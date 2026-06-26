Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 जून, 2026)
दैनिक राशिफल: 26 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Fri, 26 Jun 2026 (07:03 IST)
Updated Date: Thu, 25 Jun 2026 (14:27 IST)
1. मेष (Aries)
Today 26 June horoscope in Hindi 2026 : करियर : कार्यक्षेत्र में नए विचार आपके लिए लाभकारी साबित होंगे।
लव : लव पार्टनर से अच्छे संबंध बनाए रखें।
धन : आज किसी अप्रत्याशित खर्च से बचें।
स्वास्थ्य : आप शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।
2. वृष (Taurus)
करियर : कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं।
लव : प्रेम संबंधों में समझदारी बढ़ेगी।
धन : कोई नया निवेश लाभकारी हो सकता है।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से सामान्य रहेंगे।
उपाय : गाय को हरा चारा खिलाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर : कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है।
लव : प्रेम संबंधों में छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं।
धन : पुराने निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता है।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान करें।
उपाय : केले के पेड़ की पूजा करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर : कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें, धीरे-धीरे सफलता मिलेगी।
लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरियां हो सकती हैं।
धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए समय निकालें।
उपाय : चांदी के सिक्के का उपयोग करें।
5. सिंह (Leo)
करियर : कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा।
लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा।
धन : आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।
उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर : कार्यक्षेत्र में मेहनत से सफलता मिलेगी।
लव : पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताएंगे।
धन : किसी अप्रत्याशित खर्च से बचने के लिए सतर्क रहें।
स्वास्थ्य : आज आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
7. तुला (Libra)
करियर : कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण से अच्छे परिणाम मिलेंगे।
लव : पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।
धन : किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए थोड़ा आराम करें।
उपाय : तांबे के बर्तन का उपयोग करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर : आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है।
लव : समझदारी से आपसी मतभेद दूर हो सकते हैं।
धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कोई बड़ा खर्च करने से बचें।
स्वास्थ्य : आज शारीरिक रूप से थोड़ा आराम करें।
उपाय : सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
9. धनु (Sagittarius)
करियर : कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी।
लव : पार्टनर के साथ समय बिताएं, आपसी समझ बढ़ेगी।
धन : किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय : तुलसी के पौधे की पूजा करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर : कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। पार्टनर से बातचीत बढ़ाएं।
धन : आज आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।
उपाय : लोहे का टुकड़ा पानी में डालकर पेड़ के नीचे रखें।
11. कुम्भ (Aquarius)
करियर : कार्यक्षेत्र में कुछ नए विचारों से सफलता मिल सकती है।
लव : प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास बढ़ेगा।
धन : किसी अप्रत्याशित खर्च से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति बनाए रखने हेतु योग का सहारा लें।
उपाय : शहद का सेवन करें।
12. मीन (Pisces)
करियर : कार्यक्षेत्र में सफलता के अच्छे संकेत हैं।
लव : प्रेम संबंधों में आपसी समझ से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन : आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।
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