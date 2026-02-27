Festival Posters

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 27 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल के साथ 12 राशियों की फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 (07:03 IST) Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (14:29 IST)
1. मेष (Aries)

Today 27 February 2026 horoscope in Hindi: करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी वाक्पटुता और साहस की सराहना होगी। 
लव: प्रेम रिश्तों में पारदर्शिता बनी रहेगी।
धन: आज निवेश के लिए दिन मध्यम है।
स्वास्थ्य: सिर में भारीपन महसूस हो सकता है।
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें।ALSO READ: Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्या है इसका महत्व?
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: तकनीकी कार्यों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन प्रगति वाला रहेगा।
लव: पुरानी बातों को भूलकर पार्टनर के साथ नए सिरे से शुरुआत करें।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं।
स्वास्थ्य: गर्दन या कंधों में जकड़न महसूस हो सकती है।
उपाय: सफेद चंदन का तिलक लगाएं।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात की संभावना है।
धन: आज किसी को भी उधार देने से बचें।
स्वास्थ्य: अच्छे पाचन हेतु पर्याप्त पानी पिएं।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा लोग आज कार्यस्थल पर धैर्य रखें।
लव: परिवार के साथ समय बिताने से आपसी प्रेम बढ़ेगा।
धन: लॉटरी या शेयर में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं।
स्वास्थ्य: आज हल्का भोजन लें।
उपाय: शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर चढ़ाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: सरकारी नौकरी वालों को आज सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर टकराव न होने दें।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: हृदय रोगी तनाव से बचें।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: आज आपका मैनेजमेंट स्किल ऑफिस में चर्चा का विषय बनेगा।
लव: लव बर्ड्‍स का मन आज प्रसन्न रहेगा।
धन: पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है।
स्वास्थ्य: त्वचा से संबंधित एलर्जी आज परेशान कर सकती है।
उपाय: छोटी कन्याओं को दक्षिणा या फल दें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर आज का दिन रचनात्मक रहेगा।
लव: दांपत्य जीवन में सुख और शांति का अनुभव होगा।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है
उपाय: मंदिर में सफेद मिठाई का दान करें।ALSO READ: Bhagoria Mela Dates: भगोरिया हाट 2026 कहां और कब? जानें खास बातें
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: शोध और खोज के कार्यों में लगे लोगों को आज सफलता मिलेगी।
लव: लव रिश्तों के मसले को बातचीत से सुलझाएं।
धन: भूमि-भवन से जुड़े लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: किसी संक्रमण का खतरा हो सकता है।
उपाय: हनुमान अष्टक का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: उच्च अधिकारियों के साथ बैठक सफल रहेगी। 
लव: पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं।
धन: आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा।
स्वास्थ्य: घुटनों के पुराने दर्द से राहत मिल सकती है।
उपाय: पीले रंग का रुमाल अपने पास रखें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: मेहनत का फल आज आपको मिल सकता है।
लव: आज पार्टनर के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है। 
धन: आज खर्चों की सूची तैयार रहेगी।
स्वास्थ्य: तनाव से सिरदर्द हो सकता है।
उपाय: शनिवार की शाम पीपल के नीचे दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: टीम वर्क में काम करना आपके लिए फलदायी होगा। 
लव: लव लाइफ में कुछ नया अनुभव करेंगे।
धन: इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन की शिकायत रह सकती है।
उपाय: काले तिल का दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: व्यापार में आज बड़ा ऑर्डर मिल सकता है।
लव: प्रेमी के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी, विवाह की बात चल सकती है।
धन: भविष्य के लिए निवेश करना आज शुभ रहेगा।
स्वास्थ्य: गले में खराश या जुकाम की समस्या हो सकती है।
उपाय: मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं।ALSO READ: Weekly Horoscope 2026: साप्ताहिक राशिफल 23 फरवरी से 01 मार्च, जानें फरवरी के अंतिम सप्ताह का राशिफल

