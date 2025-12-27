Hanuman Chalisa

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 27 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

हमें फॉलो करें Today 27 December 2025 horoscope in Hindi

WD Feature Desk

, शनिवार, 27 दिसंबर 2025 (07:02 IST)
मेष (Aries)
 
Today 27 December horoscope in Hindi 2025 :करियर: आज आपके कार्य में नयापन और उत्साह रहेगा।
लव: आपसी संवाद में खुलापन बनाए रखें और रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखें।
धन: वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। 
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान राम के नामों का जाप करें।ALSO READ: Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने के हैं 4 फायदे
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में नई परियोजना पर काम करने का अवसर मिलेगा। 
लव: प्रेम संबंधों में आपको आज थोड़ी परेशानी हो सकती है। 
धन: आज अनावश्यक धन के खर्चों से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक कार्यभार से बचें।
उपाय: हरे रंग की वस्तु का दान करें।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को सराहा जाएगा।
लव: पार्टनर से समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें।
उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
लव: रिश्ते में थोड़ी झंझट हो सकती है।
धन: धन के मामले में थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन स्थिति सुधारने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पर्याप्त आराम और नींद लें।
उपाय: गुरुवार को चने का दान करें।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: नौकरी में किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने का अवसर मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में प्यार और सम्मान बढ़ेगा। 
धन: वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी। 
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। 
उपाय: प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें।ALSO READ: न्यू ईयर राशिफल 2026: किस राशि के लिए शुभ और किसके लिए है अशुभ?
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: आपको अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा, लेकिन आप इसमें सफल होंगे।
लव: प्रेम संबंधों में आज कोई विशेष तनाव नहीं होगा।
धन: कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है, ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ज्यादा तनाव से बचें।
उपाय: शनिवार को काले तिल का दान करें। 
 
तुला (Libra)
 
करियर: यदि आप टीम के साथ काम करेंगे तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा। 
धन: धन के मामले में अच्छी स्थिति रहेगी। 
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे।
उपाय: रोज सूर्य देव को प्रणाम करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: आज कामकाजी जीवन में कुछ अनुकूल स्थितियां बनेंगी। 
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ा उतार-चढ़ाव हो सकता है। 
धन: आपको पुराने निवेशों से अच्छा लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आराम करें और ज्यादा तनाव से बचें।
उपाय: शुक्रवार को देवी लक्ष्मी जी की पूजा करें।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: कार्यस्थल पर आपके प्रयासों का लाभदायी फल मिल सकता है। 
लव: प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएगा। 
धन: कारोबार बढ़ने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपको नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में गहरी समझ और विश्वास बढ़ेगा। 
धन: वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी। 
स्वास्थ्य: शारीरिक थकावट से बचने के लिए आराम करें।
उपाय: गुरुवार को बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करें।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर रचनात्मक दृष्टिकोण से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता और समझ बढ़ेगी। 
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करें।
उपाय: मंगलवार को मंगलनाथ की पूजा करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: कार्यस्थल पर मिली चुनौती को आप सफलता से पूरा करेंगे।
लव: प्रेम संबंधों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से सुलझा लेंगे।
धन: धन के मामले में स्थिति स्थिर रहेगी। 
स्वास्थ्य: तनाव से बचने के लिए आराम और ध्यान करें।
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।ALSO READ: नए साल 2026 के संकल्प: क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं और आप कैसे सफल हो सकते हैं?
 

