Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 27 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शनिवार, 27 दिसंबर 2025 (07:02 IST)

मेष (Aries) Today 27 December horoscope in Hindi 2025 :करियर: आज आपके कार्य में नयापन और उत्साह रहेगा।

लव: आपसी संवाद में खुलापन बनाए रखें और रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखें। धन: वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है।

वृषभ (Taurus) करियर: कार्यक्षेत्र में नई परियोजना पर काम करने का अवसर मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में आपको आज थोड़ी परेशानी हो सकती है। धन: आज अनावश्यक धन के खर्चों से बचने की कोशिश करें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक कार्यभार से बचें। उपाय: हरे रंग की वस्तु का दान करें।

मिथुन (Gemini) करियर: आज कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। लव: पार्टनर से समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें।

उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करें। कर्क (Cancer) करियर: आज कार्यस्थल पर चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

लव: रिश्ते में थोड़ी झंझट हो सकती है। धन: धन के मामले में थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन स्थिति सुधारने के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पर्याप्त आराम और नींद लें। उपाय: गुरुवार को चने का दान करें।

सिंह (Leo) करियर: नौकरी में किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने का अवसर मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में प्यार और सम्मान बढ़ेगा। धन: वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।

कन्या (Virgo) करियर: आपको अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा, लेकिन आप इसमें सफल होंगे।

लव: प्रेम संबंधों में आज कोई विशेष तनाव नहीं होगा। धन: कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है, ध्यान रखें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ज्यादा तनाव से बचें। उपाय: शनिवार को काले तिल का दान करें।

तुला (Libra) करियर: यदि आप टीम के साथ काम करेंगे तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा। धन: धन के मामले में अच्छी स्थिति रहेगी।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। उपाय: रोज सूर्य देव को प्रणाम करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: आज कामकाजी जीवन में कुछ अनुकूल स्थितियां बनेंगी। लव: प्रेम संबंधों में थोड़ा उतार-चढ़ाव हो सकता है।

धन: आपको पुराने निवेशों से अच्छा लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य: आराम करें और ज्यादा तनाव से बचें।

उपाय: शुक्रवार को देवी लक्ष्मी जी की पूजा करें। धनु (Sagittarius) करियर: कार्यस्थल पर आपके प्रयासों का लाभदायी फल मिल सकता है।

लव: प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएगा। धन: कारोबार बढ़ने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखें। उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें

मकर (Capricorn) करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपको नए अवसर मिल सकते हैं। लव: प्रेम संबंधों में गहरी समझ और विश्वास बढ़ेगा।

धन: वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य: शारीरिक थकावट से बचने के लिए आराम करें। उपाय: गुरुवार को बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करें।

कुंभ (Aquarius) करियर: आज कार्यस्थल पर रचनात्मक दृष्टिकोण से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता और समझ बढ़ेगी। धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करें।

उपाय: मंगलवार को मंगलनाथ की पूजा करें। मीन (Pisces) करियर: कार्यस्थल पर मिली चुनौती को आप सफलता से पूरा करेंगे।

लव: प्रेम संबंधों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से सुलझा लेंगे। धन: धन के मामले में स्थिति स्थिर रहेगी।