Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 26 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries) Today 26 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज ऑफिस में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: प्यार के मामले में समझदारी से काम लें। धन: खर्चे बढ़ सकते हैं, निवेश सोच-समझकर करें।

वृषभ (Taurus) करियर: नई कार्य परियोजना शुभ फल देने वालीरहेगी। लव: अपने साथी को समय दें।

धन: पैसों के मामले में सावधानी रखें। स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। उपाय: घर में तुलसी का पूजन करें।

मिथुन (Gemini) करियर: बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे। लव: लव पार्टनर के साथ योजना बनाएंगे।

धन: धन के निवेश के लिए शुभ दिन है। स्वास्थ्य: आज हल्की एक्सरसाइज करें। उपाय: चंद्रमा को प्रणाम करें।

कर्क (Cancer) करियर: काम में चुनौतीपूर्ण दिन, धैर्य बनाए रखें। लव: प्रेम जीवन में सामंजस्य बनाए रखें, विवाद टालें।

धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, बचत पर ध्यान दें। स्वास्थ्य: आज ध्यान और योग लाभकारी रहेगा।

उपाय: पानी में हल्दी डालकर घर का आशीर्वाद लें। सिंह (Leo) करियर: अधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे।

लव: प्यार में सकारात्मकता रहेगी। धन: धन लाभ होगा, छोटी यात्रा लाभकारी। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें। कन्या (Virgo) करियर: नौकरी में सफलता मिल सकती है

लव: लव संबंधों में छोटे तोहफे अच्छा असर डालेंगे। धन: निवेश सोच-समझकर करें, अनावश्यक खर्च से बचें।

तुला (Libra) करियर: ऑफिस में बदलाव संभव, टीमवर्क जरूरी रहेगा। लव: प्यार में ईमानदारी बनाए रखें।

धन: आज कारोबार से धन लाभ संभव। स्वास्थ्य: आंखों और सिरदर्द का ध्यान रखें। उपाय: घर में अपने ईष्ट के नाम का दीपक जलाएं।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: नौकरीपेशा को काम में चुनौती आएगी, धैर्य से काम लें। लव: प्रेम जीवन में भावनाओं का आदान-प्रदान महत्वपूर्ण रहेगा।

धन: खर्चे बढ़ सकते हैं, बचत पर ध्यान दें। स्वास्थ्य: हल्का योग और ध्यान करें। उपाय: आज हनुमान चालीसा पढ़ें।

धनु (Sagittarius) करियर: नई नौकरी या प्रोजेक्ट लाभकारी रहेगी। लव: रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा, छोटे भ्रम दूर होंगे।

धन: आर्थिक लाभ संभव, निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य: हल्की एक्सरसाइज जारी रखें। उपाय: घर में हनुमान जी की मूर्ति रखें।

मकर (Capricorn) करियर: नौकरीपेशा को वरिष्ठों से समर्थन मिलेगा। लव: साथी के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे।

धन: पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य: सिरदर्द और थकान पर ध्यान दें। उपाय: काले तिल का दान करें।

कुंभ (Aquarius) करियर: नए अवसर मिल सकते हैं, प्रयास जारी रखें। लव: प्यार में सामंजस्य बढ़ेगा।

धन: आज धन निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। उपाय: घर में दीप प्रज्वलित करें।

मीन (Pisces) करियर: कार्यक्षेत्र के नये काम में सफलता मिलेगी। लव: प्रेम जीवन में छोटे भ्रम दूर होंगे।