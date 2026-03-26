Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 मार्च, 2026)
दैनिक राशिफल: 26 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (07:03 IST)
Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (14:48 IST)
1. मेष (Aries)
Today 26 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं।
लव: पार्टनर के साथ पुरानी यादें ताजा होंगी।
धन: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द महसूस हो सकता है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत अधिकारियों की नजर में आएगी।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में ठहराव आएगा।
धन: आज निवेश के लिए दिन सामान्य है।
स्वास्थ्य: जोड़ों का दर्द हो सकता है।
उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: कारोबार बढ़ाने को लेकर नए विचार मन में आएंगे।
लव: एक छोटी सी मुस्कान प्रेमियों के बीच की दूरियां मिटा सकती है।
धन: नई संपत्ति खरीदने का विचार कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: नौकरीपेशा कार्यस्थल पर अपनी वाणी पर संयम रखें।
लव: घर में खुशी का माहौल रहेगा।
धन: अनजान को उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: कार्यस्थल में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: पार्टनर के साथ बातचीत में अहंकार को न आने दें।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: आज शाम को थकान महसूस होगी।
6. कन्या (Virgo)
करियर: किसी पुराने प्रोजेक्ट में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: सिंगल लोगों के लिए आज का दिन सुखद है।
धन: आज आर्थिक स्थिति थोड़ी उतार-चढ़ाव वाली रहेगी।
स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से बचें।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।
7. तुला (Libra)
करियर: पार्टनरशिप में काम करने वालों को मुनाफा होगा।
लव: आज आप पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग करेंगे।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च होगा।
स्वास्थ्य: व्यायाम के लिए समय निकालें।
उपाय: महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ रुकावटें आ सकती हैं।
लव: पार्टनर के व्यवहार में थोड़ा बदलाव महसूस हो सकता है।
धन: निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है।
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: नए काम की शुरुआत के लिए समय उत्तम है।
लव: प्रेमी के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी।
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: आज सेहत में सुधार होगा।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: काम का बोझ मानसिक तनाव दे सकता है।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है।
धन: बचत की कोई नई योजना शुरू कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: सर्वाइकल की समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: किसी मंदिर में तेल का दीपक जलाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: आज सीनियर्स आपकी तारीफ करेंगे।
लव: प्रेमी से किसी सरप्राइज गिफ्ट की उम्मीद है।
धन: आज किसी दोस्त से आर्थिक मदद मिल सकती है।
स्वास्थ्य: नियमित योग से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।
उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल का दान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: कला के क्षेत्र में आपको नई पहचान मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ प्रेम में सुकून मिलेगा।
धन: बढ़ते कारोबार से आर्थिक चिंता नहीं होगी।
स्वास्थ्य: बदलते मौसम से गले में संक्रमण हो सकता है।