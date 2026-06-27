Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 जून, 2026)
दैनिक राशिफल: 27 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Sat, 27 Jun 2026 (07:05 IST)
Updated Date: Fri, 26 Jun 2026 (14:19 IST)
1. मेष (Aries)
Today 27 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, धैर्य से निर्णय लें।
लव: साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, विश्वास बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, अनावश्यक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान या तनाव संभव।
2. वृष (Taurus)
करियर: आज कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से सफलता मिलेगी।
लव: रिश्तों में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा।
धन: निवेश के लिए समय अनुकूल है।
स्वास्थ्य: नींद पूरी करें।
उपाय: पीले वस्त्र धारण अथवा दान करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: बाहरी क्षेत्र के नए प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।
लव: प्रेमीसंग संवाद से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: खर्च बढ़ सकते हैं, सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों की समस्या संभव।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा।
लव: परिवार का साथ मिलेगा।
धन: निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: नौकरी में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर आएगी।
लव: प्रेमी तथा परिवारसंग संबंध मजबूत होंगे।
धन: कारोबार के आय में वृद्धि संभव।
स्वास्थ्य: हृदय का ध्यान रखें।
उपाय: गुरुवार को हल्दी और चने का दान करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: नौकरी कर रहे जातकों को मेहनत का फल मिलेगा।
लव: प्रेमसंग संबंधों में मधुरता रहेगी।
धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
स्वास्थ्य: आज थकान महसूस हो सकती है।
7. तुला (Libra)
करियर: बेरोजगारों को नए अवसर मिलेंगे।
लव: प्रेम जीवन में सुधार होगा।
धन: व्यापार से लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: आज तनाव से बचें।
उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आएंगी लेकिन सफलता मिलेगी।
लव: रिश्ते में भावनात्मक मजबूती आएगी।
धन: कारोबार में निवेश से लाभ संभव।
स्वास्थ्य: आज अचानक थकान हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: कार्यस्थल पर आपके नए विचार लाभकारी होंगे।
लव: पारिवारिक रिश्तों में मधुरता रहेगी।
धन: अचानक घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: अपने पाचन का ध्यान रखें।
उपाय: सफेद वस्तु या दूध का दान करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: ऑफिस में कार्यरत लोगों को मेहनत से सफलता मिलेगी।
लव: समझदारी से घर तथा प्रेमी के संबंध बेहतर होंगे।
धन: व्यापार से लाभ के अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: आज कमर दर्द संभव है।
उपाय: काले तिल का दान करें।
11. कुम्भ (Aquarius)
करियर: ऑफिस के कार्य में स्थिरता रहेगी।
लव: रिश्तों में सुधार होगा।
धन: आय बढ़ सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: शनिदेव पर तेल अर्पित करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: पारिवारिक तथा प्रेम रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा।
धन: धन के निवेश से लाभ के योग बनेंगे।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या का ध्यान रखें।
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