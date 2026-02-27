Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 27 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today 27 February 2026 horoscope in Hindi: करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी वाक्पटुता और साहस की सराहना होगी।

लव: प्रेम रिश्तों में पारदर्शिता बनी रहेगी। धन: आज निवेश के लिए दिन मध्यम है। स्वास्थ्य: सिर में भारीपन महसूस हो सकता है।

2. वृषभ (Taurus) करियर: तकनीकी कार्यों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन प्रगति वाला रहेगा।

लव: पुरानी बातों को भूलकर पार्टनर के साथ नए सिरे से शुरुआत करें। धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं।

स्वास्थ्य: गर्दन या कंधों में जकड़न महसूस हो सकती है। उपाय: सफेद चंदन का तिलक लगाएं।

3. मिथुन (Gemini) करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लव: आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात की संभावना है।

धन: आज किसी को भी उधार देने से बचें। स्वास्थ्य: अच्छे पाचन हेतु पर्याप्त पानी पिएं। उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

4. कर्क (Cancer) करियर: नौकरीपेशा लोग आज कार्यस्थल पर धैर्य रखें। लव: परिवार के साथ समय बिताने से आपसी प्रेम बढ़ेगा।

धन: लॉटरी या शेयर में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। स्वास्थ्य: आज हल्का भोजन लें। उपाय: शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर चढ़ाएं।

5. सिंह (Leo) करियर: सरकारी नौकरी वालों को आज सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर टकराव न होने दें।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे, बचत पर ध्यान दें। स्वास्थ्य: हृदय रोगी तनाव से बचें। उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें।

6. कन्या (Virgo) करियर: आज आपका मैनेजमेंट स्किल ऑफिस में चर्चा का विषय बनेगा। लव: लव बर्ड्‍स का मन आज प्रसन्न रहेगा।

धन: पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य: त्वचा से संबंधित एलर्जी आज परेशान कर सकती है।

उपाय: छोटी कन्याओं को दक्षिणा या फल दें। 7. तुला (Libra) करियर: कार्यस्थल पर आज का दिन रचनात्मक रहेगा।

लव: दांपत्य जीवन में सुख और शांति का अनुभव होगा। धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होने की संभावना है।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: शोध और खोज के कार्यों में लगे लोगों को आज सफलता मिलेगी। लव: लव रिश्तों के मसले को बातचीत से सुलझाएं।

धन: भूमि-भवन से जुड़े लेन-देन में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य: किसी संक्रमण का खतरा हो सकता है।

उपाय: हनुमान अष्टक का पाठ करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: उच्च अधिकारियों के साथ बैठक सफल रहेगी।

लव: पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं। धन: आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा।

स्वास्थ्य: घुटनों के पुराने दर्द से राहत मिल सकती है। उपाय: पीले रंग का रुमाल अपने पास रखें।

10. मकर (Capricorn) करियर: मेहनत का फल आज आपको मिल सकता है। लव: आज पार्टनर के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है।

धन: आज खर्चों की सूची तैयार रहेगी। स्वास्थ्य: तनाव से सिरदर्द हो सकता है। उपाय: शनिवार की शाम पीपल के नीचे दीपक जलाएं।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: टीम वर्क में काम करना आपके लिए फलदायी होगा। लव: लव लाइफ में कुछ नया अनुभव करेंगे।

धन: इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर धन खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य: पैरों में सूजन की शिकायत रह सकती है।

उपाय: काले तिल का दान करें। 12. मीन (Pisces) करियर: व्यापार में आज बड़ा ऑर्डर मिल सकता है।

लव: प्रेमी के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी, विवाह की बात चल सकती है। धन: भविष्य के लिए निवेश करना आज शुभ रहेगा।