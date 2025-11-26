Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 नवंबर, 2025)
दैनिक राशिफल: 26 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष राशि (Aries)
Today 26 November horoscope in Hindi 2025 : करियर: नौकरीपेशा लोग वाणी पर संयम रखें, कलीग्स या विरोधियों से सतर्क रहें।
लव: पारिवारिक जीवन सुखद और प्रेमपूर्ण रहेगा।
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। बचत पर नजर रखें।
स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य अच्छा है, पर क्रोध और तनाव से दूर रहें।
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: आज औसत परिणाम मिलेंगे। कर्मचारियों की लापरवाही से कार्य में देरी हो सकती है। वरिष्ठों से मतभेद को शांति से सुलझाएं।
लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। शाम का समय परिवार के साथ शांति से बिताने का प्रयास करें।
धन: धन, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अनावश्यक ख़र्चों को नियंत्रित करें।
स्वास्थ्य: माता के सेहत के प्रति विशेष सतर्कता रखनी होगी।
उपाय: श्री गणेश चालीसा का पाठ करें।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: व्यवसाय में नए निवेश के अवसर सामने आएंगे। कार्यविस्तार पर जोर होगा।
लव: प्रेमी या प्रेमिका को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अच्छा दिन है।
धन: आर्थिक मामलों में आपकी सक्रियता बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सक्रिय रहने से लाभ कमायेंगे।
उपाय: पक्षियों को हरी मूंग दाल खिलाएं।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: व्यापार के नियमों की अनदेखी से बचें और कार्य व्यवस्था पर बल दें।
लव: प्रेम संबंधों में रोमांच और नयापन आएगा।
धन: खर्च को नियंत्रित करना आवश्यक है। लव रिश्तों पर खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: अपनी मानसिक शांति पर ध्यान दें।
उपाय: शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें।
सिंह राशि (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर नेतृत्व क्षमता से प्रभाव में वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे।
लव: प्रेमी तथा प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे।
धन: कारोबार को योजना के अनुरूप आगे बढ़ने से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: आत्मविश्वास उच्च रहेगा और ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: व्यापारियों की कार्यगति थोड़ी धीमी रहेगी। अपनी मेहनत और लगन पर ध्यान बनाए रखें।
लव: सभी रिश्तों को बेहतर बनाए रखें। सहयोग की भावना रखें।
धन: अपनी व्यावहारिक बुद्धि से वित्तीय लाभ होगा।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी हल्के मुद्दे हो सकते हैं। हल्का और संतुलित आहार लें।
तुला राशि (Libra)
करियर: कारोबार में साझेदारी से लाभ होने के योग हैं।
लव: प्रेम जीवन में पहले से अधिक मधुरता आएगी।
धन: कारोबार में आर्थिक मामलों को गति मिलेगी। आय में वृद्धि के योग हैं।
स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: देवी लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: नौकरी कर रहे जातक जोखिम भरे प्रयासों से दूर रहें।
लव: मौज-मस्ती और फूहड़ बोल के बीच संतुलन बनाए रखें।
धन: अचानक लाभ के योग हैं, लेकिन ख़र्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: आंतरिक मनन से मानसिक तनाव कम होगा।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: नौकरीपेशा तथा कारोबारियों के कामकाजी अनुबंध आपके पक्ष में बने रहेंगे।
लव: मित्रों और प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
धन: आय में वृद्धि के प्रबल योग हैं। अवसरों का लाभ उठाएं।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल चढ़ाएं।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: पेशेवर मोर्चे पर अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे। प्रबंधन मजबूत रहेगा। व्यावसायिक कार्यों पर फोकस बढ़ाए रखें।
लव: लव पार्टनर की महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करें।
धन: आपके धन-संपत्ति में वृद्धि होगी। रुका पैसा प्राप्त हो सकता है।
स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या और आहार को व्यवस्थित रखें।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से सफलता मिलेगी। नए विचारों पर काम करेंगे। व्यापार उम्दा बना रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में भावनात्मक मामले बेहतर रहेंगे।
धन: आर्थिक मामलों को गति मिलेगी। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गरीबों को कंबल या भोजन दान करें।
मीन राशि (Pisces)
करियर: आज शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे। नौकरीपेशा सहजता से लक्ष्य हासिल करेंगे।
लव: लव रिलेशनशिप में भावनात्मकता पर नियंत्रण बनाए रखें।
धन: अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें। कार्यविस्तार पर जोर होगा।
स्वास्थ्य: खानपान में सुधार आएगा और स्वास्थ्य बेहतर होगा।