौकरीपेशा को काम में चुनौती आएगी, धैर्य से काम लें।
लव: प्रेम जीवन में भावनाओं का आदान-प्रदान महत्वपूर्ण रहेगा।
धन: खर्चे बढ़ सकते हैं, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: हल्का योग और ध्यान करें।
उपाय: आज हनुमान चालीसा पढ़ें।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: नई नौकरी या प्रोजेक्ट लाभकारी रहेगी।
लव: रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा, छोटे भ्रम दूर होंगे।
धन: आर्थिक लाभ संभव, निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: हल्की एक्सरसाइज जारी रखें।
उपाय: घर में हनुमान जी की मूर्ति रखें। 
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: नौकरीपेशा को वरिष्ठों से समर्थन मिलेगा।
लव: साथी के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे।
धन: पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: सिरदर्द और थकान पर ध्यान दें।
उपाय: काले तिल का दान करें।

 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: नए अवसर मिल सकते हैं, प्रयास जारी रखें।
लव: प्यार में सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: आज धन निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें।
उपाय: घर में दीप प्रज्वलित करें।
 

मीन (Pisces)

 
करियर: कार्यक्षेत्र के नये काम में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में छोटे भ्रम दूर होंगे।
धन: पैसों की स्थिति ठीक रहेगी।
स्वास्थ्य: आंख और पेट की समस्या पर ध्यान दें।
उपाय: हल्के नीले रंग के कपड़े पहनें।ALSO READ: Holi 2026: लठमार से लेकर फूलों वाली होली तक, भारत में कितने तरह से मनाई जाती है होली? जानिए खास परंपराएं

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

26 February Birthday: आपको 26 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels