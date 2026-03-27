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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 27 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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आज का दैनिक भविष्यफल का सुंदर फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Fri, 27 Mar 2026 (07:03 IST) Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (14:11 IST)
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1. मेष (Aries)

 
Today 27 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज नई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें, सफलता मिलेगी।
लव: रोमांटिक रिश्तों में कुछ खटपट हो सकती है।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है।
उपाय: मानसिक शांति हेतु हनुमान जी की पूजा करें।ALSO READ: चैत्र नवरात्रि 2026 की अष्टमी और नवमी कब है?
 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: आज कार्यस्थल पर किसी महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ेगा।
लव: पार्टनर के साथ सुकूनभरा समय बिताएंगे।
धन: आज आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: हेल्थ संबंधी छोटी-छोटी समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय: श्री लक्ष्मी माता की पूजा करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: आज कार्यस्थल पर टीमवर्क से सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव हो सकता है।
धन: धन निवेश से पहले सोच-समझकर कदम उठाएं।
स्वास्थ्य: योग और प्राणायाम करें।
उपाय: आज हरे रंग का उपयोग करें।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: ऑफिस के कार्य में आज सफलता मिलने की संभावना है। 
लव: रिश्ते में प्यार और स्नेह बढ़ेगा। 
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन सावधानी से खर्च करें।
स्वास्थ्य: आपकी सेहत ठीक रहेगी।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर आज आपके प्रयासों को सराहा जाएगा। 
लव: पार्टनर से कोई छोटी-सी बात हल हो सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन सावधानी से खर्च करें।
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा।
उपाय: सूर्य देव की पूजा करें।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: नौकरी में किसी छोटे कार्य को लेकर उलझन हो सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव हो सकता है।
धन: कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: आज पीले रंग का प्रयोग करें।ALSO READ: राम नवमी 26 और 27 मार्च 2026 की पूजा के शुभ मुहूर्त
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: आज कार्यस्थल पर आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में संतुलन और सामंजस्य रहेगा।
धन: आज घर-बाहर बेवजह के खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।
उपाय: देवी दुर्गा की पूजा करें। 
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं।
लव: प्रेम संबंधों में घबराहट हो सकती है।
धन: आज अचानक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: आज के दिन कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी। 
लव: प्रेम संबंधों में प्यार और समझ बढ़ेगी।
धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
उपाय: आज पूजन में पीले रंग का प्रयोग करें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: आज नए कार्य में निवेश करने का सही समय है।
लव: प्रेम संबंधों में गहरी समझ बढ़ेगी।
धन: भविष्य हेतु बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: शनिदेव की पूजा  काले रंग का उपयोग करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

 
करियर: आज कार्य में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी।
लव: प्रेम रिश्तों में विश्वास बना रहेगा। 
धन: किसी पुराने धन निवेश से अच्छा लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: गुरुवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: आज किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।
लव: पार्टनर के साथ मिलकर किसी समस्या का समाधान करेंगे।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा, लेकिन ज्यादा तनाव से बचें।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।ALSO READ: रामनवमी 2026: श्रीराम के 5 प्रमुख मंत्र, जाप करने से मिलेगा सबकुछ

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