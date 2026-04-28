Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 28 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries) Rashifal 28 April 2026: करियर : आज कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए कार्य की सराहना होगी।

लव : प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है। धन : आपकी वित्तीय स्थिति संतुलित रहेगी। स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम करें।

वृषभ (Taurus) करियर : खासकर यदि आप व्यवसाय में हैं, तो आज कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है।

लव : प्रेम संबंधों में समझदारी से काम लें। धन : धन के मामले में आज कोई बड़ा लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य : शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा उपाय : शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें।

मिथुन (Gemini) करियर : कार्यस्थल पर अपनी टीम के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी असहमति हो सकती है।

धन : आज कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कर्क (Cancer) करियर : आपको कार्यस्थल पर मेहनत का फल जल्दी मिलेगा। लव : आज प्रेम संबंधों में थोड़ी हलचल हो सकती है।

धन : अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें। स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।

उपाय : किसी गरीब को भोजन कराएं। सिंह (Leo) करियर : कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को सराहा जाएगा।

लव : अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। धन : आपको पुराने निवेशों से लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए समय-समय पर ध्यान और योग करें। उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर : आप अपनी मेहनत और धैर्य से कार्यस्थल की समस्या को हल कर पाएंगे।

लव : प्रेम संबंधों में आपसी संवाद से समस्याएं हल हो सकती हैं। धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, अप्रत्याशित खर्च से बचें।

उपाय : शनिवार को काले तिल का दान करें। तुला (Libra) करियर : आज आपकी लगन और कड़ी मेहनत को सराहा जाएगा।

लव : प्रेम संबंधों में आज अच्छे बदलाव आएंगे। धन : किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य : शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय : गुलाब का फूल देवी मंदिर में चढ़ाएं।

वृश्चिक (Scorpio) करियर : कार्यक्षेत्र में आपको आज कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव : प्रेम संबंधों में समझ और विश्वास बढ़ेगा। धन : किसी अप्रत्याशित लाभ के संकेत नहीं हैं, लेकिन सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। उपाय : आज हनुमान जी की पूजा करें।

धनु (Sagittarius) करियर : आज किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलेगा। लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा।

धन : धन की स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ होने हेतु थोड़ी राहत की आवश्यकता हो सकती है।

उपाय : शिवलिंग पर जल अर्पित करें। मकर (Capricorn) करियर : आज कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां निभाने का समय है।

लव : यह समय आपके रिश्ते को मजबूत बनाने का अवसर होगा। धन : अनावश्यक खर्चों से बचें और अपनी बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य : आज स्वयं शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। उपाय : गुरुवार को लक्ष्मी मंदिर में दीप जलाएं।

कुंभ (Aquarius) करियर : आज आपको अपनी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य और प्यार बढ़ेगा।

धन : बड़े खर्चों से बचें और भविष्य के लिए निवेश की योजना बनाएं। स्वास्थ्य : शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय : मंगलवार को हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मीन (Pisces) करियर : आज आपको कार्यस्थल पर कोई महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है।

लव : प्रेम संबंधों में समझदारी और समर्थन मिलेगा। धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य : खुद को शांत रखने के लिए ध्यान और योग करें।